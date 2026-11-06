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Klubíčko nejsou očka. Klubíčko jsme my.

Jiřina Němcová
U nás v Klubíčku se nemusí nic umět stačí přijít, sednout si k našemu stolu a být sama sebou, protože u nás se hlavně povídá, naslouchá, směje a právě o tom jaké to je, když člověk není sám, vám dnes chci vyprávět od srdce.

Milí moji,

když se mě někdo zeptá, co je to Klubíčko, tak mu už neříkám, že se u nás plete, protože to není to hlavní u nás se totiž hlavně povídá a scházíme se u mě doma u stolu v kuchyni kde nás někdy je málo a někdy je nás plno. Jedna přijde rovnou z práce a je unavená, druhá přijde s dobrou náladou a hned nás všechny rozesměje a třetí přijde potichunsedne si do kouta a chvíli jen poslouchá a to je v pořádku, protože u nás se nikdo nemusí snažit být jiný než doopravdy je a povídáme si o úplně obyčejných věcech. O tom co se komu doma povedlo a co se nepovedlo,o dětech, práci a co nás trápí a co nás těší. Někdy je to veselé a smějeme se až nás bolí břicho. Jindy je to vážné a je potřeba jen tiše poslouchat a někdy si jen tak sedíme a je nám spolu dobře i když chvíli nikdo nic neříká. I občasné mlčení je fajn.

A právě holky mi řekly, že mám začít psát blog, protože se smály, že pořád jen povídám a povídám a že by to měla slyšet i děvčata, která u našeho stolu nesedí, a že prý to, co si tu u nás povídáme, by mohlo pomoct i někomu jinému. Já jsem se tomu nejdřív bránila, psát neumím a že na to nemám, ale ony se nedaly a pořád mi to opakovaly až jsem si řekla, že to tedy zkusím.Takže jestli tady teď něco čtete tak je to díky nim, protože bez holek by žádný blog nebyl. Já mám ráda, že se u nás člověk nemusí bát a může říct jak se doopravdy cítí a když má někdo těžký den tak to nemusí skrývat. Ostatní druhé neodsoudí a neopravují, jenom nechají mluvit, a když je potřeba tak obejmou nebo mu uvaří kávu. Každá z nás jiná, každá má jiný život, jiný příběh a jiné starosti a přesto si rozumíme, protože každá z nás ví jaké to je když je člověku někdy smutno když je unavený a když potřebuje, aby ho někdo jen tak vyslechl. A nemyslete si, že psát blog je jednoduché, fakt není....

Někdy si říkám, že Klubíčko je pro mě jako druhá rodina ne ta, do které se člověk narodí, ale ta, kterou si vybere ta kde se člověk cítí v bezpečí kde se může smát i plakat a kde se nemusí nikdo omlouvat za to jaký je. Když pak večer děvčata odejdou domů a v kuchyni zůstane prázdný stůl a hrnky od kávy tak si sednu a říkám si jaké mám štěstí, že je mám. Že nejsem sama a máme jedna druhou, protože pro mě Klubíčko není o tom co má kdo v rukou, ale o tom co má kdo v srdci, a o tom, že se máme rády takové, jaké jsme a tak děvčatům děkuji, že jsou, že chodí a že mě k tomu psaní postrčily. A vás se ptám jestli máte taky takové svoje místo kde můžete být samy sebou a kde vás mají rády takové jaké jste, protože by mě moc zajímalo jak to máte vy.

Jiřka


Autor: Jiřina Němcová | pátek 6.11.2026 15:27 | karma článku: 0 | přečteno: 0x
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Jiřina Němcová

  • Počet článků 6
  • Celková karma 6,96
  • Průměrná čtenost 76x
Klubíčko z Jiřetína pod Bukovou.
Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.

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