Klubíčko hlásí hotovo, bílý svetr s copánky a trocha Adventu.
Milí moji,
dnes vám chci ukázat svetr, na kterém jsem pracovala celé večery u kamen.
Je bílý. Chtěla jsem něco lehkého jako obláček, ale aby hřál. Tak jsem zvolila velký měkký límec, do kterého se schová brada když fouká od Bukové. Copánky uprostřed a mezi nimi ten mušličkový vzor co dělá malé vlnky.
Pletla jsem ho z bílé příze s kouskem mohéru. Hřeje a nekouše. Na jehlicích číslo 5, velikost tak na M. Copánky jsou pletené na šest ok a křížené po osmi řadách. Díky nim drží svetr pěkně tvar.
Co mě na něm baví nejvíc je to, jak se mění s ročním obdobím.
V zimě, když za oknem chumelí a na stole hoří svíčky, je to ten nejteplejší kousek co mám. Vezmu si k němu legíny, uvařím čaj a je mi dobře.
Na podzim, když sluníčko zapadá brzy a světlo je takové zlaté, ho nosím na zahradu. Jen tak přes tričko, k šusťákovce a holínkám.
A na jaře, když už je za oknem zeleno, ho nosím přehozený přes šaty. Je lehký, dýchá, ale ještě zahřeje.
Jeden svetr a tolik podob. A to mám na pletení nejraději.
Peru ho ručně ve vlažné vodě s troškou lanolinu a nechávám ležet na ručníku. Zůstane bílý a měkký.
Co pletete teď vy? Máte raději bílou nebo barvičky? Budu ráda když mi napíšete.
Zdravím vás z Jiřetína,
vaše Jiřka
z Klubíčka
Jiřina Němcová
Dny se krátí...
Když venku ubývá světla, přidáváme očka. O tiché romantice podzimu, dvou hrnkách čaje a klubíčku v barvě listí.
Jiřina Němcová
Vítejte v Klubíčku
Milí moji, vítám vás v mém Klubíčku. Jmenuji se Jiřina a bydlím v Jiřetíně pod Bukovou, tam kde se ráno mlha drží nad lesem jako hebká příze.
Jiřina Němcová
Podzimní setkání na zámku Sychrov
Na zámku Sychrov se sešlo 72 historických kočárků s našimi reborn miminky. Bylo to krásné podzimní odpoledne plné barevného listí, úsměvů a povídání. Společná procházka parkem byla pro nás velkým zážitkem a milou vzpomínkou navždy
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.