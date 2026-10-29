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Klubíčko hlásí hotovo, bílý svetr s copánky a trocha Adventu.

Jiřina Němcová
Deset večerů u kamen, klubíčko v klíně a mlha nad Jizerkami. A pak je tu - můj bílý sen s copánky co už voní Adventem.

Milí moji,

dnes vám chci ukázat svetr, na kterém jsem pracovala celé večery u kamen.

Je bílý. Chtěla jsem něco lehkého jako obláček, ale aby hřál. Tak jsem zvolila velký měkký límec, do kterého se schová brada když fouká od Bukové. Copánky uprostřed a mezi nimi ten mušličkový vzor co dělá malé vlnky.

Pletla jsem ho z bílé příze s kouskem mohéru. Hřeje a nekouše. Na jehlicích číslo 5, velikost tak na M. Copánky jsou pletené na šest ok a křížené po osmi řadách. Díky nim drží svetr pěkně tvar.

Co mě na něm baví nejvíc je to, jak se mění s ročním obdobím.

V zimě, když za oknem chumelí a na stole hoří svíčky, je to ten nejteplejší kousek co mám. Vezmu si k němu legíny, uvařím čaj a je mi dobře.

Na podzim, když sluníčko zapadá brzy a světlo je takové zlaté, ho nosím na zahradu. Jen tak přes tričko, k šusťákovce a holínkám.

A na jaře, když už je za oknem zeleno, ho nosím přehozený přes šaty. Je lehký, dýchá, ale ještě zahřeje.

Jeden svetr a tolik podob. A to mám na pletení nejraději.

Peru ho ručně ve vlažné vodě s troškou lanolinu a nechávám ležet na ručníku. Zůstane bílý a měkký.

Co pletete teď vy? Máte raději bílou nebo barvičky? Budu ráda když mi napíšete.

Zdravím vás z Jiřetína,

vaše Jiřka

z Klubíčka

Autor: Jiřina Němcová | čtvrtek 29.10.2026 20:05 | karma článku: 0 | přečteno: 26x
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Jiřina Němcová

  • Počet článků 4
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 41x
Klubíčko z Jiřetína pod Bukovou.
Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.

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