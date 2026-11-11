Když tě dítě nenávidí, a pak chce majetek...
Milí moji, dneska bylo u stolu dost bolavé téma, které bylo hodně ze života a trochu dost nás to vzalo. Někde jedna z nás četla článek,že je prý v pořádku, když děti nenávidí svoje rodiče v tomto případě maminku. A ten kdo to psal s tím jakoby souhlasil. My jsme se nad tím zastavily a povídaly jsme si o tom ze všech stran, protože u nás se o takových věcech mluvit může a nikdo nikoho neodsuzuje.
Říkaly jsme si, že nenávist mezi lidmi prostě někdy je. Je vcelku normální, že si lidi někdy nesednou. Může se to stát mezi cizími i v rodině a to samo o sobě ještě není to nejhorší. Nás všechny ale nejvíc zabolela ta chtivost po majetku. Ta představa, že tě dítě tak trochu nevidí. Že nevidí tebe mámu, člověka, který mu dal život a staral se o něj, ale že vidí spíš jen to co po tobě jednou zbyde. A že se ozve až kvůli tomu.
Pak jsme si tak potichu povídaly o tom, co se stalo jedné z nás. To už nebyl jen článek z internetu, to byl takový ten obyčejný život, který někdy bolí. Její dcera si od ní vzala peníze a za pár dní ji tak trochu poslala, no víte kam a nakonec to poslání do patřičných mezí bylo oboustrané. Ta maminka v tu chvíli byla dost nemocná. Spolu jsme četly ty poslední zprávy mezi nimi. Od té doby je to už rok takové ticho. Rok co se neozvala a co se nic nehnulo.
Ptaly jsme se proč se to vůbec stane. Když máma dá život a stará se a je u toho dítěte když je malé a potřebuje ji a pak je najednou tak nějak konec. Ta máma nám řekla tak tiše, že to od sebe odsunula a přijala to jako fakt jinak by se utrápila. My jsme to všechny pochopily. Někdy totiž člověk už nemůže nic jiného dělat než si to v sobě tak pomalu srovnat, udělat pořádek, usebrat se, aby ho to nesežralo. Aby mohl dál žít dál ráno vstát, uvařit si kávu a jít mezi lidi.
Na konci mi holky řekly tu naši větu, kterou u nás říkáme pořád: sedni a piš to je dobrý námět do Klubíčka nemusíme pořád jen štrykovat.Tak jsem si sedla a píšu. A vás se tak tiše ptám, jestli to taky znáte. Jestli máte taky někoho kdo vás dlouho nevidí a pak se ozve jen kvůli majetku. A jestli jste to taky musely od sebe tak trochu odsunout a přijmout jako fakt, abyste se neutrápily. Protože by mě moc zajímalo, jak to máte vy. Jiřka
Jiřina Němcová
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.