Když paní Závist kráčí krajinou.
Milí moji,
když paní Závist kráčí krajinou jde tiše, pomalu a jistě, nikoho se neptá zda smí a může zajít všude. Do přátelství, sousedství, do práce, do rodiny i do lidského srdce. Kamkoliv ji člověk pustí tam ona vejde a právě v tom je to nejhorší, protože ona nekřičí a nedělá rozruch, ona jen přijde, sedne si a slídí kde by mohla uhodit, kde by mohla uškodit a kde by mohla ničit. Dívá se kolem sebe, poslouchá a čeká na to slabé místečko kde to zabolí nejvíce.
Nejvíce škodí v rodině, ale ne jen, ona je přítomná kolem nás a narušuje vztahy. Tam kde by měla být láska a držení spolu, tam si ona sedne a začne to tiché srovnávánÍ. Kdo má víc, kdo má lepší a kdo dostal víc a to srovnávání pak naruší i to, co bylo od malička pevné. Když se jí to povede rozvrátí úplně všechno to, co se budovalo roky. Společné Vánoce, nedělní obědy, telefonáty i vzpomínky z dětství, to všechno se najednou rozpadne jako dům, ze kterého se vytáhne jeden trám. Zůstane po ní ticho, temno, rozvrácená duše i život, ticho kde dříve bylo povídání, temno, kde dříve bylo světlo člověk pak sedí sám a neví kde by měl začít znovu.
My se ji však pokusíme vyhnat a vyženeme ji důvěrou a láskou, protože závist je i nenávist. Jenom taková tišší a převlečená, která se tváří, že nic nedělá, ale uvnitř nenávidí, že ten druhý má to, co ona nemá. Když přijde důvěra a láska nemá si kam sednout a nemá kde slídit, protože kde si lidé věří a kde se mají rádi tam není to slabé místečko kde by mohla ublížit. Proto musíme být silnější a lepší mávnout nad tím rukou a říct: „No co, když oni jsou takoví tak to necháme být a uděláme jako by nám to bylo jedno.“ To není slabost to je síla, protože paní Závist čeká, že se budeme trápit, že se budeme bránit a vysvětlovat a my místo toho řekneme, že si tady budeme žít po svém, po dobrém a jí si nebudeme všímat. Právě proto musíme všichni držet spolu, protože dnešní doba není jednoduchá a závisti nahrává, všechno je rychlejší a hlasitější a více se srovnává a když držíme spolu, rodina s rodinou, přítel s přítelem, člověk s člověkem tak ona nemá šanci.
Tak si jí nevšímejme, držme spolu a žijme si po svém, po dobrém, s klidem v duši. A možná je to pohádka ?
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.