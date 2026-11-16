Když děda nosil borsalino...
Můj děda bez klobouku nikam nešel. Vždycky upravený. Sako, košile, a na hlavě to jeho borsalino. Tehdy jsem ještě nevěděla, co to je za značku. Věděla jsem jen, že když si ho nasadil, byl to pán. A že si ho před nikým nesundával jen tak ledabyle. Klobouk se sundával s úctou, když vešel do místnosti, když někoho pozdravil.
Milí moji,byla to doba, kdy klobouk k dámě i k pánovi prostě patřil. Dáma bez klobouku to bylo jako jít ven v županu. Pán bez klobouku to bylo jako by mu něco chybělo. Nešlo jen o módu. Šlo o to, jak se člověk choval k sobě i k druhým. Klobouk člověka narovnal. Pod ním se člověk tak nějak víc hlídal, jak stojí, jak mluví.
Já jsem klobouky dlouho nenosila. Přišly mi takové pro někoho jiného, pro dámy z filmu. Až později jsem pochopila co v tom je. Když si dneska nasadím ten svůj černý klobouk hned si vzpomenu na dědu. Jak si ho narovnal jak si ho lehce naklonil na stranu. A jak jsme se na něj všichni dívali s úctou.
Dneska už klobouk normou není. Vyjdeme bez něj a nikdo se nepozastaví. A přece v něm pořád něco je. Když si ho nasadímn cítím se víc jako dáma. Ne proto, že bych se chtěla předvádět. Ale proto, že si vzpomenu odkud pocházím. Na dědu, na dobu, kdy se lidé ještě zdravili s kloboukem v ruce.
Možná se ta doba už nevrátí. Ale klobouk si nasadit můžeme pořád. Třeba jen na procházku. Třeba jen pro ten pocit.
Nosíte taky klobouky? A máte doma po někom nějaký, co má svůj příběh? Budu ráda, když mi napíšete.
Jiřka
Jiřina Němcová
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.