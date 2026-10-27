Dny se krátí...
Podzimní romantika
Dny se krátí. Ne najednou, ale potichu. Jako když někdo pomalu stahuje záclony, aby byl večer dřív doma.
Rána voní po mlze a kouři z komínů a slunce už nespěchá. Chodí níž nad polem a všechno pod ním zlátne.
A stromy... v létě si každý stál za svým. Teď, když jim vítr bere list po listu, jejich holé větve se natahují k sobě. Nad cestou si podávají ruce. Drží se jako bychom to měli dělat i my.
V Klubíčku je to stejné. V létě háčkujeme lehké síťky, aby skrz ně prošel vzduch. Na podzim bereme do ruky vlnu. Silnější co hřeje, oko k oku, řada k řadě. Čím méně světla venku, tím víc blízkosti uvnitř. Jehlice cinkají jako hodiny co už nikam nespěchají.
Tohle je ta pravá podzimní romantika. Ne ta letní hlučná, ale tichá. Dva hrnky čaje. Ruce v kapsách jednoho kabátu. Kroky, které zpomalí, jen aby mohly jít stejně. A mezi nimi klubíčko v barvě listí, ze kterého pomalu roste deka pro dva páry nohou.
Není to smutek, že odchází léto. Je to úleva, že už nemusíme nikam kvést. Můžeme jen být. Splést co zbylo z léta do něčeho co vydrží zimu.
Nechte ten den zkracovat se. Ať má noc víc času na nás.
Jiřina Němcová
Vítejte v Klubíčku
Milí moji, vítám vás v mém Klubíčku. Jmenuji se Jiřina a bydlím v Jiřetíně pod Bukovou, tam kde se ráno mlha drží nad lesem jako hebká příze.
Jiřina Němcová
Podzimní setkání na zámku Sychrov
Na zámku Sychrov se sešlo 72 historických kočárků s našimi reborn miminky. Bylo to krásné podzimní odpoledne plné barevného listí, úsměvů a povídání. Společná procházka parkem byla pro nás velkým zážitkem a milou vzpomínkou navždy
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Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.