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Blíží se advent a já se na něj letos těším jako malá holka....

Jiřina Němcová
Všude je teď tolik nervů a hádek, že má člověk chuť se na chvíli schovat v klidu si zapálit svíčku. Právě proto se na letošní advent těším snad ještě víc než kdy jindy. Vím, že mi přinese klid a pohodu..

Milí moji, já nevím jak to máte vy. Já už teď cítím jak se ten advent blíží. Je mi z toho tak nějak hezky i smutně zároveň. Na jednu stranu se těším na světýlka, na vůni, na klid. Na druhou stranu vidím jak je kolem nás všechno rozhádané uspěchané. Říkám si jak krásné by bylo, kdybychom se na chvíli všichni zastavili a jen tak si to užili.

Všude se totiž teď pořád jenom řeší politika. Já už z toho mám kolikrát takovou těžkou hlavu. Člověk zapne televizi tam se hádají. Otevře Facebook, tam se zase hádají. Přitom by si jenom chtěl v klidu sednout, dát si čaj, přečíst si něco hezkého. Něco, co ho pohladí po duši, ne že ho to ještě víc rozčílí. Právě proto je pro mě advent takový malý zázrak. Ta chvíle v roce, kdy se všechno na chvilku ztiší, člověk si může dovolit jenom být.

Na advent se těším hlavně kvůli té náladě. Kvůli tomu, jak se najednou večer rozsvítí celý kraj. Všechno je najednou takové zlaté měkké. Jdu domů je už tma a vůbec mi to nevadí. Ta tma je najednou taková hezká a sváteční. Vím, že doma mě čeká teplo a klid. Zapálím si svíčku, budu se jen tak dívat jak plápolá. Bude mi dobře.

Těším se taky na tu vůni. Advent pro mě voní po skořici, po vanilce, po jehličí. Když si pak doma uvařím čaj, sednu si k oknu, kolikrát se mi chce až brečet, jak je mi hezky. V tu chvíli si uvědomím, že vlastně vůbec nic nepotřebuju. Mám všechno co k tomu štěstí potřebuju. Střechu nad hlavou, své blízké, klid. To je přece to nejvíc co si člověk může přát.

Víte co si myslím? Advent vůbec není o tom jestli máme uklizený celý byt, napečeno deset druhů cukroví, nakoupené všechny dárky. Je hlavně o tom, abychom se na chvíli zastavili a udělali si pořádek v sobě ve své duši. Abychom se na sebe usmáli popřáli si hezký den a mysleli to vážně. Abychom si vzpomněli, že ten život je vlastně krásný, i když je kolikrát těžký. Když máme kolem sebe lidi, které máme rádi, máme vlastně všechno.

Tak já si ten letošní advent udělám hezký. Pomalu, bez stresu, bez toho honění. Jenom tak s láskou. Budu si ho užívat, jak to jen půjde. Budu ráda, když si ho tak hezky uděláte i vy.

Tak mi napište, holky, jak to máte vy. Na co se na adventu těšíte nejvíc? Jsou to světýlka, vůně, klid, nebo to, že jste konečně všichni doma pohromadě? Já si to moc ráda přečtu. Budu mít radost, že tu máme na chvíli jenom samé hezké věci. 🤍

Jiřka


Autor: Jiřina Němcová | neděle 15.11.2026 19:44 | karma článku: 0 | přečteno: 12x
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Jiřina Němcová

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Klubíčko z Jiřetína pod Bukovou.
Jsem Jiřina a bydlím tam, kde se mlha ráno drží nad Jizerkami jako hebká příze. V prstech mi tančí háček, jehlice a vůně čerstvých koblížků. Tvořím reborn miminka s láskou, pletu teplo do zimních dnů a věřím, že každé očko v sobě nese kousek srdce. Vítejte u mě, v mém malém klubíčku pod horami.

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