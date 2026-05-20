Zřícenina hradu Kynžvart. Spousta kytek a romantická kosmetička
Nedaleko Mariánských Lázní se nachází Lázně Kynžvart. Ráj pro lidi s plicním onemocněním. Zároveň jde o obec s bohatou historií a několika léčivými prameny. Mne však nezajímala ani jedna z těchto velkých předností. Chtěl jsem dcerce ukázat zříceninu hradu, která leží nad městem. Chodil jsem tam jako kluk tábořit a vodil jsem tam i její starší bratry. Hrad byl zarostlý stromy, večer tam strašidelně houkali noční dravci a sem tam se objevila světluška. Romantika z pohádky. Bohužel zapracoval kůrovec. Z hradu zmizely smrky, avšak nahradila je divukrásná luční květena.
Auto zaparkujte u místního obchodu na náměstí, kde nehrozí pokuta. Mimo jiné tam můžete nakoupit proviant na výšlap, který vás a vaše potomky čeká. Po žluté značce je to vlastně kousek, ale ten kopec! Cestu nazývají „pohádkovou“, avšak netrénovaným jedincům, jako jsem já, to připomíná spíš horor. Cestou vás doprovází dřevořezby a informační tabule.
Je vidět, že je oblast hodně navštěvována dětmi. Kam se hnete, tam najdete jejích práci. Moje malá chtěla nejdřív krásné domečky poničit, ale nakonec je vylepšila.
Od poloviny cesty už je to pohoda. Mírné stoupání a sypaná stezka. Doprovází vás potok, který svým bubláním doplňuje romantické šumění lesa. Balzám na nervy.
Další panel a další socha čekají v podhradí. Už jen krátký, ale prudký úsek a jste tam.
Vypadá to strmě, ale když to vyšlápla dceruška, já se nenechám zahanbit.
Tady všude byly smrky. Před pár lety dorazil brouk a jsou pryč. Škoda. Neoficiální tábořiště se změnilo v nádherný lesní palouček. Ideální pro svačinku.
Na lesním odpočívadle jsem poskytl dceři nejzajímavější zážitek z celého dne. Svačinu. Obsahovala i nakrájenou okurku, kterou si malá kosmetička obložila unavenou pleť a natáhla se na lavičku. Já se ráno krájím se zeleninou, peču tousty, chystám sladké překvapení a ona si nalepí okurku na obličej. Ženská každým coulem. Nechal jsem ji relaxovat dle jejího gusta. Život mne naučil neplést se ženám do určitých věcí. Po dobu dceřiny relaxační kúry jsem stihl udělat mnoho fotek.
Výlet na zříceninu nemusí být celodenní, ale proč pospíchat. Jsou prázdniny, ne? Není třeba za jediný den objet půl kraje. V Kynžvartu mají i zámecký park, velké golfové hřiště a nádherný zámek. Užijte si klidu a nespěchání, dokud můžete. Děti to ocení víc, než návštěvu pěti hradů a čtyř cukráren za jeden den. A třeba jim stačí jen nakrájená okurka a pohodlná lavička.
Jiří May
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.