Zoubková víla v akci: Jak jsem své děti naučil milovat zubaře a ušetřil majlant

Zubař. Pro mnohé ďábel v lidské podobě. Pro mé děti spasitel. Kluci nemají se zubařem nejmenší problém. Dokonce se těší na návštěvu u hodné paní zubařky. Raději zubařku než tatínka „zoubkovou vílu“.

Díky genům mám já a mé děti zuby velmi otužilé. Pokud si dám pozor na dásně, je pravděpodobné, že se mnou půjdou do hrobu. Klukům vyrašily zuby dost pozdě. Ostatní děti už hryzaly a mí kluci ještě žužlali. Najednou cvak a měli všechny zuby. Pokud znáte pohádku „Jak vycvičit draka“ a vzpomenete si na draka Bezzubku, tak plně pochopíte. Nejdřív nic a najednou všechny naráz.

Pomalu jsem je připravoval na jejich vypadávání. Pohádky se zoubkovou vílou byly skvělé, ale znamenalo to pro mne finanční zátěž v podobě mince pod polštářem za každý vypadnutý zub. Jistě, mohl jsem jim tam dát korunu a byl by pokoj. Mám však vychytralé děti, které požadovaly hodnotnou minci. Nejlépe zlatou. Sbíral jsem tedy zachovalé dvacetikoruny a potají je doma leštil. Nad ránem jsem se tajně kradl k postýlkám a pátral po schovaném zubu. Někdy to byla celkem fuška. Jednou jsem dokonce musel probudit kluka a zeptat se, kde zub má. Vyplivl zub z pusy a povídá: „Bál jsem se, abych ho neztratil.“ Truhlík jeden. Pak dostali oba na zuby krabičku.

Zoubková víla v mém podání však zuby nejen vykupovala, ale ve většině případů se starala o jejich extrakci. „Tatí, mně se kýve zub.“ „Ukaž, mrknu na to.“ Škub a byl venku. Zub putoval do krabičky a já pozoroval, jak se místo něj vyklubává další. S hrůzou jsem si uvědomil, že mě čeká ještě minimálně 20 kol tohoto krvavého sportu.

Má kariéra zoubkové víly měla 3 etapy.

1. etapa byla nejkrásnější. V té začali chodit do školy a ještě věřili. Ráno po probuzení se radovali z mince a já si užíval jejich radost. Naprosto v pohodě přijímali informace a poučování, jak si mají čistit zuby.

2. etapa se vyznačovala podezřívavostí a vypočítavostí. „Tati, když dám pod polštář stoličku, dostanu padesátku?“ To už byli ve druhé (třetí) třídě a porovnávali informace se spolužáky. Vílí kariéra se pomalu chýlila ke konci.

3. etapa, kapitalistická, byla už jen o obchodu. „Tati, kolik dáš za špičák?“ zeptal se mě jednoho dne starší syn s výrazem ostříleného makléře. V duchu jsem si povzdechl nad ztrátou dětské nevinnosti a s úsměvem jsem odpověděl: „Záleží na stavu, synu. Máš k němu rentgenový snímek a potvrzení od zubaře o jeho původu?“ Syn na mě nevěřícně vytřeštil oči a mladší se začal smát. Toho jsem využil a dodal: „Ale neboj, mám pro vás speciální nabídku. Za každý zdravý zub, který si sami vyčistíte a o který se budete vzorně starat, dostanete prémii v podobě zmrzliny. Pokud paní zubařka uzná stav vašich zubů za vyhovující, máte nárok na peněžitý bonus. Co vy na to, pánové?“

A tak se každý půlrok synové těší k zubaři a starají se o zuby. Mne to sice stojí peníze navíc, ale radost dětí a jejich zdravé zuby jsou k nezaplacení. A kdo ví, třeba se mi ty investice jednou vrátí, až kluci vyrostou a začnou mi platit zubní protézu.

Autor: Jiří May | pátek 16.1.2026 9:53 | karma článku: 13,22 | přečteno: 272x

Další články autora

Jiří May

Odklad: Rok navíc pro dítě. Vyrážka pro systém

Odklad měl dětem dát čas. Teď vypadá, že bere nervy rodičům i systému. Proč se z jednoho roku navíc stal téměř společenský problém?

13.1.2026 v 7:30 | Karma: 26,15 | Přečteno: 1655x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Hračka za pětistovku vs. karton aneb Jak se klube vánoční příšera

Vánoce, dítě, YouTube a algoritmus. Jak se z kačera na provázku stal mimozemšťan a pětistovka se proměnila v hromádku skořápek.

9.1.2026 v 7:30 | Karma: 22,49 | Přečteno: 380x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Smích místo biflování: Proč humor ve škole zachraňuje rozum i učitele

Škola a humor? Na první pohled nesourodá dvojka, ale ne tak docela. Jak nekorektní vtípky a ironií kořeněné učební hodiny pomáhají přežít školní absurdity?

6.1.2026 v 7:30 | Karma: 21,61 | Přečteno: 349x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Vypouštěcí ventil rodinného papiňáku aneb řízený detonační úklid

Někdy se hádce prostě nevyhneš. A možná bys ani neměl. U nás doma se z hádky stal vypouštěcí ventil, který občas zabouchá víko rodinného papiňáku dřív, než bouchne celý hrnec.

2.1.2026 v 7:30 | Karma: 30,08 | Přečteno: 1767x | Diskuse | Společnost

Jiří May

„Počkáme, až se rozpadnou!“ Bajka o zbraních a lidech

Ve skladu ruské zbrojovky leží tři mocní: tank, dron a granát. Každý má svou pravdu, každý věří, že zachrání vlast. Jen ten, kdo ve skladu uklízí, ví, jak to dopadne.

30.12.2025 v 7:30 | Karma: 27,17 | Přečteno: 1433x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Tenhle těžký stroj už zabránil škodám za miliony. V zimě drží Prahu v pohybu

Pluh musí být provozován pouze se soupravou vozů T3R.P.
12. ledna 2026  8:20

Zima v Praze umí být krásná, ale pro tramvajovou dopravu často znamená pořádnou výzvu. Jakmile...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...
14. ledna 2026  16:05

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty...

Návštěvnost pražských památek klesla. Kouzelná vstupenka se ale vyplatí, hlavně na začátku roku

Petřínská rozhledna byla postavena v rámci Jubilejní výstavy v roce 1891 jako...
8. ledna 2026  15:40

Návštěvnost pražských památek ve správě Prague City Tourism loni klesla zhruba o pětinu. Nejvíce se...

Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha

Trojnásobný vrah Jiří Straka (v popředí) při rekonstrukci vraždy. Po zadržení...
9. ledna 2026  10:49

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...

Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny

Na jaře se otevře Dvorecký most.
8. ledna 2026  15:50

Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...

Jirkov za víc než 30 milionů korun opraví budovu pro dětské kroužky

ilustrační snímek
16. ledna 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

Jirkov na Chomutovsku opraví objekt, v němž sídlí přírodovědný obor a klub Domu dětí a mládeže...

Cizí muž lákal školačku do auta. Posílá mě maminka, tvrdil a vábil ji na psa

Policie (ilustrační foto)
16. ledna 2026  12:42

Neznámý muž lákal v Liberci do svého auta školačku se záminkou, že jí v autě ukáže psa. Tvrdil...

Vyrob si svou loutku, zve na workshop divadlo

ilustrační snímek
16. ledna 2026  12:37

Výtvarný workshop pro děti proběhne v sobotu v ateliéru Naivního divadla v Liberci pod vedením...

Parkování ve Zlíně opět zdražilo, na placení dohlédne auto s kamerami

Nové „chytré“ auto s kamerami bude jezdit po Zlíně a kontrolovat, jestli mají...
16. ledna 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Mírné zvýšení cen parkovného zavedla od letošního ledna radnice ve Zlíně. Další novinkou je, že...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jiří May

  • Počet článků 121
  • Celková karma 29,01
  • Průměrná čtenost 2807x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.