Zlgnax odhaluje pravdu: Vládnou vám mimozemšťané!
Přátelé pozemšťané, nastal čas sundat růžové brýle a přiznat si, co jste dlouho tušili: vaši vůdci nejsou lidé. Ne, opravdu nejsou. Jsou to tři intergalaktičtí představitelé, kteří se vetřeli do vaší politiky a teď vám vládnou s grácií mimozemského cirkusu.
Já, Zlgnax, jsem přiletěl po padesáti letech zkontrolovat vaši civilizaci – a nestačím se divit. Tady je moje zpráva, plná faktů, ironie a pravdy, kterou si rozhodně nezasloužíte, ale právě proto ji dostanete.
1. Putinsen z planety Kyvvax
Šlachovitý, energický tvor s ostrými rysy a nezdolnou vůlí. Má schopnost telepaticky burcovat své spojence a inspirovat je k brutálním činům. Tedy, pokud za inspiraci považujete vybombardovaná města, mizející civilisty a rétoriku, kterou by nechtěla slyšet ani kyvvaxská školka.
Nosí rudé pancéřování, které připomíná starou zbroj z éry pozemských totalit, jen o něco lesklejší. Jeho strategie je jednoduchá: čím víc těl, tím větší vítězství. Jeho legie útočí s přesností řízenou strachem – a když zrovna nebojují, tak se cvičí v popírání reality.
Putinsen tvrdí, že jen on přináší mír. Takový ten mír, co zůstane, když už nikdo nezbyde na odpor.
2. Trumpton z kolonie Americon-47
Stařičký, ale nezdolný vůdce federace světů, jehož komunikační systém občas vykazuje poruchy. Mluví, jako by každé slovo hledal mezi fragmenty paměti uloženými v mlhovině Alfa Dementus.
Pozorovali jsme ho, jak stojí před svými obyvateli, gestikuluje a začíná větu, ale nikdy ji nedokončí. Pak pokývne hlavou, jako by chtěl říct: „Tohle určitě dávalo smysl.“ Ale nedávalo.
Jeho flotila je impozantní, jeho technologický arzenál dechberoucí, ale rozhodovací proces připomíná starý hologram přehrávaný na přetížené síti. A přesto – stále se drží! Jeho poradci fungují jako jeho druhý mozek, což vysvětluje, proč někdy působí, jako by mluvil několika osobnostmi najednou.
Trumpton je jako kosmická černá díra absurdity – vtahuje vše a nic z něj nevyjde logické.
3. Ursulon von Bruselis z Euskunionu
Vysoce postavený člen galaktického společenství Euskunionu. Má hladkou, téměř syntetickou kůži, chladný pohled a schopnost generovat směrnice rychleji než pozemský byrokrat papírové formuláře.
Mluví několika jazykovými dialekty současně – to by samo o sobě nebylo na škodu, kdyby jeho směrnice nebyly tak zmatené, že i pokročilé civilizace začnou pochybovat o svém IQ.
Jeho komunikace je doprovázena frenetickou gestikulací, která u méně vyspělých ras způsobuje buď epileptické záchvaty, nebo hlubokou touhu opustit planetu. Z jeho slov zní jako mantra: „Je důležité, abychom zavedli vícepružnou adaptivní regulaci v oblasti transdimenzionální mobility dronů 5. generace.“ Což ve skutečnosti znamená: „Dneska vám zakážeme plastová brčka.“
Pravda, kterou si nechcete přiznat
Možná si říkáte, že to nemůže být pravda. Ale zkuste si to promyslet:
- Máte vlády, které mluví, ale nikdo jim nerozumí.
- Máte rozhodnutí, která nemají logiku.
- Máte systémy, které generují chaos místo řádu.
Tohle není selhání lidstva. To je výsledek systematického řízení třemi galaktickými tvory, kteří testují, jak dlouho vydržíte. A zatím – kupodivu – držíte.
Zlgnaxův závěr
Vaši vládci nejsou lidé. Jsou to Putinsen, Trumpton a Ursulon – zástupci tří rozdílných galaktických kultur, které se rozhodly, že planeta Země je ideální testovací laboratoř.
Někteří z vás si říkají: „Ale vždyť jsme demokratická společnost!“ Haha. Ne, nejste. Jste jen civilizace s velmi kreativními hologramy voleb a dokonalou schopností ignorovat realitu.
Zlgnax přiletí za 50 let znovu zkontrolovat stav planety. Doufá, že do té doby se alespoň naučíte rozeznat mimozemšťana od lídra. To by byl pokrok.
Do té doby... hodně štěstí, lidé. Budete ho potřebovat.
Chcete víc důkazů? Zeptejte se svých vůdců na něco jednoduchého. Například: „Kolik je dva plus dva?“ A sledujte, kolik směrnic, výpadků paměti a slovních přemetů z toho vznikne.
Zprávu přinesl Zlgnax, galaktický pozorovatel absurdna a autor bestselleru: „Proč delfíni nikdy nekandidovali na prezidenta.“
„Test stále probíhá. Subjekty zatím spolupracují.“
UdalostiExtra 07/04/2025
Jiří May
Cimrmanovo proroctví po sto letech ožívá. Národe, jsi připraven?
Cimrmanovo proroctví o rytíři v helmě a temných časech. K.O.C.O.U.R. rozkrývá vizi, která s mrazivou přesností trefuje dnešní politické kolbiště.
Jiří May
„Běž za dveře a nauč se vyjmenovaná slova!“ Zápis do první třídy očima otce průšviháře
Zápis do první třídy není jen o pastelce a básničce. Někdy stačí schodiště s vyjmenovanými slovy a rodič si uvědomí, že do školy vlastně tak úplně nikdy neodešel.
Jiří May
Jára Cimrman: Pískovnice. Bitka na pískovišti s kázeňskými prohřešky a trvalými následky
Dosud neznámý spis Járy Cimrmana dokazuje, že pískoviště není hra, ale přípravka ke zločinu. O bábovičkách, převýchově a formičkách, které zmizely. Nevhodné pro mládež do 6 let.
Jiří May
„Když chceš machrovat, musíš makat.“ Rodičovská rada líného otce
Střet pubertální mazaností s otcovskou leností. Někdy je lepší pomoct synovi s přípravou hamburgerů, než riskovat otravu třídního učitele.
Jiří May
Senzační nález na pískovišti: K.O.C.O.U.R. vyhrabal H.N.U.J. Stopa vede k O.D.S.
Pískoviště u Apolináře vydalo své, na první pohled nevábné, tajemství. Badatelé z uskupení K.O.C.O.U.R. zde při rutinním měření acidity písku narazili na zapomenutou zprávu Járy Cimrmana.
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/