Ženy 40+: Než začnete hledat jinde, mrkněte do obýváku
Odpověď jedné ženě 40+ očima obyčejného táty 40+
Paní autorko,
četl jsem váš text o tom, že ženy po čtyřicítce nehledají muže, ale důvod, proč ho chtít. A rozumím mu. Vážně. Jen mám pocit, že se díváte na polovinu hřiště. A na té druhé stojí chlap s mopem, plastovým mečem v ruce a s lehkou existenciální krizí v hlavě – a říká si, jestli je ještě vůbec v nabídce.
Nejsem teoretik vztahů. Jsem praktik rodinného chaosu.
Jsem ten, kdo se snaží uklidit třípokojový byt tak, aby splnil hygienické standardy civilizace – a přesto nikdy nedosáhl „nebeských výšin úklidové bolesti“ paní domu.
Jsem ten, kdo se ptá: „Ty se zlobíš? Něco jsem provedl? Nebo neprovedl?“ a zjišťuje, že mlčení má sto podob a žádný manuál.
Jsem ten, kdo v noci scrolluje zprávy, připraven vést spravedlivou válku z gauče, a ráno vypadá jako chlap, kterému někdo sebral hračku.
A jsem taky ten, kdo stál před rozhodnutím, jestli odepsat rodinu kvůli péči o matku, nebo „strčit mámu do důchoďáku“ a žít s pocitem nevděčného syna. Rozhodl jsem se pro děti. A žena stála za mnou. Mlčky.
|
Strčit mámu do důchoďáku je „hnus, velebnosti". Ale kam s ní? Neberou, nebo chtějí majlant
Možná právě tady začíná odpověď.
Ženy nehledají muže. Muži nehledají soud.
Ve vašem článku čtu, že ženy už nejsou závislé. Že mají práci, život, hodnoty. Že nepotřebují „někoho do počtu“.
To je v pořádku.
Jenže víte, co mezitím dělá dost mužů?
Snaží se přežít mezi očekáváním minulosti a požadavky současnosti. Být citlivý, ale pevný. Silný, ale ne dominantní. Aktivní, ale ne přehnaný. Pomáhající, ale ne „pomáhající“ v uvozovkách.
Když učím děti samostatnosti, někdo mě nazve hrdinou. Jiný pozérem.
Když mlčím, jsem emočně nedostupný.
Když mluvím, jsem příliš analytický.
A tak si občas říkám: nehledají ženy důvod chtít muže – nebo hledají důvod, proč ho odmítnout bezpečně a morálně správně?
Muž po čtyřicítce není role. Je to směs.
Nejsme už lovci mamutů ani živitelé s jedním platem.
Jsme IT technici skládající dětské vejce podle obrázku .
Jsme tátové, kteří nechají děti lézt po stromech a slyší za zády: „Jak je uhlídáte?“.
Jsme chlapi, co ví, že bez oponenta není růst.
A taky jsme unavení.
|
Vypouštěcí ventil rodinného papiňáku aneb řízený detonační úklid
Přerušovaný spánek nám rozseká mozek na reklamní bloky . Hormony sabotují náladu i chuť na blízkost. A pak slyšíme, že nejsme dost přítomní, dost vášniví, dost „mužní“.
Možná nejsme nedostateční. Možná jsme jen vyčerpaní.
Co vlastně hledáme my?
Ve vaší úvaze zaznívá, že žena hledá hodnotu. Partnerství. Smysl.
Víte, co hledá muž jako já?
Ne obdiv.
Ne servis.
Ne podřízenost.
Hledá místo, kde nemusí být projekt.
Místo, kde když se rozhodne dát děti na první místo a udělá těžké rozhodnutí , není hodnocen podle tabulky moderní vyspělosti.
Místo, kde mlčení není obžaloba, ale prostor.
Místo, kde úklid není test kompetence, ale sdílená nedokonalost.
Možná nehledáme důvod chtít. Možná hledáme důvod zůstat.
Ve své kronice jsem napsal, že nejsem TOPtaťka ani pozér. Jen obyčejný táta, který chce, aby se děti neztratily po cestě do školy.
|
Válka za zdí: Jedna rodina. Jeden pokoj. Tři světy. Co dělat, když svět hoří?
A to je možná jádro věci.
Muž po čtyřicítce už většinou nehraje na dojem. Hraje na výdrž.
Nechce být obdivován. Chce být respektován.
Nechce být důvodem. Chce být partnerem.
A teď upřímně.
Rozumím ženám, které nechtějí chlapa „jen tak“.
Ale zkuste si někdy představit, že ten muž doma taky přemýšlí, jestli je chtěný. Ne jako funkce. Ne jako servisní jednotka. Ne jako emocionální projekt k rekonstrukci.
Ale jako člověk.
Možná ženy nehledají muže.
Možná muži nehledají roli.
Možná oba hledáme totéž –
někoho, kdo nás nebude chtít proto, že splňujeme podmínky,
ani navzdory tomu, že je nesplňujeme,
ale protože s námi chce sdílet ten neustálý, trochu šílený, trochu krásný rodinný chaos.
A věřte mi – v tom chaosu je víc pravdy než v jakékoli ideologii.
S pozdravem
obyčejný chlap,
který někdy mluví do zdi,
ale pořád věří, že na druhé straně někdo poslouchá.
Reakce na: Ženy 40+: Nehledáme muže. Hledáme důvod, proč ho chtít
Související: Proč je tolik lidí v Česku single? Muži sice partnerky hledají, ale ženám se moc do vztahu nechce
Medium 20/04/2026
Jiří May
Kolize kočárků, akrobat na koloběžce a cyklista vysokého napětí
Co je na cestě do práce zajímavého? Pro mne všechno! Mohu v klidu přemýšlet, pozorovat lidi a ještě dělám něco pro zdraví. Čas při cestě do práce je jenom můj.
Jiří May
Zvučný hlas výhodou, aneb proč mě poslouchají děti i psi, ale manželka nadává?
Jsem otec tří divokých raubířů a jeden z mála mužů, kteří dokáží zkrotit smečku psů jediným povelem. A to vše díky zvučnému hlasu po pradědečkovi, který prý dokázal zahnat medvěda pouhým křikem.
Jiří May
Největší kvér na hřišti: Princeznovský komiks o samopalu a pampeliškách
Na hřišti zuří válka o skluzavku. Moje pětiletá dcera se chce přidat, ale bez zbraně nemá šanci. Stačí jedna SMS a velení se rychle mění.
Jiří May
„Tohle je zlo!“ z vás udělá hvězdu. „Neboj“ funguje. A tak ho používám
Algoritmy nás učí křičet a rozdělovat svět na „my“ a „oni“. Jenže bez obyčejného lidského slova a schopnosti říct „neboj“ dlouho nevydržíme.
Jiří May
Dentální kapitalismus aneb Praktická aplikace teorie „Zuby, pohroma huby“
Snaživec a Korektní opět v akci! Jak Cimrmanova „Záložna u Horní dásně“ mění dětský zub v dividendu. Praktická aplikace teorie „Zuby, pohroma huby“ v dravém dětském kapitalismu.
|Další články autora
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Nedostatkem potravin u nás trpí hlavně jedna skupina lidí, pomoci může každý
V Obloukové ulici v pražských Vršovicích je krátce před polednem fronta. Před nenápadným výdejním...
Mobilní planetárium přijede do Rokytnice
Mobilní planetárium, dílnička zdobení perníčků, zábavné aktivity pro děti či stezka Den Země kolem...
Autoškola nestačí. Kurzy „Učme se přežít“ učí motorkáře zvládat reálné situace
Pečuj o sebe. Včas. Prevence není strašení. Je to jistota.
- Počet článků 150
- Celková karma 22,90
- Průměrná čtenost 2460x