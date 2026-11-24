Ze života štětky. U silnice se jim daří. Dcera souhlasí, žena ne
Stojí u silnice a vůbec jí nevadí, že si ji každý prohlíží. Naopak. Když foukne teplý letní vítr, lehce se zavlní, jako by kolemjdoucím nenápadně zamávala.
Není to žádná městská slečinka. Uhlazené parky a pečlivě zastřižené záhonky nejsou nic pro ni. Nejlépe se cítí tam, kde je trochu prachu, bláta a svobody. Na kraji lesa, v příkopu nebo na starém náspu. Tam je doma.
Když jsem ji fotografoval, uvědomil jsem si, že o štětkách koluje spousta předsudků. Přitom tahle za nic nemůže. Tak ji prostě pojmenovali botanici.
A musím uznat, že mají zvláštní smysl pro humor.
Doma jsem si fotografii otevřel na monitoru a najednou jsem zjistil, že se nedívám na jednu rostlinu. Dívám se na celý její život.
V popředí stojí mladá štětka. Zelená, svěží, plná šťávy a trochu neostrá. Jako každý, kdo si ještě myslí, že bude mladý navždy. Má kolem sebe hustou korunu ostrých bodlin, přes kterou si jen tak někoho nepustí k tělu. Působí sebevědomě. Trochu drze. A možná právem.
Jen pár centimetrů za ní stojí její starší kolegyně. Vítr jim už dávno rozcuchal účesy. Barvu nechaly někde po cestě. Některé se pořád drží zpříma, jiné už se pomalu sklánějí k zemi. Už nepotřebují poutat pozornost. To nejdůležitější už mají dávno za sebou.
Jediná fotografie tak zachytila začátek i konec jedné kariéry.
Mladá štětka v popředí ještě netuší, že jednou skončí úplně stejně jako ty za ní. A ty staré už si možná ani nevzpomínají, jaké to bylo, když jim v žilách kolovala zelená krev.
Na přírodě je sympatické, že si nepotřebuje nic dokazovat. Nikdo si tam nebarví listy. Nikdo si nevypíná vrásky. Nikdo nepředstírá, že se ho čas netýká. Když přijde podzim života, prostě přijde. Bez tiskové konference a bez filtrů na sociálních sítích.
Přesto mě na té fotografii fascinuje ještě něco jiného. Kolik toho dokáže udělat jediné slovo. Kdyby se jmenovala třeba „královna bodlin“, lidé by ji obdivovali. Kdyby to byla „lesní hvězda“, fotografové by si u ní lehali do trávy.
Jenže ona se jmenuje štětka. A rázem se každému rozběhne fantazie úplně jiným směrem. Přitom celý její život je překvapivě poctivý. Živí čmeláky, motýly i včely. Kvete, dozrává, rozdá svá semena a nakonec tiše uschne. Žádné skandály. Žádné aféry. Jen obyčejný koloběh života.
Jediný problém je její občanský průkaz. Musím přiznat, že ani u nás doma ten název neprošel bez povšimnutí.
„Co to zase píšeš?“ ozvala se manželka.
„O štětkách.“
Zvedla oči od knihy.
„Prosím?“
„O štětkách. Fotil jsem je.“
Chvíli bylo ticho.
„To je docela odvážný autorský posun. A víš, že jednou budeš mít kvůli těm svým článečkům nějaký problém? Jdeš s dcerou na procházku a fotíš štětky.“
„A víš, že ani tak moc ne? Holce se líbily taky.“
„Cože?!“
Otočil jsem monitor směrem k ní.
Podívala se na fotografii. Pak na mě. Pak znovu na fotografii.
„Ty si blbej! Ještě ti zas někdo vynadá. Tentokrát nějaký botanik, že se mu pleteš do oboru.“
„Ale já jsem jen zmáčkl spoušť fotoaparátu.“
„A stejně si blbej!“
Pro všechny, kterým se při čtení honilo hlavou něco úplně jiného, mám na závěr malé uklidnění. Celou dobu jsem psal o rostlině jménem štětka větší. Nebo štětka chlupatá. Přiznávám, v botanice se moc nevyznám. Zato moje žena má naprosto jasno.
Štětek je víc. Trouba jen jeden.
Jiří May
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