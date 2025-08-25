Zapomeňte na Babu Vangu! Kotletův Spad a večerní zprávy vás připraví o klidné spaní
František Kotleta ve Spadu maluje obraz lidstva přežívajícího v troskách po globální katastrofě, kde jako zázrakem „přežila“ Praha a velká část naší vlasti. Evropská města jsou pustiny, chaos nahradil řád, a lidskost zůstala jen vzpomínkou. Svět v Kotletově podání je odstrašující, ale zároveň nepříjemně povědomý. Jak jsme se sem dostali? Autor ukazuje na eskalaci konfliktů mezi velmocemi, bezmocnost malých států a neschopnost řešit globální problémy společně.
Zní vám to povědomě? Stačí se podívat na současné události. Válka na Ukrajině, Severní Korea, čínské kočkování s Tchaj-wanem a v neposlední řadě Putinovo harašení atomovkami.
Kotleta varuje: stačí málo, a svět, jak ho známe, může zmizet v oblaku radioaktivního prachu.
Pandemie, kolaps a otázka přežití
Ve Spadu svět zkolaboval během několika dnů. Civilizace, na kterou jsme spoléhali, přestala existovat. Není to však jen sci-fi. Pandemie COVID-19 nám ukázala, jak křehké naše systémy jsou. Zdravotnictví, logistika, dokonce i základní mezilidská důvěra. To vše bylo během pár měsíců na pokraji zhroucení.
A teď si představte, že nejde o virus, ale o jaderný výbuch. Byl by náš svět schopný reagovat? Měli bychom dost sil na přežití?
Rodič v postapokalypse
Když čtu Spad, nemohu se ubránit otázce: Jak bych obstál jako rodič?
Kotletův svět je krutý, bezohledný a nemilosrdný. Rodina? Luxus, který si málokdo může dovolit. Představte si každodenní boj o základní potřeby. Jídlo, vodu, bezpečí. Jako otec bych měl být ochráncem. Ale co když nebude koho chránit?
V takovém světě nezáleží jen na síle, ale i na morálce. Přežití znamená dělat kompromisy, které byste si nikdy nedokázali představit. A já si nejsem jistý, zda bych měl odvahu zůstat člověkem.
Paralely s naší realitou
Sci-fi má sloužit jako varování. Kotleta to dělá mistrně. Jeho dystopie není jen fikce. Je to zrcadlo, které odráží naši současnost.
- Ekologie: Ve Spadu je příroda zničená, zdroje vyčerpané. My dnes čelíme klimatické změně a bojujeme o udržitelnost.
- Sociální stabilita: Pandemie nám ukázala, jak rychle mohou selhat základní systémy. Ve Spadu už nic takového neexistuje.
- Technologie: Kotletův svět je technologicky zničený, zatímco ten náš čelí opačnému riziku – technologické závislosti a zneužití.
Co si z toho vzít?
Čtení Spadu bylo pro mne fascinující a děsivé zároveň. Jako rodič přemýšlím, co mohu udělat, aby mé děti vyrůstaly v bezpečnějším světě. Jako občan si kladu otázku: jak zabránit tomu, aby se Kotletova fikce stala realitou?
Kotleta ukazuje, že největším nebezpečím je ignorance a neschopnost poučit se z minulosti. Je čas přestat se ptát „co kdyby“ a začít jednat.
Nejsem bláznivý fanoušek postapo románů. Jsem člověk, který dočetl knížku, zapnul si zprávy, uviděl paralely a nemohl se zbavit tíživého pocitu, že fikce se až příliš nápadně odráží v realitě. Zprávy o geopolitických napětích, klimatických katastrofách nebo zhoršující se společenské polarizaci mi najednou připomněly stránky Spadu, kde katastrofa nebyla výsledkem jediné události, ale dlouhého řetězce špatných rozhodnutí a lhostejnosti. A tak jsem se přistihl, jak si kladu otázku: Čeká nás totéž, nebo máme ještě šanci?
