Výchovou dětí vracíme dluh vlastním rodičům. Už splácíte, nebo jste v exekuci?
Můj otec byl poděs. Ale taky chytrý, vnímavý, pohledný a charismatický chlap. Měl mě rád, i když jsem občas dostal ruční korekci chování. Vyrostl jsem. Neměl to se mnou jednoduché. Taky jsem poděs.
Je mi dvacet a sedím smutně doma po rozchodu s dívkou, která mě obohacovala něhou a láskou od šestnácti. Táta je už šedivý a unavený. Přesto přijde a dá mi lekci: „To byla příprava, kamaráde. Važ si toho. Spousta kluků to nezažije. Mají holky na spaní. Ty jsi měl vztah.“
Poslouchám trochu otráveně. Hlavou mi proletí pubertální myšlenka: „Tobě se to kecá. Víš prd, co je mít holku. Ty máš mamku.“ Navenek ale jen pokývám hlavou a poděkuju. Až po letech mi dojde, jaký jsem byl hlupák.
Uběhne pár let. Máma stůně. Táta se stará. Občas se ukážu a zeptám se, jestli něco nepotřebují. „Ne, nic, chlape. Starej se o sebe. Jsi moje investice.“ Trochu tápu, ale táta je inženýr na ministerstvu a občas mluví zvláštně. Mávnu na pozdrav a jedeme s kamarády na tramp. Až po letech pochopím, co tím myslel.
Koukám na život z okna vlaku a míjím zastávky. Jednou plavovláska, podruhé taky. Nakonec si beru brunetu. Je fajn. Nechceme děti. „Do tohohle světa je to nezodpovědné,“ říkáme si.
Táta marodí, máma se stará. „Ahoj, rodičové. Jak se máte? Zase ty ledviny, tati? Víš, že nemáš tolik solit, viď?“ Sypu ze sebe naučené fráze a vůbec nevidím, co má v očích. Tu tichou otázku: „Proč ještě nemáš děti?“ Nechci ji vidět. A on nic neřekne. Je to chlap. A chlapi si nic nevyčítají. Jednají. Až po letech pochopím, co to znamená.
Zase jedu vlakem. Tentokrát s manželkou. Sami v kupé. A je to zvláštní — až nepříjemné ticho. Každou neděli přistoupí táta s mámou a povídáme si. Jednou si mě odvede na chodbičku a řekne: „Přišel jsem si pro první splátku dluhu.“
Nechápu. A tak pokračuje: „Nikdy jsem po tobě nic nechtěl a chtít nebudu. Jsem tvůj táta, mám se starat o tebe. Teď je řada na tobě, aby ses staral o své děti. Máš u mě a mámy dluh. Tak ho koukej splatit. Kecy o špatném světě si nech. Víš prd, co je špatné.“
Dluhy se splácet musí. Táta mě to naučil. A taky jednat.
Tři porody. Tři zážitky. Tři životní lekce. Kronika rodinného chaosu z pohledu otce
Sedím v přeplněném kupé. Naproti se hádají dva puberťáci o nabíječku. Na klíně mám kučeravou holčičku, která s gustem přilévá olej do ohně. Je tu hluk, pohyb, život. Už to není nuda.
Vedle mě sedí druhá manželka. Rudovláska. Vlak někdy zastaví ve stanici, kterou nečekáš.
Ne, nevyměnil jsem brunetu kvůli dětem. Ty dva hlučné kluky máme spolu. Jen nám to prostě nevyšlo. A tak jsem znovu jednal. Jak říkal táta — vím prd, co je špatné. Ale postupně přicházím na to, co je. Někdy až moc. Možná proto o tom píšu.
Spisovatelské jelito před objektivem: Jak se ze mě stal kluk z plakátu
Dluhy se totiž neplatí mlčením.
Táta už není. Ale závazek trvá. Teď se starám já.
Vlak je plný. Ale na sedadlech sedí hlavně dvojice. Pánové a dámy bez závazků. Prý: „Svět je špatný a doba zlá.“
Kde jsem to jen slyšel?
Táta by se jen usmál. A možná by řekl: „Dluhy se platí.“
„Vychoval jsem z dětí bojovníky. Přidejte se a bude na důchody,“ píše budoucí penzista
Jiří May
Senior na vozítku chtěl bitku. Já měl kočárek a žádný únik. „Máš problém, ožralo?“
Střet dvou světů: vystresovaný otec s kočárkem a „nezastavitelný“ senior na vozítku. Úzký chodník, nulový únik a situace, která rychle přeroste v absurdní konflikt.
Jiří May
Přijímačky na střední: „Hm, dobrý. Zabitej den,“ zhodnotil syn. Váš je taky salámista?
Máte doma deváťáka? Upřímnou soustrast. Přijímačky na střední očima vystresovaného otce a naprosto klidného syna. Jak dopadne kombinace „Klídek, tati“ a české byrokracie?
Jiří May
„Tati, co je to ten momsplaining?“ Pětiletá dcera „edukuje“ internet lépe než dospělí
Pětiletá dcera se ptá, co je „momsplaining“. Tatínek při edukaci zjišťuje, že dětská logika je někdy přesnější než jistota dospělých na internetu.
Jiří May
„Tati, nedávej mi pusu, nechci miminko!“ pípne dcerka u školky. A na mě jdou mrákoty
Jedna dětská věta, jeden táta v panice a internet plný těhotných panenek. O dětské logice, rodičovských obavách a YouTube bez filtru.
Jiří May
Migréna versus orgasmus: Jak jsem vyháněl čerta ďáblem!
Když vám v hlavě buší sbíječka, zkusíte cokoliv. Doktoři krčí rameny, pilulky nezabírají a vy zběsile googlíte babské rady. Od kávy s citronem až po ložnicové experimenty – tohle je můj deník pokusného králíka v boji s migrénou.
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?
Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden
Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...
Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína
Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...
Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, žilo v něm 577.515 lidí
Počet obyvatel Zlínského kraje se loni snížil o 1483, na konci roku v kraji žilo 577.515 lidí....
V Plzeňském kraji přibylo za rok 43 lidí, opět výhradně díky stěhování
V Plzeňském kraji se vloni meziročně zvýšil počet obyvatel o 43. V regionu žilo na konci loňského...
Velká proměna „feťácké“ části Holešovic. Z nádražní džungle má být moderní čtvrť snů
Okolí Nádraží Holešovice čeká zásadní proměna. Z v současnosti spíše zanedbaného a tranzitního...
Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete
Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
