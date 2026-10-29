Vědecky dokázáno: Z největších školních průšvihářů vyrůstají nejlepší otcové
Z PROTOKOLU MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ RADY K.O.C.O.U.R.*
(Fond: Katedra retrográdní pedagogiky a genetické spravedlnosti, signatura GRÁZL-1910)
Předmět šetření: Posouzení lidové teze „Z největších školních průšvihářů vyrůstají nejlepší otcové“ optikou liptákovského bádání.
Referuje: doc. Robert Snaživec Pavelka, CSc.
Oponentura z praxe: prof. Jiří Korektní May
Vážení kolegové, zdecimovaní rodičové,
veřejnost se často chlácholí romantickou představou, že chlapec, jenž v deseti letech zapálil školní kabinet, v patnácti prokopnul lavici a v osmnácti propadl z mravů, jednoho dne dospěje v laskavého, chápajícího a moudrého patriarchu. Moderní sociologie to nazývá „vybouřením a získáním životního nadhledu“.
Jára Cimrman však ve své zásadní monografii Bývalý darebák – pilíř rodiny (Liptákov, 1910) toto tvrzení podrobil nekompromisnímu rozboru a dokázal, že příčina je ryze mechanická a pudová.
Podle Mistra se z průšviháře stává dobrý otec ze tří vědecky podložených důvodů:
1. Princip absolutní imunity vůči lži (tzv. Cimrmanův detektor rošťáctví)
Vzorný žák, premiant a nositel pochval učitelského sboru bývá v rodičovství naprosto bezbranný. Když mu jeho dvanáctiletý syn tvrdí, že „tu sousedovu stodolu zapálil kulový blesk a on se ji pouze pokoušel uhasit kapesním nožíkem a krabičkou zápalek“, bezelstný otec premiant znejistí a jde hledat meteorologickou ročenku.
Bývalý darebák naopak disponuje vrozenou rentgenovou pamětí. Než potomek vůbec otevře ústa k výmluvě, otec přesně ví:
- v které kapse má schovaný prak,
- jakým způsobem se padělá podpis v žákovské knížce pomocí zmizíku a slin,
- a že výraz „učitelka na nás zasedla“ ve skutečnosti znamená „hodil jsem po ní houbou namočenou v petroleji“.
Cimrman to shrnul lakonicky:
„Vlka lesním pletivem neoklameš a starého záškoláka rýmičkou neobměkčíš. Otec, jenž sám za mlada visel za šos z okna sborovny, vidí do synovy duše jako do prázdné láhve od kořalky.“
2. Absence infarktových stavů (Teorie otupeného prahu hrůzy)
Otce intelektuála položí i trojka z mravů nebo poznámka: „Kope do lavice a hlasitě troubí na hřeben.“ Nastává rodinná tragédie, vyšetřování u psychologa a týdenní tichá domácnost.
Otec bývalý průšvihář při zprávě, že syn rozbil okno, odpálil na záchodcích dělbuch nebo odmítá uznat autoritu zemské školní rady, zachovává ledový klid anglického lorda. Pouze pokývne hlavou, usrkne z piva a prohodí:
„Na jeho věk dost chabé. Já v jeho letech vyházel ze sborovny všechny kalamáře a vyvěsil na kostelní věž podvlíkačky paní řídící. Kluk má co dohánět.“
Tato emociální stabilita chrání celou rodinu před hysterickými výlevy a šetří obecní zdravotnický rozpočet.
3. Pedagogika „Zrcadlové odplaty“ (Metoda bumerangu)
Cimrman si všiml pozoruhodné kosmické spravedlnosti. Největší školní raubíř je totiž v dospělosti trestán tím nejrafinovanějším možným způsobem: narodí se mu potomek, který je přesnou kopií jeho samého.
Zatímco společnost si myslí, že takový otec děti vychovává s láskyplným pochopením, ve skutečnosti jde o zoufalou zákopovou válku dvou rovnocenných stratégů. Otec neustále předvídá tahy potomka, protože sám tutéž lest použil v roce 1894 na c. a k. reálce ve Vídni.
Mistr uvádí historický případ liptákovského řezníka Kroupy. Kroupa byl za mlada postrachem Podkrkonoší – kradl zvonce z krav a pouštěl učiteli do kabinetu rozzuřené jezevce. Když se stal otcem čtyř chlapců, stal se z něj nejobětavější a nejbdělejší rodič v kraji. Nespal, nejedl, neustále hlídal zásoby střelného prachu a kontroloval stav plotů.
Když se ho Cimrman zeptal: „Kroupo, vy jste tak vzorný otec z lásky k rodině?“, řezník utrápeně odpověděl:
„Ale kdepak, pane učiteli. Já se jenom k smrti bojím, že mi ti parchanti provedou to, co jsem já dělal vašemu předchůdci.“
Dovětek profesora Korektního
Z pohledu otce tří dětí lze Mistrovy teze bezezbytku potvrdit.
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Zvládne puberťák o víkendu nezapálit byt? My otcové průšviháři víme své
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Jediný rozdíl proti minulosti je ten, že zatímco my jsme tehdy kradli jablka a házeli kuličky z loje pod nohy soudruha ředitele, moderní potomek vám s kamennou tváří hackne domácí Wi-Fi, zablokuje platební kartu a ještě vám u toho vysvětlí, že to byl „pouze bezpečnostní audit sítě“. A v té chvíli bývalý průšvihář ví, že nezbývá než uznat porážku a nasadit osvědčený Antipubertin.
* K.O.C.O.U.R. - Krejčovský Odbor Cimrmanových Odkazů a Urgentních Revizí
Jiří May
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Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
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