Vana, nebo sprcháč? Boj koupacích ideologií má svou první oběť. Buď jí skládka lehká

První obětí rekonstrukčních bojů byla nebohá vana. Dej jí pánbůh věčnou slávu. Její kouzelné vlastnosti mi budou chybět.

Jak jsem psal ve svém článku „Rekonstrukce udeřila“, měl jsem vanu. Byla funkční, trošku omlácená, ale měla své nezaměnitelné kouzlo. A když píšu kouzlo, míním to doopravdy.

Zázračným způsobem mě dokázala zbavit migrény, bolesti zad a příležitostně i otravných ratolestí. Jak my si spolu užívali. Stačilo přidat do horké vody dva až tři uzávěry Lesany a naložit se do jehličím vonícího roztoku.

Pravda, než jsem vychytal ten správný poměr, vyskytlo se několik velmi větrných a pálivých zkušeností v oblastech, kam slunko nezasvítí. Tyto chemické pokusy velmi pobavily mou drahou choť. I děti se smály úpícímu naháči, zmateně pobíhajícímu po bytě.

Ovšem výsledek předčil má očekávání. Několik minut stačilo k uvolnění stresu. Půlhodina omezila veškeré bolesti zad. A hodinová macerace zahnala celodenní migrénu. Dětem stačilo dvacet minut na zastydlou rýmu.

Manželce pouhý okamžik, aby mě zbavila mé drahé, celoživotní společnice.

Uznávám, že sprchový kout je praktičtější, ale zkusili jste si tam někdy zapálit relaxační svíčky? A to nemluvím o příležitostných hrátkách na doktory. Nejsem žádný gymnasta. Vana je prostě vana.

K frontálnímu útoku použila manželka pračko-sušičkovou koalici. Německou útočnou skupinu zakoupila v místním elektru. S ultimátem: „Chci sušičku! Vana se tam prostě nevejde,“ nechala zapojit věžovitou konstrukci v panelákové koupelně. Moji poznámku: „Zlato, musíme zůstat hubený, jinak se kolem do sprcháče neprotáhnem,“ naprosto ignorovala. Mezi rohem „stavby“ a krajem sprchového koutu je asi padesát centimetrů.

Nakonec jsem kapituloval. Děti mi vrazily nůž do zad. Představa nadýchaných ručníků, teplých triček a včas usušených kalhot je přiměla ke zradě. Přidaly se na stranu maminky.

Marně jsem je přesvědčoval, že příhoda se zmrzlými kalhotami, které jsem jedno ráno musel dosušovat, aby mohly do školy, byla jen epizoda. Taktéž můj argument, že drsné froté ručníky jsou zdravé na pleť, neuznaly. Vypočítavost a touha po pohodlí je zkorumpovala.

A tak skončila krvavá a nesmiřitelná řež o vanu. Podlehl jsem koalici a teď počítám ztráty. Zůstaly mi jen vzpomínky… a zapařené dveře od sprcháče. Bitva je prohraná. Ale válka o domácnost pokračuje. Myčka už brousí nože.