Válka za zdí: Jedna rodina. Jeden pokoj. Tři světy. Co dělat, když svět hoří?
I. TÁTA Pastelky vs. rakety
(Ten, který drží svět a bojí se, že ho neudrží.)
Sedím na kraji postele a dívám se, jak si hraje.
Je jí pět. Má vyplazený jazyk v soustředění a snaží se obléct panence třpytivé šaty. Ty šaty tam očividně nepatří, ale ona je tam dostane. V jejím světě se věci podřizují vůli. Stačí chtít.
V jejím světě nejsou žádné tiskovky, žádné grafy inflace, žádné mapy s červenými šipkami. Žádné záběry měst, kde místo oken zůstaly jen díry.
Jen pastelky. A třpytky.
Večer předtím běžely ve zprávách záběry raket startujících do tmy. Moderátor mluvil klidně. O nutnosti. O obraně. O nové realitě.
Ona si u toho stavěla hrad z kostek.
A já si říkám, jestli právě kvůli tomuhle toleruju svět, jaký je.
Možná to není složité.
Možná jen doufám, že když budu dostatečně potichu, dostatečně normální, dostatečně zaměstnaný, ten hluk z televize zůstane za zdí. Že se nikdy nepřesune sem. Do jejího pokojíčku. Mezi plyšáky a domeček pro panenky.
V práci nadávám. U piva kroutím hlavou. Říkám, že je to všechno špatně. Že ti nahoře jsou odtržení. Že lžou. Že kradou.
A pak ráno vstanu, vezmu si košili a jdu zase vydělávat na hypotéku.
Protože co jiného mám dělat?
Revoluci mezi sedmou a čtvrtou?
Nebo si přiznat, že mi vlastně vyhovuje, když to za mě někdo „nějak“ rozhodne?
„Tati, podívej!“
Podívám se.
Panenka má na sobě tři sukně přes sebe a korunku z papíru. Je to prý královna. Vládne celému koberci.
V jejím království je bezpečno. Největší katastrofa je, že se ztratí střevíček.
Kéž by to bylo takhle jednoduché.
Mám plnou hlavu čísel. Splátky. Energie. Kroužky. Pojištění. Každý měsíc je výpočet, jestli to vyjde. Většina mých rozhodnutí nemíří k lepšímu světu. Míří k přežití dalšího roku.
A tak tu zodpovědnost za „svět“ prostě někomu přenechám.
Někomu, kdo mluví sebejistě.
Někomu, kdo slíbí klid.
Někomu, kdo říká, že ochrání rodiny jako jsme my.
A hlavně někomu, kdo mi dovolí dál spát.
Chci jen, aby měla pokoj.
Jenže klid, který kupuju tichem, něco stojí.
Někde hluboko vím, že to není jen únava.
Je to strach.
Strach, že kdybychom tenhle systém opravdu rozebrali, nezůstalo by nic pevného. Že by přišel chaos. Že by se hroutily jistoty rychleji než domy v těch záběrech, které večer přepínám.
Strach, že by nebyly pastelky, protože by nebyly peníze. Že by nebyla škola. Že by nebyla samozřejmost.
Držím palce těm, o kterých si myslím, že jsou „naši“. I když občas cítím, jak mi něco v žaludku říká, že „naši“ znamená jen „méně děsiví než ti druzí“.
Protože alternativa?
Prázdno.
Nejistota.
Možná i ty rakety blíž, než je mi příjemné si představit.
Ona si mezitím kreslí slunce. Obrovské, přes půl papíru. Má víc paprsků, než je možné. Slunce, které se nevejde do reality.
„Tati, je to hezký?“
Polknu.
Je.
Je krásný.
A já si uvědomím, že všechny moje kompromisy, všechny tiché souhlasy, všechny chvíle, kdy jsem radši sklopil oči — dělám proto, aby si mohla kreslit slunce větší než papír.
Jenže co když právě tím tichem pomáhám světu, který jí ten papír jednou zmenší?
Sedím na kraji postele a dívám se, jak přidává další paprsek.
Venku je ticho.
A já nevím, jestli je to dobře.
II. MÁMA Chlap nemusí být hrdina
(Ta, která vidí trhliny v hradbě a bojí se o hrdinu.)
Dcera si hraje na zemi.
Slunce už dávno zapadlo, ale v jejím světě je ještě světlo. Rozestavěla si plyšáky do kruhu a každému přidělila roli. Medvěd je doktor. Zajíček má narozeniny. Panenka je dneska odvážná.
Směje se.
A já se dívám na ni. A pak na něj.
Stojí opřený o futra. Ne úplně v pokoji. Ne úplně mimo něj. Ruce v kapsách. Ramena lehce shrbená, jako by nesl něco těžkého, co není vidět.
Dívá se na dceru, ale jako by ji úplně neviděl.
Přemýšlím, co se mu asi honí hlavou.
Poslední dobou je tišší.
Ne že by nemluvil. Mluví. Ptá se, jak bylo ve školce. Směje se jejím historkám. Opraví kapající kohoutek. Zaplatí složenky.
Ale mezi těmi větami je něco navíc. Ticho, které tam dřív nebylo.
Večer nechává běžet zprávy déle než dřív. Ne proto, že by chtěl poslouchat. Spíš jako by čekal, že mu někdo konečně řekne něco uklidňujícího.
Neříká.
„Tati, pojď si hrát!“
Usměje se. Přijde. Sedne si na koberec. Nešikovně drží plyšáka a předstírá hluboký hlas.
Dcera je nadšená.
Já vidím, jak se snaží.
A přemýšlím, čeho se bojí.
Možná jsou to peníze.
Možná práce.
Možná svět.
Možná všechno dohromady.
Vím, že si to nechává pro sebe. Nechce mě zatěžovat. Nechce kazit večer. Nechce, aby dcera cítila, že něco není v pořádku.
Chrání nás tichem.
Jenže ticho někdy zní hlasitěji než slova.
Dívám se, jak dcera kreslí. Dneska je to dům. Má obrovská okna a střechu až do nebe. „Tady budeme všichni,“ říká.
On přikývne. Příliš rychle.
Možná přemýšlí, jestli ten dům jednou unese víc než jen pastelky. Jestli unese splátky. Jestli unese svět, který je čím dál hlasitější.
Možná přemýšlí, co by dělal, kdyby se něco opravdu pokazilo.
Možná si v hlavě přehrává scénáře, které nikdy neřekne nahlas.
Když dcera odběhne pro další papír, zůstane chvíli sedět.
Dívá se do země.
„Jsi v pohodě?“ zeptám se potichu.
Zvedne oči a usměje se tím známým, uklidňujícím úsměvem.
„Jasně.“
To slovo je lehké. Ale jeho pohled těžký.
Vím, že chce být silný.
Vím, že si myslí, že jeho úkolem je držet svět pohromadě. Že když se on rozsype, rozsype se všechno.
Ale někdy přemýšlím, jestli ho netíží právě tohle.
Ta představa, že musí unést víc, než je lidské.
Dcera mezitím lepí na dům papírové srdce.
„To je, aby byl bezpečný,“ vysvětluje.
Podívám se na něj.
Možná se bojí o nás.
Možná o ni.
Možná o budoucnost, kterou nemůže spočítat ani naplánovat.
Možná jen poprvé opravdu cítí, že svět není samozřejmý.
Sedím mezi nimi.
Mezi dětským smíchem a jeho mlčením.
A říkám si, jestli by mu pomohlo, kdybych mu řekla, že nemusí být hrdina. Že nemusí všechno držet sám. Že i já vidím ty zprávy. I já slyším ten hluk za zdí.
Dcera zvedne obrázek.
„Mami, je to hezký?“
Je.
Je krásný.
Podívám se znovu na něj.
A přemýšlím, jestli mu to dokážu říct taky.
III. PRINCEZNA Proč má tatínek v očích mráz?
(Ta, která vidí víc, než si myslíme.)
Sedím na koberci a v ruce držím tu nejžlutější pastelku, co mám. Kreslím sluníčko. Musí být velké, aby dosáhlo úplně všude, i do rohů, kde je tma.
Tatínek je dneska divný.
Stojí u dveří a kouká na mě, ale vypadá, jako by byl zakletý v ledu. Má taková ta „smutná ramena“. Chtěla jsem mu ukázat, jak jsem oblékla panenku, ale on se díval skrze mě, jako bych byla průhledná jako sklo.
Ti páni v krabici.
V televizi zase mluví ti páni, co se nikdy neusmívají. Mají divné oblečení a ukazují na mapě šipky, které vypadají jako zuby od vlka. Pokaždé, když tam jsou, tatínek ztuhne a maminka začne mluvit hrozně rychle o večeři, aby tu televizi přehlušila.
Moje srdíčko na domě.
Nalepila jsem na svůj papírový dům srdce. Maminka říkala, že je to hezké. Tatínek jen kývnul, ale v očích měl takový ten mráz, co bývá venku na kalužích. Myslím, že se bojí, že mu to srdíčko uletí. Nebo že mu uletíme my.
Hrdina bez úsměvu.
Tatínek si se mnou šel hrát na doktora. Držel medvídka a snažil se mluvit jako on, ale znělo to, jako když se rozbijí staré hodiny. Já vím, že se snaží být odvážný jako ta moje panenka, ale pod tím jeho úsměvem vidím, že ho něco bolí v bříšku. Stejně jako mě, když se v noci vzbudím a je moc ticho.
Dala jsem mu ten obrázek se sluníčkem. Vzal ho do té své velké, silné ruky, která se trošičku klepala.
„Tati, je to hezký?“ zeptala jsem se. Řekl, že je to krásné. Ale já vím, že lže. Ne proto, že by sluníčko nebylo hezké, ale protože on to sluníčko vůbec nevidí. Vidí jen tu tmu za oknem.
Půjdu nakreslit ještě jedno. Větší. Pro maminku.
Snad mi maminka pomůže ten mráz v jeho očích konečně rozpustit.
„Nebo namaluju kočku. Ta mě baví víc.“
Jiří May
