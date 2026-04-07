„Tohle je zlo!“ z vás udělá hvězdu. „Neboj“ funguje. A tak ho používám

Algoritmy nás učí křičet a rozdělovat svět na „my“ a „oni“. Jenže bez obyčejného lidského slova a schopnosti říct „neboj“ dlouho nevydržíme.

Sedím večer u stolu. Dcera spí. Telefon nesmí svítit, ale stejně svítí. Ne do pokoje. Do hlavy.

„Další útok.“
„Další prohlášení.“
„Další vina.“
„Další pravda.“

Scrolluju. Jako bych hledal odpověď na otázku, kterou jsem si vlastně nepoložil.

Algoritmus ví, co mi má ukázat. Ví, co mě zvedne ze židle. Co mě rozčílí. Co mě přiměje říct: „No to snad ne!“ A víte co? Funguje to.

Za pět minut mám jasno. Vím, kdo je idiot. Kdo je zrádce. Kdo je hrdina. A kdo by měl být nejlépe už dávno umlčen.

Za deset minut jsem připraven vést válku. Verbální. Mravní. Spravedlivou. Z gauče.

Pak přijde dcera. Vzbudil jsem ji svým hlasitým mlčením.

Zdroj: AI ChatGPT, PROMPT Jiří May

„Tati, proč se mračíš?“

Odložím telefon. „Nemračím.“

„Mračíš. Jako když ti došla pizza.“

To je zvláštní. Já přece jen četl zprávy. Přemýšlel jsem. Analyzoval. Byl jsem informovaný občan. A přitom vypadám jako chlap, kterému někdo sebral hračku.

Možná proto, že svět dnes mluví jazykem algoritmu.

Rychle. Ostře. Bez pochybností.

Buď jsi s námi.
Nebo proti nám.
Buď sdílíš.
Nebo mlčíš podezřele.

Žádné „nevím“.
Žádné „pojďme se nadechnout“.
Žádné „tohle je složité“.

Algoritmus složitost nemá rád. Složitost se špatně prodává. Špatně sdílí. Nevyvolá bouři.

A válka? Ta je ideální obsah.

Je černobílá.
Je emotivní.
Je nekonečná.

Demagogie dnes nenosí uniformu. Nosí notifikace. Přijde potichu. Zavibruje. A řekne: „Podívej se. Tohle by tě mělo rozčílit.“

A já se rozčílím.

Jenže pak přijde dcera s plyšákem.

„Tati, on se bojí.“

„Kdo?“

„Medvěd. Slyšel ránu.“

Žádná rána nebyla. Jen někdo nahoře bouchl dveřmi. Ale v její hlavě to byla hrozba.

Sednu si vedle ní.

„Neboj. To byl jen vítr.“

A v tu chvíli mi dojde, že svět nepotřebuje další ostrý komentář. Potřebuje někoho, kdo řekne: „Neboj.“

Ne proto, že by nebylo čeho se bát.
Ale proto, že strach je nejlepší palivo pro válku.

Algoritmus pracuje se strachem dokonale. Ukáže ti jen ty zprávy, které tě udrží ve střehu. V napětí. V pohotovosti. Člověk pak snadno podlehne dojmu, že svět je už jen série explozí a zrady.

A možná právě proto začínáme mluvit jako stroje.

Krátké soudy.
Tvrdé výroky.
Bez měkkých hran.

Zkuste si všimnout, jak málo dnes slyšíte obyčejné lidské věty.

„Nevím.“
„Mrzí mě to.“
„Rozumím, že to vidíš jinak.“
„Bojím se.“

To jsou věty slabosti. A slabost se dnes nenosí. Ta se nehodí do titulku.

Jenže doma, mezi dveřmi od koupelny a kuchyně, fungují pořád.

Když jsem posledně zvýšil hlas, dcera se na mě podívala a řekla: „Tati, mluv normálně.“

Neříkala: „Vyhraj argument.“
Neříkala: „Buď důsledný.“
Řekla: „Mluv normálně.“

Teplé lidské slovo.

To není fráze z plakátu. To je způsob přežití.

Války nezačínají jen výstřelem. Začínají jazykem, který přestane být lidský. Který rozdělí svět na „my“ a „oni“ tak důsledně, že už mezi tím není žádná kuchyň, žádný plyšák, žádné „pojď si sednout“.

Algoritmus nás učí reagovat.
Ale dítě nás učí zastavit se.

Možná nedokážeme změnit světové dění. Možná neovlivníme, co kdo řekne v televizi. Ale můžeme ovlivnit, jak mluvíme doma. Jak mluvíme mezi sebou.

Jestli budeme ostré hrany brousit, nebo je ještě víc naostříme.

Když večer zase vezmu do ruky telefon, zkusím si položit jednoduchou otázku:

Pomůže tohle, když to nasdílím, někomu cítit se bezpečněji?
Nebo jen přihodím polínko?

Oheň je fascinující. To vím. Seděli jsme u něj mnohokrát. Hřeje, když ho hlídáš. Spálí, když ho necháš bez dozoru.

Slova jsou podobná.

A pokud dnes něco potřebujeme víc než správný názor, pak je to schopnost říct druhému člověku – i tomu, se kterým nesouhlasíme:

„Sedni si. Nejdřív si promluvíme.“

Protože bez toho nedopadneme dobře.

A to mi věřte – tohle není nadsázka.

A proto píšu. Obyčejně. Lidsky. Dokud to ještě jde.

Protože když dokážu říct „neboj“ doma, třeba to jednou uslyší i svět.

A já se nebudu muset tvářit, jako když mi došla pizza.

Autor: Jiří May | úterý 7.4.2026 7:30 | karma článku: 8,85 | přečteno: 66x

Jiří May

  • Počet článků 146
  • Celková karma 23,08
  • Průměrná čtenost 2506x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.

Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/

