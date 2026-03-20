„Tati, nedávej mi pusu, nechci miminko!“ pípne dcerka u školky. A na mě jdou mrákoty
Moje šikovná, krásná a nejmilejší pětiletá dcera mi zničehonic odmítá dát pusinku. O pohlazení ani nemluvím, to je bráno jako prohřešek srovnatelný se zákazem dortu před večeří.
Kdyby dcera na policejní vyšetřovně, za přítomnosti i OSPOD, oznámila příslušníkům, že nechce miminko a proto nelíbá tátu, asi bych neměl nárok ani na kauci sto miliónů. Národ a média by mě ukřižovaly, stát vyhostil a vůbec bych si to celé za rámeček nedal. Co ale s tím, když vám to dcera opravdu řekne?
„Tati, nedávej mi pusinku! Nechci miminko,“ oznámila nedávno dcera při pokusu rozloučit se s ní před cestou do školky. Nejdřív to zamrzelo, pak udivilo. Jaké myšlenkové pochody to dítě ovládají? Proč ji napadla taková kravina? To zas pochytila něco ve školce. Cestou do práce se mi celá situace vykouřila z hlavy.
Druhý den chci pohladit princeznu za opravdu skvělý výkon v disciplíně rychloúklid lega. Za pouhých třicet minut zvládla desetiminutový proces. To je známka devět a něco. To „něco“ je za fňukání.
Natáhnu k ní ruku, pohladím kudrnatou hřívu a v tu ránu nejen fňuká, ale rovnou řve: „Nehlaď mě. Máš maminku. Nechci miminko.“ To už bylo na pováženou. Za hodinku zcela přirozeně a bez jekotu přišla, stulila se mi do klína, vystrčila na mě záda a poručila: „Hlaď mi záda a maluj domeček.“ To je taková naše oblíbená večerní promenáda. Já jí „chodím“ po zádech prsty a maluji, co jsem dělal přes den.
O miminku ani slovo. Jsem zcela zmaten. Maluji akvarel na záda a koukám po ženě s otázkou: „Co to, kruci, znamená?“ Ta můj tichý náznak pochopí jako výzvu. Přisedne si z druhé strany gauče, vystrčí záda a já maluji obouruč. Zaplať pánbůh, o miminku také nic nepovídá. Tři zádová malovací plátna (mám ještě dva syny) mi bohatě stačí. Vlastně čtyři. Ještě maminka.
Když Růženku zdárně umaluji do spánku a odnesu do pokojíčku, pokračuji v rozdělané olejomalbě u manželky. „Klídek, táto. To je reklama,“ povídá a já nechápavě „ujedu“ štětcem tak, že Mona Lisa na jejích zádech získá úsměv hodný Jokera.
Na nějaké platformě jde totiž reklama na těhotné panenky s odepínacím břichem a miminkem. Reklama sama o sobě celkem normální, ale na ně navázané YouTube fórky úplně ne.
Vím, že za to můžu já. Vím, že děti nemají bez dozoru koukat na tablet. Vím, vím, vím. Stačí? Jenže jsem prostě musel vařit, žena žehlit a synové nutně zastřelit nějakého padoucha na počítači. Uznávám a sypu si popel na hlavu. Teď zpátky k „humoru“ na internetu.
Omrknul jsem historii prohlížení, a opravdu. Ken tam líbá Barbie, které vzápětí přiletí těhotenské bříško. Z Kena je něžný otec, který hladí nastávající maminku. Té vzápětí odskakuje noční košilka, bříško a vyletí miminko. Moc vtipné to tedy není, ale dceři září oči. Logika pětiletého dítěte je neúprosná: pusa + pohlazení = okamžitý porod.
Aha. Je mi to jasné. Uf. Nejsem tedy dcerou považován za „nemravného“ tatínka. Pouze je zblblá internetem. Zapnul jsem tam filtr na podobná videa. A je pokoj.
Další večer přiběhla s krabicí na hlavě. Minecraft!
Jiří May
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Praha se chystá na největší velikonoční trhy v zemi. Centrum rozzáří květiny a jarní výzdoba
Největší velikonoční trhy v Česku se vrátí do centra Prahy už příští týden. Na Staroměstském a...
Příští zastávka Hodkovičky. Mezi Belárií a Černým koněm už bagr trhá betonovou zídku
Demolice betonové zídky odstartovala stavbu nové zastávky MHD v pražských Hodkovičkách. Dopravní...
Roudnice se rozšoupla. Lesopark za 55 milionů si ale naplno užijí až vnoučata
Na okraji Roudnice nad Labem začalo budování nového lesoparku. Moderní multifunkční areál vznikne v...
Pomalé eskalátory a nové obklady. Stanice metra Českomoravská se znovu otevírá
Po víc než roce se v pátek znovu otevírá stanice Českomoravská na „žluté“ lince B pražského metra....
Nejen letní problém: jarní UV záření zatěžuje oči víc, než si myslíme
Požár v pardubické průmyslové zóně. Jednu z hal oheň kompletně zpustošil
V průmyslové zóně v Pardubicích začala nad ránem hořet skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý...
Pronájem bytu 2+kk 53 m2, Pardubice - Pardubičky
Východní, Pardubice - Pardubičky
15 200 Kč/měsíc
