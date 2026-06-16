Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

„Tati, jaký je rozdíl mezi prodejem a výprodejem otroků?“ Odpověz, když můžeš. A korektně!

Referát o otrokářství se může velmi rychle zvrtnout, když máte syna se smyslem pro černý humor. Zatímco dospělí řeší hyperkorektnost a autocenzuru, děti jdou rovnou k věci.

Za totality vznikaly ty nejlepší vtipy na téma policajt, soudruh, strana a prezident. Za protektorátu to bylo podobné. A za Franze Josefa bujely fórky po všech vlastech rakousko-uherských. Proč? Bylo to zakázané!

Za vlády hyperkorektnosti si to sice zakazujeme sami, ale tím víc je nekorektní humor žádán a vyhledáván. Ba dokonce rozvíjí inteligenci. Víte, jak obtížné je sestavit nekorektní vtip tak, aby hlídací algoritmus na sociálních sítích nepoznal, že tam „nepatří“?

Jako pisálek blogu se s tímto „omezením osobní svobody“, pardon, hyperkorektností, setkávám velmi často. Je velmi zábavné klouzat na hraně, která se neustále posouvá sem a tam, jak kdosi nastavuje nová a nová pravidla, co je korektní a co ne.

Máme svobodu a můžeme mluvit o všem. Důležité je ale jak. A to dává obrovskou možnost realizace vtipálkům, jako jsem já. A vlastně všem obyvatelům české kotliny. Náš národní sport jsou vtipy. Zejména ty nekorektní.

Nedávno jsem se musel zabývat v rámci rodičovské výchovy i černým humorem mladšího syna. Referát z dějepisu na téma otrokářství. Třaskavá kombinace pro puberťáka. Syn měl zpracovat látku ve skupině a myslím, že se chlapci bavili velmi nekorektně. A tedy královsky.

Nebudu podrobně komentovat vyhledávání podkladů pro referát. Já bych před lety šel do knihovny, oni sedli k počítači a měli informace během okamžiku. Zaměřím se na jejich přípravu prezentace ve škole.

Neznám podrobnosti a učitelský sbor si nestěžoval, ani nepodal trestní oznámení za pošlapání názoru, víry a přesvědčení. Či jak se to dnes nazývá. Budu vycházet z útržků vyprávění syna a jeho zcela nekorektních dotazů.

„Tati, a jaký je rozdíl mezi prodejem a výprodejem otroků?“ začal zlehka. Zrovna jsem pomáhal pětileté dceři oblékat Kenovi šortky, a tak jsem bezmyšlenkovitě odpověděl: „Dost podstatný. Lidé se prodávali jako zboží. Proto prodej. Výprodej je nesmysl. Pleteš si pojmy. Proč se ptáš?“

Humorníček – Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May

„No, měli jsme přípravu na prezentaci a pořád to matlám,“ odpověděl otráveně. Jenže podle výrazu chtěl použít termín, který by algoritmus okamžitě zablokoval.

Máme doma takovou úmluvu: „Přiznej průšvih rovnou a já nebudu naštvaný. Zatloukej a bude tóčo.“ Syn to tedy vybalil: „Při přípravě ve skupině jsem si pletl ‚prodej‘ a ‚výprodej‘.“ V duchu jsem si pomyslel, že to není zas takový malér. Dokonce ani na dnešní „citlivou“ dobu, a povídám: „V pohodě. Hlavně že už znáš rozdíl a snad tě nikdo z učitelů neslyšel.“

Pak mě dorazil: „No, asi mě slyšel učitel. Víš, jak jsme řešili ten výprodej? Mně naskočil Black Friday a řekl jsem to nahlas.“

No, mám syna vtipálka. Těžce nekorektního. Ale co si budeme povídat – až budou v obchodech slevy, na tuhle hlášku si vzpomenete. Já tedy rozhodně.

Medium 15/05/2026

Autor: Jiří May | úterý 16.6.2026 7:30 | karma článku: 12,85 | přečteno: 191x

Další články autora

Jiří May

Můj malý chlapeček odchází do lesa. Internát volá do zbraně. Čtyřletá soft-vojna začíná

Syn vyráží na internát. Lesnická akademie volá, soft-vojna začíná a já doma trénuju pouštění z hnízda. Fořt roste, táta měkne.

12.6.2026 v 7:30 | Karma: 34,43 | Přečteno: 1791x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Nejvíc nejlepší vysokokandidátní předvolební prohlášení po volbách

Nastal čas rozhodnout o Blogerovi roku! Jde o hodně: o obranu selského humoru a právo zasmát se chaosu dřív, než nás pohřbí hromada ponožek bez páru. Volte nadhled, volte Maye!

9.6.2026 v 12:00 | Karma: 18,33 | Přečteno: 295x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Můj fotr píše blogy. O mně. A je to trapas. Hlavně ve škole

Když vám ve čtrnácti učitel pochválí tátu, nevíte, co říct. Zvlášť když je váš fotr bloger a každou rodinnou historku považuje za námět.

5.6.2026 v 12:30 | Karma: 32,32 | Přečteno: 1965x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Uřvaný soused je dar z nebes aneb Jak mi cizí hlasivky chrání rodinu

Můj uřvaný soused řve od snídaně do večeře. Dřív mě štval. Dnes je to moje bezplatná terapie a živá ukázka toho, jak doma rozhodně znít nechci.

4.6.2026 v 7:30 | Karma: 28,30 | Přečteno: 1764x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Potrefená husa (bloger) se vždycky ozve: „S panem Bangou opravdu nespím!“

Kolem Blogera roku opět létají spekulace o protekci, titulkách a redakčních vazbách. Jako potrefená husa jsem se rozhodl ozvat. A něco uvést na pravou míru.

2.6.2026 v 7:43 | Karma: 30,05 | Přečteno: 1576x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů

V Lošanech na Kolínsku byl slavnostně otevřen Památník věnovaný třem odbojům a...
10. června 2026  18:26,  aktualizováno  22:01

Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...

Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi

Kontrola jízdenek
15. června 2026  9:20

Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...

Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi

Festival Signal rozzářil centrum Prahy (15. října 2015).
12. června 2026  11:56

Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...

Z elektrokola se za pár tisíc stane raketa. Policie na přečipované stroje nestačí

Je to elektrokolo, nebo elektrický motocykl?
10. června 2026  6:15

Mnozí prodejci elektrokol na webech nepřímo vybízejí zákazníky k porušování pravidel. Lákají na...

Divadlo Mír překročilo EBITDA milion dolarů. Z ostravské scény vyrůstá český fenomén zábavního průmyslu a streamovacích platforem

10. června 2026  9:05

Bytový dům u Borského parku je nejlepší novostavbou Plzně posledních čtyř let

ilustrační snímek
16. června 2026  20:24,  aktualizováno  20:24

Bytový dům u Borského parku od architektů Terezy Nové a Jiřího Zábrana je nejlepší novostavbou...

Metoda navržená studentem univerzity v Liberci pomáhá se zaměřováním v CERNu

ilustrační snímek
16. června 2026  19:51,  aktualizováno  19:51

Nový způsob zaměřování pomocí laseru navrhnul pro Evropskou laboratoř pro fyziku částic (CERN)...

Poruba sníží počet zastupitelů na 37 a ušetří přes pět milionů korun

ilustrační snímek
16. června 2026  19:31,  aktualizováno  19:31

Ostravský městský obvod Poruba bude mít v příštím volebním období nižší počet zastupitelů. Jejich...

Pavel na Vysočině vyjel na stožár a vyjádřil se ke zrušení poplatků za ČT a rozhlas

Prezident Petr Pavel se při své návštěvě atmosférické observatoře v Košeticích...
16. června 2026  5:02,  aktualizováno  19:39

Prezident Petr Pavel u financování a provozu prostřednictvím poplatků neviděl nic, co by...

Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala

Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...

Jiří May

  • Počet článků 170
  • Celková karma 24,11
  • Průměrná čtenost 2295x
Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře.
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.

Seznam rubrik

Bloger roku 2024
Blogera roku 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.