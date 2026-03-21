„Tati, co je to ten momsplaining?“ Pětiletá dcera „edukuje“ internet lépe než dospělí
„Tati?“
„Hmm?“
„Co je to momsplaining?“
Ztuhnu.
Ne proto, že bych nevěděl. Ale proto, že už jsem jednou vysvětloval, odkud jsou miminka, a nerad bych dneska přidával další kapitolu.
„Kdes to slyšela?“ zkouším opatrně.
„Na internetu. Mamka říkala, že nějaká paní tam psala o tobě.“
Výborně.
Už zase.
„A co psala?“ ptám se a snažím se znít jako někdo, kdo to má celé pod kontrolou. Což je role, kterou občas hraju. Většinou neúspěšně.
„Že jsi měl mrákoty,“ říká dcera a leze mi na klín. „A že jsi mi nevysvětlil miminko.“
„Aha,“ říkám.
Takže nejen že jsem měl mrákoty. Já jsem je měl špatně.
„A co je teda ten momsplaining?“ vrací se k původní otázce.
Chvíli přemýšlím.
Jak vysvětlit pětiletému dítěti, že někdo cizí na internetu přesně ví, co jsme doma dělali, nedělali, měli dělat a ideálně kdy?
„To je,“ začnu opatrně, „když někdo vysvětluje věci, které se nestaly… lidem, kterých se to týká.“
„Jako když já řeknu, že jsi snědl všechny sušenky, i když je snědl brácha?“ rozsvítí se jí oči.
„Přesně tak,“ kývnu. „A ještě u toho vypadáš, že tomu rozumíš víc než já.“
Dcera chvíli přemýšlí. To poznám. To je ten výraz, kdy se v hlavě skládá teorie.
„Takže ta paní byla u nás doma?“
„Nebyla.“
„Tak jak ví, co jsi mi neřekl?“
Dobrá otázka.
Velmi dobrá otázka.
Taková, kterou si z nějakého důvodu nepoloží spousta dospělých.
„A tys mi to miminko vysvětlil?“ pokračuje.
„Jo,“ říkám.
„A bylo to o pipince a pindíkovi?“
Znovu ztuhnu.
Tohle téma má neuvěřitelnou schopnost vracet se do konverzace v těch nejméně připravených chvílích.
„Bylo,“ přiznám.
„A proč ta paní píše, že ne?“
Podívám se na ni.
Podívá se na mě.
Má v očích přesně ten výraz, který jsem měl já, když jsem poprvé viděl Kena líbat Barbie a o dvě sekundy později rodit.
„Protože,“ začnu pomalu, „někdy si lidi přečtou příběh… a místo toho, aby si představili, co se opravdu stalo, představí si svůj vlastní.“
„A ten je lepší?“ zeptá se.
„Je delší,“ řeknu.
Chvíli je ticho.
„Tati?“
„Hmm?“
„A to, jak jsi říkal, že pusa nedělá miminko… to pořád platí, jo?“
„Pořád,“ ujistím ji.
„Dobře,“ kývne spokojeně a natáhne se na gauč. „Tak mi namaluj domeček.“
Natáhnu ruku.
Na chvíli zaváhám.
Pak ji pohladím po zádech.
Žádné miminko.
Jen domeček.
A klid.
„Tati?“
„Ano?“
„A ten momsplaining… to se taky dělá z pusy?“
„Ne,“ povzdechnu si. „Ten se dělá z internetu.“
Jiří May
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Ve stíhacím závodu si vedl nejlépe Krčmář
Michal Krčmář ve stíhacím závodu v Oslu nezopakoval umístění v TOP 10. Mikuláš Karlík si dojel pro...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 v norském Oslu: Charvátová zazářila ve stíhačce žen
Tereza Voborníková vstoupila do stíhacího závodu v Oslu z první desítky a může zaútočit na své...
Světový pohár v biatlonu 2025/26 uzavře norské Oslo: Program, výsledky, nominace a kdy jedou Češi
České biatlonisty čeká poslední zastávka Světového poháru v biatlonu. Tou je již tradičně norské...
U Štvanické lávky v Praze našli mrtvého muže, zjišťují totožnost i okolnosti smrti
U lávky Holka, který spojuje pražské čtvrti Holešovice a Karlín, vytáhli policisté z Vltavy tělo...
Pronájem bytu 2+kk, 35 m2 s parkovacím místem , Rudolfovská ul., České Budějovice
Rudolfovská tř., České Budějovice - České Budějovice 6
11 800 Kč/měsíc
- Počet článků 140
- Celková karma 24,56
- Průměrná čtenost 2575x
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/