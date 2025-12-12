Stařecká demence je prevít! Co mám dělat s matkou, která ztrácí sebe?
Zavřít rodiče do důchoďáku znamená pro jejich děti veřejné stigma „nevděčného parchanta“. Drsné? Ne. Realita!
Když můj otec zařizoval své mozkovým onemocněním postižené matce „umístění“ ve speciálním domově pro seniory, byl pro nejbližší okolí padouch a zlý syn. Sám měl onkologické onemocnění a prostě nemohl jinak.
Nechápal jsem tehdy, proč se otec kvůli tomu trápí. Sám měl svých starostí dost. Já i brácha jsme byli velké starosti. To mi věřte. Navíc ta jeho nemoc!
Někde jsem četl, že jakmile si senior lehne, už nevstane. S babičkou to šlo rychle z kopce. Domov a LDN (dnes následná péče) si ji přehazovaly jako horký brambor. Do několika let zemřela. Otec chvilku po ní.
Matka zůstala sama. Doktorka filozofie, naprostá znalkyně mnoha staletí hornictví v České republice i historie světa obecně, přednášela na vysoké škole, starala se o vnoučata. Práce na plný úvazek. Nikdy jsem nepředpokládal, že její úžasný mozek, ta studnice znalostí a lásky, jednou selže.
Jako každý rok odjela maminka na léto za bratrem do pohraničí. Zahrádka, les, houby, kolonáda a její sourozenci. Pohoda, klídek, táboráček. Jenže zakopla a upadla.
Ne, do hlavy se nepraštila. „Jen“ si narazila bok. Bohužel ráno, takže bratr ji našel až večer, když přijel z práce. Zmatenou. Zavolal rychlou a mamku odvezli. Pro jistotu. A tím to začalo.
V podstatě jí nic nebylo. Jen se po probuzení v nemocnici cítila zmatená. Čas a prostor – to byl problém. Pak do toho přišel nějaký zánět, antibiotika, bolesti a vlak zmatku se rozjel plnou rychlostí.
Stačily dva měsíce v nemocnici na lůžku! Z matky se stala nemohoucí bytost, děkující za jakékoliv dobré slovo a slzící po každém pohlazení. To už byla na následné péči.
Již několik let trochu zapomínala, ale takový rychlý spád nikdo nečekal. Připomnělo mi to babičku a tátu. „Jakmile si senior lehne…“
Brácha je pendler, bydlí sám v domě a těžko si ji mohl vzít k sobě. Já bydlím v třípokojovém bytě s manželkou a třemi dětmi. Nicméně jsem to už nemohl snést. Zařídil jsem mamce pečovatelku a jídlo třikrát denně, sestru na podávání léků a odvezl ji domů.
Vydrželo to měsíc. Chodil jsem k mámě, jak to šlo, a vždy viděl perfektní práci pečovatelek. Pak mi jedna z nich zavolala: „Maminka potřebuje stálou péči.“ Druhý den jsem v práci nahlásil pravděpodobný přechod do „pečovatelského módu“. Šéf zuřil: „To radši dej výpověď!“ „S tím počítám,“ odpověděl jsem.
Večer jsem seděl doma v obýváku a mlčel. Žena také. Nic mi nevyčítala — stála za mnou. Spánek se mi dlouho vyhýbal. Myšlenky bouřily v hlavě: pečovat o matku, živořit z manželčina platu a takzvaného příspěvku na péči a tím de facto odepsat rodinu? Nebo zařídit speciální domov, neohrozit rodinu a žít s pocitem nevděčného syna, který strčil matku do důchoďáku?
Ráno jsem se rozhodl. Děti mají přednost!
Vyprávění bude mít celkem tři části. Tři motivy. Tři stavy mysli. Nějaká učebnice psychologie by to určitě odborně popsala, ale já nejsem lektor. Jen syn, manžel a otec. Tak buďte trpěliví.
Medium 09/12/2025
Jiří May
Obutí pro metrákového Budulínka: Vydrží 1000 kilometrů? Ty boty!
Když má Budulínek přes metrák a ujede mu podrážka po prvním kilometru, není to pohádka, ale realita. A výrobci bot by měli začít psát nové konce.
Jiří May
Roupy: Jak dcera „lovila“ bílé žížalky a strýček Google radil homeopatika
Rodiče často říkají, že jejich děti „mají roupy“. Já jsem ovšem netušil, jak výstižné to rčení je... dokud moje dcera nezačala lovit ty skutečné.
Jiří May
Jaderná válka? To je jako zombie apokalypsa, ne? „Šokující“ rozhovor s dětmi
Jak vysvětlíte dětem možnost globálního jaderného konfliktu? Dá se to vůbec? Nezpůsobíte tím dítěti psychózu? Nemějte obavy! Klidně jim to vysvětlete a oni se vás zeptají, jestli jim koupíte mačetu.
Jiří May
Základní vojenská služba pro děti měla úspěch. Pilotem stíhačky za minutu
Někdo děti bere na pohádkový hrad, já je poslal rovnou do první linie. Do kokpitů stíhaček a vrtulníků, kde začal jejich „vojenský výcvik“.
Jiří May
Má dostat syn nabušený mobil? Puberta vs. výchova
Syn si přál nový mobil. Tak jsem mu řekl, ať si vybere podle svého. Byla to chyba? Zklame mou důvěru?
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Řemeslnické trhy obsadí náměstí
Vánoční řemeslnické trhy s pestrou nabídkou kvalitního řemeslného zboží a tradičním občerstvením...
Teplické Aquacentrum a knihovna mají nové webové stránky
Regionální knihovna v Teplicích a také místní Aquacentrum mají nové webové stránky. Návštěvníkům by...
Finále Velké Ceny J+M Autodíly ukázalo sílu mladých techniků i podporu průmyslu
T-Mobile spustil novou verzi portálu T-Press
Prodej bytu 3+kk, 57 m2, Karlovy Vary, ul. Dvořákova
Dvořákova, Karlovy Vary - Stará Role
3 520 000 Kč
- Počet článků 112
- Celková karma 27,99
- Průměrná čtenost 2906x