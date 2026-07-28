Stačilo se podívat na jednu větvičku. A svět přestal být placatý. I bez úžehu
Venku bylo první jarní vedro.
Takové to vedro, kdy se nechce ani komárům. Sedíte ve stínu, snažíte se nehýbat a přemýšlíte, jestli je společensky přijatelné dát si třetí zmrzlinu jen proto, že je klimaticky nezbytná.
Já jsem se schoval pod strom.
Původně jsem chtěl dělat něco užitečného. Posekat trávu. Opravit branku. Přinejmenším se tvářit, že mám plán. Jenže člověk ve zralém věku zjistí zvláštní věc. Když si sedne do stínu s mobilem, najednou tomu říká pozorování přírody a nikdo po něm nechce výkon. Zašívárna.
A tak jsem koukal na jednu obyčejnou větvičku.
Tedy myslel jsem si, že je obyčejná.
Na větvi rostly květy. Nic překvapivého. Stromy to dělají každé jaro a zatím jsem nezaznamenal, že by se za to chtěly omlouvat. Jenže pak jsem si všiml těch žlutých fleků na kůře.
Lišejníky.
Pamatujete si na školu? Já ne. Ale matně si vybavuji, že lišejník není ani pořádná houba, ani pořádná rostlina. Je to něco jako koaliční vláda přírody. Dva organismy, které by samostatně moc parády nenadělaly, ale dohromady fungují překvapivě dobře.
Sedí si tam na větvi. Roky. Zatímco já stihnu během jednoho týdne ztratit brýle, klíče od auta a heslo do internetového bankovnictví, lišejník za stejnou dobu vyroste asi o velikost účetní chyby.
Jenže tím to nekončí.
V těch lišejnících žijí další organismy. V kůře stromu taky. Jedna breberka vedle druhé. Na květech přistanou včely. Kolem proletí čmelák. Někde mezi tím pobíhá roztoč tak malý, že by potřeboval vlastní mikroskop, aby viděl své sousedy.
A já si uvědomil, že na větvičce dlouhé asi třicet centimetrů je možná víc života než v některých diskuzích na sociálních sítích.
Když se nad tím zamyslíte, je to fascinující.
Moje pětiletá dcera dokáže během deseti minut vytvořit doma chaos, který připomíná následky menší občanské války. Ale příroda zvládne na jedné větvičce provozovat tisíce let fungující systém bez jediné porady, dotace nebo powerpointové prezentace.
Nikdo tam není manažer. Nikdo nevyplňuje tabulky. Nikdo neposílá e-mail označený jako „urgentní“. A přesto všechno funguje.
Květ poskytne pyl. Včela ho odnese dál. Strom vytvoří plod. Pták ho sní. Semínko doputuje na kapotu zaparkovaného SUV. Lišejník mezitím dál pomalu obsazuje kůru rychlostí státního stavebního řízení.
A to všechno na jedné větvi.
Přiznávám, že jsem se na ni díval možná až příliš dlouho. Dokonce tak dlouho, že kolem prošla manželka.
„Co děláš?“
„Pozoruju život.“
Podívala se na mě. Pak na větvičku.
„Nemáš úžeh?“
Možná. Ale stejně mi to nedá.
Kolikrát projdeme kolem stromu a vidíme jen strom? Kolikrát kolem větve a vidíme jen kus dřeva? Přitom je to celé malé město. Možná dokonce metropole. Jen její obyvatelé nemají auta, hypotéky ani skupinu na WhatsAppu.
A možná je to dobře. Protože zatímco my se ženeme od jedné povinnosti ke druhé, jedna stará větvička si prostě kvete, hostí lišejníky, živí hmyz a trpělivě čeká na další jaro.
Bez stresu. Bez termínů. Bez porad. Když nad tím tak přemýšlím, možná bychom si z té větvičky měli vzít příklad.
Tedy kromě toho porůstání lišejníkem.
To zatím nechám na důchod.
Jiří May
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
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