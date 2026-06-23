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Srdcem Jizerských hor s tříletou dcerou a taškou hříbků (o ženě nemluvě)

Jizerky jsou v létě rájem pro cyklisty. Sice kvůli nim musíme s dcerou chodit cestou necestou, ale nám to nevadí a užíváme si málo používaných stezek.

Josefův Důl navštěvujeme několikrát do roka. Hlavně v létě. Je to ideální výchozí pozice k výletům po Jizerkách. Pravda je, že tříletá dcera toho moc nenachodí, ale trénujeme. Autem dojedeme na konec obce a hurá do lesa.

Podél Kamenice až k v.n. Josefův Důl – 2023

Zdroj: Jiří MAY

Asfaltová cesta, která vede k přehradě, je velmi frekventovaná. Turisté jsou v pohodě, ale cyklisté jezdí směrem z kopce od přehrady velmi rychle a jsou nebezpeční. Já a žena uskočíme, avšak dcerka nemá šanci. Nosit ji pořád na koníčka nechci. Tak po cca 200 metrech přejdeme kovovou lávku a jdeme podél řeky až na přehradu.

Zdroj: Jiří MAY

Kamenici lemuje stezka plná kořenů, balvanů, můstků a je velmi romantická. Pro tatínka zálesáka. Maminka se moc netváří a dcerka po dvou kilometrech kňourá. Na to jsem však připraven a bleskem zařizuji lesní piknik.

Zdroj: Jiří MAY

Na malém plynovém vařiči ohřeju dceři předem připravené amarouny. Pak přijde na řadu maminka a její káva s tatrankou. Nakonec si obě holky dají čerstvě udělaný popcorn. Je krásně, ptáčkové zpívají, komáři píchají a dceruška usnula na dece. S maminkou užíváme klidu.

Zdroj: Jiří MAY

No není nádherná? Nádrž Josefův Důl je poměrně malá, ale krásná. Můžete ji celou obejít, ale koupat se v ní nesmí. Vůbec nám to nevadí. Posedíme, pokoukáme, svačinu sníme a vracíme se domů.

Zdroj: Jiří MAY

Jelení potok

Na druhou stranu od silnice teče Jelení potok. Turistická trasa tam není, ale na mapě jsem nalezl lesní cestu, která nás dovedla až k vodopádům. Cestou stihly holky nasbírat půl tašky hřibů. Tatínek musel sbírat borůvky, což nebylo právě snadné, když mu dceruška neustále ujídala z hrnku. Přechod potoka byl trochu problematický, ale dali jsme to. Prostě rodina kamzíků. Hop a skok přes potok.

Vodopády Jedlové

Vyjeli jsem autem na parkoviště k lesní bráně a vyrazili naučnou stezkou Jedlový důl k vodopádům Jedlové. Kopec byl prudký a místy jsem dcerku musel nést za krkem. Holčina vesele pokřikovala na okolní turisty, jedla housku a drobila mi na počínající pleš. Cestou trochu krápalo, ale nahoře vyšlo slunce a fotky vodopádů se docela povedly.

Zdroj: Jiří MAY

Okolí Josefova Dolu je krásné po celý rok. Avšak v létě je tam toho mnohem víc ke koukání. Alespoň pro nás.

Autor: Jiří May | úterý 23.6.2026 7:47 | karma článku: 18,01 | přečteno: 215x

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Jiří May

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  • Celková karma 23,80
  • Průměrná čtenost 2265x
Baví mě rodina, psaní a legrace. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře.
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
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