Spermicidní oponentura k vymírání lidstva před televizní obrazovkou
Vážená paní Ortová,
děkuji za velmi zajímavý příspěvek do problematiky vymírání lidstva před televizní obrazovkou. Jako otec tří dětí, aktivní tramp, IT specialista, absolvent základní vojenské služby a účastník laboratorního vyšetření hemživosti bych si dovolil připojit několik vlastních poznatků z oblasti reprodukční biologie a aplikovaného povalování.
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Vymírání lidstva před televizní obrazovkou
Problematice se věnuji již řadu let, byť dosud převážně v režimu praktického výzkumu bez nároku na grantovou podporu.
1. Vliv televizní obrazovky na reprodukční schopnosti muže
Jako dlouholetý pracovník v IT mohu potvrdit, že vysedávání před monitorem má na mužský organismus nepochybně devastující účinky. Zvláště pokud se jedná o administraci serverů, řešení uživatelských problémů nebo sledování aktualizací systému Windows.
V těchto případech dochází k dlouhodobému setrvávání v sedící poloze, omezení pohybu a postupnému přechodu do stavu, který odborná literatura pracovně označuje jako syndrom přisedlého kašpárka.
Zda tento stav přímo ovlivňuje pohyblivost spermií, zatím nemohu potvrdit. Mohu však doložit, že po osmi hodinách řešení problémů s uživateli se výrazně snižuje pohyblivost (hemživost) samotného administrátora.
2. Vliv pokrývek hlavy na mužskou plodnost
Zde bych rád navázal na Vaši vzpomínku na vojenskou čepici.
Jako možná poslední účastník základní vojenské služby jsem absolvoval roční experimentální pobyt v prostředí, kde byla pokrývka hlavy prakticky nepřetržitou součástí uniformy. Výzkum probíhal bez kontrolní skupiny a bez možnosti dobrovolného ukončení.
Zajímavé je, že přestože jsme čepice nosili téměř za každého počasí, reprodukční schopnosti mužstva zcela neopadly. Ba naopak.
Eliminací možnosti reprodukce však došlo k paradoxnímu jevu. Účastníci experimentu byli nuceni drahocenným biologickým materiálem plýtvat v naprosto nedůstojném prostředí posádkových toalet.
Nelze tedy vyloučit, že lidský organismus disponuje určitými kompenzačními mechanismy. Svědčí o tom nejen následná demografická situace v naší generaci, ale také skutečnost, že jsem dnes otcem tří dětí.
3. Vliv pohybu na reprodukční schopnosti
Jako příležitostný tramp mohu potvrdit, že pobyt v přírodě má na mužský organismus blahodárný vliv. Dlouhé pochody, přenášení těžkého batohu, stavba přístřešku a pravidelné překonávání terénních překážek představují komplexní pohybovou aktivitu.
Zvláště doporučuji pobyt v lese bez televizního signálu a pokud možno také bez mobilního internetu. Aplikuji i na své děti.
Je ovšem třeba upozornit na vedlejší účinky. Po celodenním pochodu může být muž sice fyzicky aktivní, ale večer již nemusí disponovat dostatečnou energií k naplnění reprodukčního poslání. Tento paradox by si zasloužil samostatný výzkum.
4. Praktické zkušenosti s vyšetřením hemživosti
Nejvýznamnější část svého odborného výzkumu jsem absolvoval v laboratorních podmínkách při vyšetření hemživosti v CAR. Toto vyšetření mi umožnilo nahlédnout do problematiky zcela novou perspektivou. Doslova.
Zjistil jsem především, že mezi subjektivním hodnocením vlastního reprodukčního potenciálu a objektivním laboratorním výsledkem může existovat značný rozdíl.
Rovněž jsem pochopil, že spermie nelze hodnotit pouze podle jejich počtu. Důležitá je také jejich pohyblivost, vitalita a schopnost dosáhnout stanoveného cíle.
V tomto ohledu se ostatně příliš neliší od mužů.
5. Doporučení pro záchranu lidstva
Na základě svých dlouholetých pozorování si dovoluji formulovat následující předběžné závěry:
- Omezit dlouhodobé vysedávání před televizní obrazovkou.
- Pravidelně větrat hlavu, zejména při nošení pokrývek hlavy.
- Věnovat se přiměřené pohybové aktivitě.
- Nezaměňovat počet spermií za jejich kvalitu.
- Nezanedbávat partnerské vztahy a nepovažovat dálkový ovladač za plnohodnotného člena domácnosti.
- Nepřisedávat kašpárka.
Závěrem bych si dovolil upozornit, že samotný počet spermií ještě nezaručuje pokračování lidského rodu. Rozhodující je také ochota mužů opustit gauč a žen jejich přítomnost na tomto gauči tolerovat.
Jako otec tří dětí mohu potvrdit, že reprodukční proces je sice biologicky poměrně jednoduchý, jeho organizační a provozní důsledky jsou však mimořádně náročné.
Doporučuji proto další výzkum zaměřit nejen na mužskou hemživost, ale také na ochotu budoucích prarodičů převzít následnou péči o výsledky reprodukční činnosti.
S úctou
Jiří May
otec tří dětí, tramp, IT specialista, absolvent základní vojenské služby a laboratorní subjekt
Jiří May
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