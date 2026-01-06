Smích místo biflování: Proč humor ve škole zachraňuje rozum i učitele
Místo pro smích mezi lavicemi?
Na školních chodbách si často říkáme, že humor by měl být součástí osnov. Proč? Protože pokud si chcete zachovat špetku zdravého rozumu, není jiná možnost než vnést do školních lavic trochu smíchu, ironie a pořádnou dávku nadhledu. Školní prostředí často připomíná absurdní komedii a „nekorektní humor“ se zde může stát jakousi záchrannou brzdou.
Humor jako psychická obrana: Když realita překročí absurdno
Představte si den, kdy učitel v jedné hodině vysvětluje fyziku a hned v druhé musí zvládat nepředvídatelné chování třídy, která má více energie než přehrada Orlík. Humor tady není jen bonusem. Je nezbytným prvkem přežití. Psychologové se shodují, že humor funguje jako ventil. Pomáhá nejen zmírnit stres, ale také posílit soudržnost mezi studenty i učiteli.
Nekorektní humor: Překvapivě účinný způsob, jak rozbít nudné hodiny
Ruku na srdce, ne každý vtip se musí řídit příručkou politické korektnosti. Někdy právě ty „nevhodné“ vtípky rozbijí monotónnost a přinášejí nový zájem o téma. Když učitelé s nadhledem zvolí „nekorektní“ poznámku o starých Římanech nebo moderních technologiích, najednou mají plnou pozornost celé třídy. Ironie, sarkasmus a nadsázka učební látku zpestří a probudí ty, kdo na klasické výklady reagují pouhým zíváním.
Škola jako divadelní scéna: Absurdní situace každodenně
Učitelé často stojí před otázkou: „Jak v tomto chaosu učit?“ Školní situace bývají často tak absurdní, že bez humoru by je snad ani nešlo brát vážně. Výroky studentů typu „Proč se musíme učit, když máme Google?“ či „Mně to nikdy v životě k ničemu nebude“ jsou pro některé pedagogy nevyčerpatelným zdrojem komických situací.
Absurdity ze školního života: Každý vidí věci po svém
Rodiče často věří, že učitelé si na školní výlety jezdí jen odpočinout a vyhnout se opravování domácích úkolů. Z jejich pohledu je škola vlastně takové malé letovisko, kde má učitel čas na relax u kávy a sem tam si odříká „Abecedu vyjmenovaných slov“. Naopak učitelé mají pocit, že rodiče doma pilně vedou děti k tomu, aby vyjmenovaly všechny Smetanovy opery pozpátku a bez zaváhání. A děti? Ty mají jasno. Všichni dospělí jsou trapní, ale učitelé jsou na té trapné škále jednoznačně na vrcholu.
Ironie ve vzdělávání: Jak to funguje?
Podobně jako komik přizpůsobuje svůj projev publiku, učitelé používají ironii či humorné přirovnání, aby vysvětlili složitou látku. Řekněme, že v hodině dějepisu mluvíte o středověku a přirovnáte rytíře k „bojujícím influencerům své doby“. Třída se usměje, ale zároveň si díky tomuto vtípku snáze zapamatuje klíčové body. Jakmile je do výuky zapojen humor, abstraktní myšlenky začnou dávat větší smysl.
Tabu ve třídě: Kde končí humor a začíná nepřijatelné?
Není humor jako humor. Některá témata se ve třídě otevírají jen opatrně. Například rasové nebo genderové stereotypy. Humor musí zůstat bezpečný a respektující, což může být výzva, ale dobrý učitel dokáže najít tu správnou hranici. Přirozený lidský smích je však univerzální, a pokud si škola udrží smysl pro humor, může si udržet i zdravý přístup ke složitým otázkám dneška.
Učební látka, která se nás týká. Díky humoru!
Každý student si pamatuje učitele, kteří zvládali látku s nadhledem, vtípkem nebo sarkasmem. Škola je zkrátka taková „učící se laboratoř“, kde se realita prolíná s komedií. S humorem přežijeme nejen školní roky, ale hlavně svět, který si často sám ze sebe dělá dobrý den. Takže, patří humor do školy? Ano, určitě. Čím nekorektnější, tím lepší.
Inspirace:
- https://blog.brainpop.com/benefits-of-humor-in-the-classroom/
- https://www.highereducationdigest.com/the-art-of-humour-and-why-its-needed-in-education/
- https://www.ednewsdaily.com/why-its-essential-to-laugh-in-education/
Poděkování:
Děkuji Zuzaně Hermanové za námět k článku. Není nad postřehy a zážitky učitelky s letitou praxí.
Jiří May
Vypouštěcí ventil rodinného papiňáku aneb řízený detonační úklid
Někdy se hádce prostě nevyhneš. A možná bys ani neměl. U nás doma se z hádky stal vypouštěcí ventil, který občas zabouchá víko rodinného papiňáku dřív, než bouchne celý hrnec.
Jiří May
„Počkáme, až se rozpadnou!“ Bajka o zbraních a lidech
Ve skladu ruské zbrojovky leží tři mocní: tank, dron a granát. Každý má svou pravdu, každý věří, že zachrání vlast. Jen ten, kdo ve skladu uklízí, ví, jak to dopadne.
Jiří May
Vánoční ohnivé sáňkování: Když tatínek „MacGyver“ zapomene, že nemá teréňák
Vyrazil jsem se synem v zimě do lesa sáňkovat. Jel jsem po cestě zasypané prašanem. Ovšem obyčejným autem. A to byla velká chyba.
Jiří May
„Mámo, pronajal jsem tvůj byt cizím lidem.“ Je to zrada, nebo nutnost?
Byt po matce je plný vzpomínek, které ona ztratila. Vyklízení je inventura ztraceného života. Stigma už mě netrápí. Čeho se nejvíc bojím?
Jiří May
Strčit mámu do důchoďáku je „hnus, velebnosti“. Ale kam s ní? Neberou, nebo chtějí majlant
Postarat se o matku s demencí je boj, ale rozhodnout, že už to doma nejde, je peklo. Vyhledávání zařízení, odmítání, chaos, nemocnice a zákony, které nikdo nezná.
|Další články autora
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek
Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...
Chystá se oprava Pražského mostu v Karlových Varech, potrvá dvě sezony
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce letos začít s opravou Pražského mostu v Karlových Varech....
Frýdlant začne v červenci třídit u domů, teď zjišťuje, kdo topí tuhými palivy
Obyvatelé 18 měst a obcí na Frýdlantsku začnou od července třídit odpad přímo u svých domů. Radnice...
Ve Sport parku v Liberci začala stavba náhradního krytého kluziště
V městském Sport parku v Liberci začala v pondělí stavba krytého mobilního kluziště za 26,5 milionu...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 118
- Celková karma 28,43
- Průměrná čtenost 2855x