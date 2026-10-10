Smát se, i když hoří ponožky. Humor je v těžkých časech nutnost
Co když se dá těžkostem čelit s úsměvem? Ne takovým tím instagramovým, ale obyčejným, trochu křivým, co drží pohromadě nervy i rodinu. Ano, mluvím o humoru. O tom ošidném nástroji, který vás jednou zachrání – a podruhé vám přistane v komentářích jako cihla.
Humor je tenký led. Vlezete na něj s lehkostí, uděláte jeden krok a už slyšíte praskání. Vždycky se najde někdo, kdo nadsázku vezme jako útok. A v době, kdy se i recept na bábovku může změnit v ideologickou přestřelku, je to občas sport pro otrlé.
Přesto na ten led chodím rád. Možná právě proto. Když se pod online článkem začne formovat zákopová válka, říkám si, že bez humoru bychom po sobě házeli už nejen slova, ale i hrnce. Mně osobně pomáhá zlehčit věci, které by jinak bolely víc, než je zdrávo. Je to taková domácí první pomoc. Obvaz na duši. Někdy s dětským motivem.
Bitva o ponožky a jiné světové konflikty
Rodina je zdroj nekonečné lásky. A také nekonečného nepořádku.
Ranní bitva o ponožky má často větší dynamiku než zasedání parlamentu. Ovladač od televize mizí rychleji než důvěra ve státní rozpočet. A otázka „Co bude k večeři?“ má potenciál rozštěpit domácnost na dva nesmiřitelné tábory.
Když se do toho přimíchá tchyně, je to vyšší liga diplomacie.
Humor je v rodině něco jako hromosvod. Nezabrání bouřce, ale svede blesk jinam. Když si dělám legraci sám ze sebe – ze své zapomnětlivosti, ze své panelákové mužnosti, ze svých plánů, které končí u návodu na použití – napětí se rozpustí. Smích je levnější než terapie. A většinou dostupnější než ticho.
Jen je potřeba nezapomenout na laskavost. Humor bez ní je jen jiný druh zbraně.
Absurdita všedního dne
Stačí se rozhlédnout. Svět je plný scén, které by scenárista odmítl jako přehnané.
Politici se hádají o slovíčka, zatímco ceny rostou rychleji než děti z kalhot. Celebrity sdílejí dokonalé snídaně a já mezitím hledám třetí den ztracenou svačinovou krabičku. A pak potkáte na ulici situaci, která by se nehodila ani do grotesky – a říkáte si, jestli to celé není jeden velký absurdní seriál.
Bez humoru bych nad tím musel lomit rukama. S humorem si řeknu: „Dobře, tak dneska hrajeme tuhle epizodu.“
Smích mi dovoluje neztratit nadhled. Díky němu se nehroutím pokaždé, když realita začne připomínat parodii sama na sebe.
Dovolená s překážkami
Cestování má být dobrodružství. A ono je. Jen občas jiného druhu, než si člověk vysnil při pohledu na katalog.
Nebezpečný cyklista, který vás mine o centimetry. Lesní požár, který změní romantickou túru v evakuační cvičení. Nebo prase, které si splete opilce s bufetem.
Když se to děje, máte dvě možnosti. Buď budete zuřit. Nebo si to jednou zapíšete jako historku, která u stolu rozesměje víc než perfektní fotka západu slunce.
Já volím druhou variantu. Ne proto, že bych byl nad věcí. Ale protože jinak bych byl pod ní.
Smích v temnějších kulisách
Jsou ale věci, které už nejsou jen rodinným chaosem nebo dovolenkovou epizodou. Válka. Strach. Nejistota.
Tam už humor není o vtipné hlášce. Je to způsob, jak si zachovat lidskost. Jak si nenechat vzít poslední zbytky světla.
Neznamená to dělat si legraci z bolesti. Znamená to nenechat bolest, aby nám vzala schopnost se ještě někdy zasmát.
Humor jako obrana (a občas i zbraň)
Humor může zraňovat. To víme všichni. Ale může taky chránit. Před strachem. Před beznadějí. Před vlastní malostí.
Používám ho, protože mi pomáhá přežít vlastní chyby, rodinný chaos i svět, který občas působí jako špatně napsaná komedie.
Smějte se, i když to někdy drhne. Smějte se, i když to není dokonalé. Smějte se, i když se vám zrovna připalují ponožky života.
Já to dělám taky. Ne proto, že bych byl silný. Ale protože bez toho bych byl mnohem slabší.
Jak říkal Jan Werich:
„Humor je boj s lidskou hloupostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme ustat. Ovšem pozor na zmýlenou. Ten, koho považujeme za blbce, považuje za blbce nás. Jde o to se nevyvraždit.“
A o to jde vlastně pořád. Nevyvraždit se. Ani slovně. Ani doma u večeře.
Jiří May
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