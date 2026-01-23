Senzační nález na pískovišti: K.O.C.O.U.R. vyhrabal H.N.U.J. Stopa vede k O.D.S.
Vážení čtenáři, milovníci historie a přátelé čistého písku,
v české vědě se občas stane, že největší objevy neučiní akademici v bílých pláštích, ale dva nadšenci se vztyčenou tužkou, kteří se nebojí ponořit ruce do historie – a občas i do vlhkého křemičitého písku. Právě tak vznikla naše nová badatelská buňka, kterou jsme po vzoru Mistrova otce, krejčího Leopolda, nazvali K.O.C.O.U.R. (Krejčovský Odbor Cimrmanových Odkazů a Urgentních Revizí).
Jak to celé začalo?
Vše odstartovala jedna zdánlivě banální nehoda na dětském hřišti, kde jsme se s kolegou badatelem pokoušeli vědecky dokázat, že bábovka ve tvaru lva má jinou statickou únosnost než bábovka ve tvaru ryby. Tehdy jsme v písku, hned vedle rezavého angličáku a záhadných zbytků čehosi, zřejmě zahrabané svačiny, narazili na fragment textu, který neomylně nesl Mistrův rukopis.
Šlo o základy teorie H.N.U.J. (Hierarchie Nebezpečných Úkonů Jinošských). Pochopili jsme, že národ potřebuje vědět pravdu: pískoviště není jen místo her, ale kriminální trenažér, kde se už ve třech letech rozhoduje o budoucím pobytu na Pankráci.
Poslání K.O.C.O.U.R.a
Naše společnost si vytkla skromný, leč zásadní cíl: Ochránit a rozšířit národní poklad Járy Cimrmana a důstojně, avšak ryze amatérsky (bez nároku na honorář), pokračovat v práci předchozích badatelů. A to jak žijících, tak zejména zesnulých. Jsme toho názoru, že všichni nemohou být všude a záběr Mistrova díla je natolik široký, že i s další nezištnou dopomocí ho nelze plně pojmout.
Zatímco ostatní badatelé se přou o to, zda byl Jára v Liptákově dříve než tamní četník, my se soustředíme na hloubkovou revizi jeho pedagogicko-kriminálních a sportovně-kybernetických studií. A nejen jich. V našem „krejčovství“ totiž věříme, že dějiny jsou jako starý kabát – občas je potřeba je vypárat, odstranit moly a znovu sešít tak, aby národu lépe seděly.
Co jsme už vyzkoumali (a co vás čeká)?
Díky našemu úsilí se nám podařilo zrekonstruovat klíčové pilíře teorie H.N.U.J, které budeme na tomto blogu postupně odhalovat:
- Typologie skupin jako: Spolek pro Pískovou Destrukci, Asociace Neukázněných Obrů a specifické podskupiny delikventů, kteří preferují pouze autíčka místo bábovek: Proč jsou destruktivní sklony dětí na písku předobrazem politických hnutí 21. století?
- Tragédie O.D.S.: Jak Odbor Dohlížejících Seniorů selhal při pohledu na luzné maminky a nechal pískoviště napospas anarchii.
- Literární „Kytice“: Exkluzivně zveřejníme baladu Pískovnice, v níž exceloval Standa Křeček, než se v roli personifikované spravedlnosti definitivně zasekl.
- Pirátský paradox: Jak záměna Einsteinovy relativity za pirátské romány vedla Cimrmana k definici dětské kleptomanie.
Přidejte se k nám!
Krejčovství otce Cimrmana je otevřené všem, kteří mají v kapse tužku, v srdci Mistra a v botě alespoň trochu písku. Nejde nám o slávu, nýbrž o to, aby naše děti věděly, že když někomu rozbijí bábovku a zboří či zkonfiskují hrad, nepůjde o klukovský nerozum, ale o „systémové narušení statiky cizího majetku“.
Jak říkal sám Mistr: „Historie je sice sypká, ale pravda v ní drží jako dobře ušitý knoflík.“
Sledujte naše další příspěvky, v nichž se podíváme na to, jak Standa Křeček jako Pískovnice poprvé úředně zabavil dřevěné autíčko pro státní účely.
Za K.O.C.O.U.R. Badatelé v oboru sypkých hmot a šitých dějin prof. Korektní a doc. Snaživec
Jiří May
Bestie v lese: Jste s dětmi na procházce a běží k vám cizí pes
Les je hřiště a lidé smečka. Jedno setkání mi ukáže, že strach dokáže kousat víc než zuby. Někdy vás nechápu.
Jiří May
Zoubková víla v akci: Jak jsem své děti naučil milovat zubaře a ušetřil majlant
Zubař. Pro mnohé ďábel v lidské podobě. Pro mé děti spasitel. Kluci nemají se zubařem nejmenší problém. Dokonce se těší na návštěvu u hodné paní zubařky. Raději zubařku než tatínka „zoubkovou vílu“.
Jiří May
Odklad: Rok navíc pro dítě. Vyrážka pro systém
Odklad měl dětem dát čas. Teď vypadá, že bere nervy rodičům i systému. Proč se z jednoho roku navíc stal téměř společenský problém?
Jiří May
Hračka za pětistovku vs. karton aneb Jak se klube vánoční příšera
Vánoce, dítě, YouTube a algoritmus. Jak se z kačera na provázku stal mimozemšťan a pětistovka se proměnila v hromádku skořápek.
Jiří May
Smích místo biflování: Proč humor ve škole zachraňuje rozum i učitele
Škola a humor? Na první pohled nesourodá dvojka, ale ne tak docela. Jak nekorektní vtípky a ironií kořeněné učební hodiny pomáhají přežít školní absurdity?
Další články autora
