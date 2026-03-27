Senior na vozítku chtěl bitku. Já měl kočárek a žádný únik. „Máš problém, ožralo?“

Střet dvou světů: vystresovaný otec s kočárkem a „nezastavitelný“ senior na vozítku. Úzký chodník, nulový únik a situace, která rychle přeroste v absurdní konflikt.

Je to zhruba čtyři roky, co jsem byl s dcerkou v kočárku na odpolední procházce lesem u nás za městem. Klasika. Hodinku lesem, pak kousek po chodníku podél silnice přes civilizaci a šup zpátky do lesa. Na jednom takovém přechodu se mi stala příhoda, na kterou se blbě zapomíná.

Dcera spala. Já tlačím kočár po úzkém, ale hezkém chodníku podél frekventované silnice. Do lesa zbývá tak dvě stě metrů, když za sebou uslyším klakson. Takový ten dětský. Něco mezi koloběžkou a chcíplým domovním zvonkem.

Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May

Otočím se — a blíží se senior na elektrickém vozítku.

Ne klasický invalidní vozík. Spíš ten typ, co brázdí nákupní centra, sídliště a parky. Pomáhá seniorům žít pohodlněji. V tomhle případě ale výrazně zkomplikoval život mně. A mé dceři.

Pán dorazil k nám a okamžitě začal troubit a dožadovat se průjezdu. Upozornil jsem ho, že nemám kam uhnout. Vlevo silnice, vpravo křoví. To ho zjevně rozčílilo. Požádal jsem ho, ať se ztiší, protože dcera spí. To ho rozčílilo ještě víc.

I na ty dva metry bylo jasné, že není úplně střízlivý. Alkohol, cigarety… takový ten mix, co nechceš řešit. „Ten jede z hospody,“ problesklo mi hlavou. „Kašli na něj.“

Otočil jsem se a pokračoval dál.

Chyba.

To ho vytočilo definitivně. Začal vylézat z vozítka a spustil. Nadávky na mě, na dceru… takové, že slovo „vulgární“ je slabé. To by tu situaci vůbec nevystihlo.

Asi jsem to měl nechat být. Ale nenechal.

Zabrzdil jsem kočárek, otočil se a postavil se mu do cesty. „Máš problém, ožralo?“ zeptal jsem se klidněji, než jsem se cítil. Začal se po mně sápat.

A v hlavě ti proběhne: „Tak co teď?“

Přeci nesejmeš opilého dědulu.

Chytil jsem ho za flígr, zvedl ho a posadil zpátky na vozítko. Rychle, bez řečí. Pán ztichl. Zůstal sedět a něco si brblal pod umolousané vousy.

Já odbrzdil kočárek a šel dál.

Neřešil jsem ho. Proč taky. Jak se říká — karma je zdarma. Na svoje chování si časem dojde. Dcera celou situaci prospala. Naštěstí.

Dodnes si ale říkám — co jsem měl udělat jinak?

Nevšímat si ho? Najel by do nás.
Uhnout? Nebylo kam.
Knokautovat ho? Byl to děda. A opilý.

Takže asi nic.

„Bitvu o chodník“ jsem tehdy vyhrál.

Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May

Ale upřímně — jsem rád, že se to už nikdy neopakovalo. Protože potkat jednou nějakou drsnou babičku na skútru s košíkem jedovatých hub…

To už by nebyla procházka.

To by byl hon na čarodějnice.

A ten by dcera určitě neprospala.

Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May

Autor: Jiří May | pátek 27.3.2026 7:30 | karma článku: 19,73 | přečteno: 377x

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Jiří May

  • Počet článků 142
  • Celková karma 23,98
  • Průměrná čtenost 2547x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.

Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/

