Řešení bytové krize snadno a rychle: Jeskyně potěší, strom zahřeje
Úvodní rámec problému
Nedostupnost bydlení v České republice představuje komplexní fenomén, který je možné definovat jako statisticky významný rozpor mezi existencí střechy a absencí peněz na ni. Tento rozpor lze analyzovat pomocí čtyř determinantů:
- Cenová spirála – byty zdražují.
- Příjmová stagnace – platy zaostávají.
- Legislativní labyrint – stavební řízení se často táhne déle než život stavebníka.
- Tchýně – čtvrtý faktor, o němž odborná literatura mlčí, ale praxe ho neustále potvrzuje.
Analytická část
Na základě údajů České národní banky a OECD lze konstatovat, že v posledních letech se index cen nemovitostí vyvíjí rychleji než index životní spokojenosti.
Příklad:
- Cena průměrného bytu v Praze = 8 milionů Kč.
- Plat středoškolského učitele = 45 000 Kč hrubého.
Regresní analýza jasně dokazuje, že učitel si byt pořídí ve chvíli, kdy na něj přestane mít chuť.
Dále bylo vědecky prokázáno, že čím více vláda slibuje dostupné bydlení, tím rychleji mizí cenově dostupné byty. Tento paradox je označován jako Politicko-realitní zákon zachování nedostupnosti.
Přehled existujících řešení
Politické programy se shodují v několika bodech:
- Zrychlení výstavby (do roku 2035 očekáváme, že povolení na rodinný dům bude vyřízeno za méně než deset let).
- Státní garance a dotace (občan si koupí byt dražší, ale s pocitem, že na něj stát alespoň myslel).
- Výstavba nájemních bytů (nejčastěji v powerpointových prezentacích).
Z hlediska volebních programů se jedná o ideální kombinaci slibu, naděje a budoucí deziluze.
Alternativní přístupy
Proto je nutné rozšířit diskusi i o méně tradiční modely bydlení. V rámci našeho výzkumného ústavu (Oddělení nepraktických řešení při Katedře absurdní architektury) jsme testovali následující varianty:
Jeskynní urbanismus
Výhody: stabilní teplota, nízké náklady na fasádu. Nevýhody: zvýšená vlhkost a obtížná montáž satelitní antény. Poznámka: Brusel zatím neřeší energetické štítky pro jeskyně, což dává ČR konkurenční výhodu.
Zemljanky 2.0
Klasické řešení našich předků. Moderní upgrade: Wi-Fi repeater a rekuperace. Slogany pro volební program: „Blíž k přírodě, blíž k bance.“
Stromové domy
Ekologické řešení s nízkou uhlíkovou stopou. Problém: dostupnost výtahů do koruny stromu a nebezpečí pádu sousedů při večerní grilovačce.
Modulární kontejnerové satelity
Výhody: rychlá výstavba, snadná přeprava. Nevýhody: hrozí záměna s přepravou zboží do Hamburku.
Návrh klasifikace bydlení
Abychom uvedli pořádek do chaosu, doporučuji zavést Energeticko-bytový štítek občana:
- Třída A: moderní byt s balkonem.
- Třída B: garsonka s oknem do světlíku.
- Třída C: zemljanka s přístupem k elektřině.
- Třída D: jeskyně bez příplatku.
- Třída E: lavička v parku (pouze se státní dotací).
Tímto opatřením by došlo ke zvýšení transparentnosti, neboť občan by věděl, že se má šťastně radovat už při dosažení kategorie C.
Shrneme-li náš výzkum: nedostupnost bydlení je stav, který lze popsat, ale nikoliv vyřešit tradičními metodami. Proto navrhujeme přesměrovat pozornost k jeskynnímu urbanismu, zemljankám a stromovým domům, jako k seriózně míněným alternativám.
A než se kdokoliv začne rozčilovat nad dalším politickým slibem, doporučuji: vezměte děti, vyrazte do lesa, a začněte kopat zemljanku. Možná se dostanete do kategorie C. A to už je, jak ví každý odborník, vrchol komfortu.
Zdroje a inspirace:
- https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-proc-se-z-bydleni-stal-nedostupny-luxus-uz-to-neni-jen-nezbytna-potreba-286115
- https://www.eib.org/en/press/all/2025-220-eib-backs-prague-s-first-affordable-housing-project-for-public-service-employees
- https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/bytova-politika/rozvoj-dostupneho-bydleni
- https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2021/06/housing-affordability-in-cities-in-the-czech-republic_0bcf0adf/bcddcf4a-en.pdf
- https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/zpravy-o-menove-politice/boxy-a-clanky/Realitni-trh-v-Ceske-republice-ve-vzestupne-fazi-cyklu
Medium 29/10/2025
Jiří May
Dával jsem nábytek za odvoz. Ozvali se podvodníci, fajnšmekři a jedna dobrá duše
Nabízel jsem nábytek za odvoz s dobrým úmyslem. Místo vděku přišlo fňukání, kritika a stížnosti. Zadarmo? Pro některé pořád málo.
Jiří May
Spisovatelské jelito před objektivem: Jak se ze mě stal kluk z plakátu
Knížka je venku, a teď to nejtěžší: focení! Zrod kluka z plakátu s velkou dávkou humoru. Povedlo se?
Jiří May
Volejte OSPOD! Učím děti střílet a do školy chodí pěšky: Manifest za zdravý rozum
Ano, jsem ten špatný otec. Nevozím děti autem, beru jim dudlíky, nechám je tahat koš a k tomu je učím respektu ke zbraním. OSPOD má ze mě radost.
Jiří May
Jak naučit dceru na kole a nejít do basy: Když jsem ji urval, šlo to samo
Naučit dítě na kole je pokaždé jiné. Tři děti, tři postupy, tři úspěchy. Nefunguje žádná z doporučovaných metod. Nebo možná fungují všechny.
Jiří May
Je krásná, vlhká a smyslně voní. Co s ní? Dotáhla ji manželka
Zpočátku jsem si myslel, že je to jen přechodná známost. Ale zabydlela se. Teď v noci otravuje, pohlcuje můj klid i energii. Manželka na ni nedá dopustit.
|Další články autora
