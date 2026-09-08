Řekl jsem klukovi: „Odcházíš na intr, starej se sám!“ Ale co to vlastně znamená?
Tak už tam kluk je. Na intru. Dvě stě kilometrů po dálnici. Sto sedmdesát přes vesnice. Tři hodiny vedle puberťáka se sluchátky v jinak tichém autě. To je dopoledne, které jsem si nemohl nechat ujít.
Slavnostní přejímka dětí měla proběhnout v aule školy v jednu odpoledne. Dopravní mapa Prahy byla červenější než prapor se srpem a kladivem, takže jsem nastavil trasu mimo naši matičku a po deváté ráno vyrazil.
Déšť, kamiony, uzavírky. Pondělní ráno se vším všudy. Jo, abych nezapomněl. Vezl jsem ještě syna do školy v Trutnově.
Čekal jsem kufr a batoh a také jsem se dočkal. Ovšem přibyly i další tři tašky velmi potřebným vybavením. Raději jsem nekoukal a nekomentoval. Syn dostal 29. 8. 2026 instrukci: „Odcházíš na intr, starej se sám!“
Na otázku: „Už mám vyprané trenýrky?“ jsem ukázal na prádelní šňůru. Na další dotazy jsem nereagoval. Maminka nebyla doma, takže jsem si mohl dovolit hrát drsňáka. Došlo to tak daleko, že jsem se ani jednou nezeptal, jestli si zabalil všechno. V pondělí ráno jsem čekal v autě, až si chlapec nanosí „spotřební materiál“ do auta, otráveně práskne dveřmi a nasadí sluchátka. Jedeme.
Instrukce platila i při příjezdu. Zbyl ještě čas, tak dostal za úkol vyhledat stravu vhodnou pro mou peněženku i jeho chlupatý jazyk. On obstál. Já zaplatil.
Pak už šupem do auly školy. Patnáct minut před začátkem u vchodu nikdo nebyl. Mě bolely nohy, a tak jsem zavelel k předčasnému obsazení pozic. Všude ticho. Otevřené dveře do tiché auly. „Sakra, že jsem spletl termín,“ blesklo mi hlavou a vešel.
|
Můj malý chlapeček odchází do lesa. Internát volá do zbraně. Čtyřletá soft-vojna začíná
„Lesu zdar,“ ozvalo se sborově od několika z mnoha přítomných. Místnost s odhadovanou kapacitou sto šedesáti míst byla téměř obsazena. Posadil jsem se a také mlčky vyhlížel další příchozí. Nakonec tam lidé stáli i u zdí. A to prosím na necelých šedesát (dvě třídy) přítomných prváků. Naskočila mi do hlavy replika: „Kam až sahají Hujerovi?“
Já vím, že je to velká událost, ale až tak moc? Proboha, kolik jich přijde na maturitní ples. Působil jsem až nepatřičně. Jen já a syn.
Zatroubily lesní rohy a už to jelo. Informace, poučení, doporučení. Pak to lesní rohy odtroubily a šlo se debatovat do tříd.
Dvacet osm míst obsazeno bleskem, zbytek stál vzadu a na chodbě. Chudák pan třídní.
Během líčení, kolik a co se všechno bude muset zaplatit, se mi udělalo nevolno. Otevřené okno a místní nádherně upravený park mi zachránily reputaci. Po krátké rekognoskaci přítomných rodičů jsem s úlevou shledal, že nejsem sám, kdo hledá útěchu v okolní zeleni. Byla zapotřebí. „Velké děti, velké starosti, velké peníze.“
Deváťák doma je další v pořadí. Doufám, že se vybere něco levnějšího. A jestli šestiletá princezna půjde opravdu tancovat, tak zažádám o invalidní důchod. Ten bych sice nedostal, ale pro ten pocit.
Podle jakýchsi tabulek je naše rodina natolik bohatá, že nemá nárok na jakoukoli státní podporu. Já ani žena jsme nebyli nikdy na pracáku, daně platíme, pojištění taky, a přesto hledám mentální útěchu v parku. „Zatracený prachy!“
Pardon. Musel jsem si trochu „chlapsky“ zakňourat. Otcovo „starej se sám“ ještě plně nezvládám. Ale snažím se.
„A pozor, milí rodiče, občas tu míváme problém s alkoholem.“ Tak to jsem se asi přeslechl. Ne. Pan vrchní vychovatel z internátu líčí historku loňského léta. Není pěkná. Končí vyloučením. Au. Kopanec do rodičovské důvěry.
Až do teď jsem alkohol se synem nespojoval. Jak jsem mu to říkal? „Jedeš na střední, starej se sám!“ No nazdar. Ale couvnout už nemůžu. Musím mu věřit.
Také vychovateli a učitelům musím důvěřovat. Jídelně. Českým drahám. Integrované dopravě. Jéžiš! Kolika lidem a institucím musím věřit, že mému chlapečkovi neublíží.
„Starej se sám.“
Nikdy mi pořádně nedošlo, co to vlastně znamená. To jsem zvědavý na kluka.
Jiří May
Jak jsme hledali pizzerii, našli segedín a naučili se žabky
Výlet za pizzou skončil segedínem, bezovou limonádou a házením žabek. Někdy se ty nejlepší rodinné příběhy pokazí přesně tak, jak mají.
Jiří May
Co kdyby? „Spadla atomovka, holka ve školce a nic nefunguje. Kde jsou kluci? Mámo!“
Co kdyby jednou zazněla siréna a vy jste zjistili, že vaše děti jsou každý jinde? Telefon mlčí, internet nefunguje a táta musí rozhodnout, co udělá.
Jiří May
Umělou inteligenci odsuzujeme! Tak proč ji, sakra, tak rádi čteme?
AI prý ničí literaturu, bere lidem práci a nemá duši. Přesto její texty čteme. Možná proto, že v nich poznáváme něco podivně známého. Sami sebe. A trochu se toho děsíme.
Jiří May
Stačilo jít do práce, zastavit se na pět minut a nenadávat. I když bylo pondělí
Ranní logistický očistec mě na chvíli uvěznil ve stínu stromu. Místo spěchu na autobus jsem sledoval ranní směnu pavouků a zjistil, v čem tkví největší luxus dnešní doby.
Jiří May
Sklerotický kapitán, vítr a otravný plavčík. Dobytí jihočeské pískovny
Syn chtěl hledat poklady. Dcera se chtěla vozit. Vítr měl vlastní plán. A já pochopil, že největším nepřítelem námořníků nebývá bouře, ale rodina.
|Další články autora
Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?
Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...
Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy
Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...
Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?
Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...
V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů
Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...
Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený
Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...
Kvůli výhrůžce bombou evakuují nemocnici v Kadani, pryč museli i pacienti na lůžku
Policisté kvůli anonymní výhrůžce bombou evakuují nemocnici Kadaň na Chomutovsku, museli ji opustit...
Energie jako české dilema. Chceme nezávislost i ekologii, hlavně ale nechceme zdražení
Energetická nezávislost a ekologičtější výroba elektřiny mají u Čechů vysokou podporu. Jakmile ale...
Jihočeská inovační liga
Vítězné prodejny srpnového kola Visa Czech Top Shop 2026
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 195
- Celková karma 36,01
- Průměrná čtenost 2147x
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.