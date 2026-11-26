Půjčil jsem syna na kopání přípojky. Místo fňukny se vrátil zablácený drsňák
Dnešní děti jsou prý motovidla, neumětelové a bytosti naprosto nezpůsobilé pro život v dnešní předapokalyptické společnosti. Přesvědčil jsem se na vlastní oči, že to není tak úplně pravda.
Dlouholetý kamarád mě pozval na chatu a u kafe povídá: „Tak jsem se rozhodl, že na všechno kašlu, prodám barák, opravím chajdu a budu zde bydlet.“ Začal mě provádět okolím, vysvětlovat své představy a plány. Já začal tušit nejhorší.
A pak to přišlo. „Budu muset od studny vykopat výkop až k baráku. Na šířku lopaty a do osmdesáti čísel. Nějakých osm až deset metrů.“ Ztrápený pohled a významná odmlka potvrdily mou předtuchu. Bude chtít pomoc. A taky že ano: „Budeš mít tak za měsíc čas?“
Když mi bylo třicet, tak jsem neměl problém pomoci komukoliv a kdykoliv. Ve čtyřiceti už jsem váhal, ale většinou také pomohl. Avšak teď, s pátým křížkem v dohledu, bolavými zády a vysoce rozvinutou lenorou jsem opravdu váhal.
Když tu mě osvítil duch svatý: „Hele chlape, já mám fůru dětí. Nechceš nějaké půjčit? Prostřední patnáctiletý kluk se pořád kasá, jak půjde na brigádu a vydělá si na herní počítač, tak proč toho nevyužít? Za víkend to vykope, dáš mu nějaký peníz a je to.“ Jemu zasvítila očka nadějí, mně zase škodolibostí. V duchu jsem si vzpomněl na synátora: „Počkej, vejtaho, uvidíme, jestli místo klávesnice udržíš krumpáč s lopatou.“
Jediná podmínka. Kšeft si domluví sami. Chlapec se musí naučit jednat s lidmi. To jsem to pedagogicky a rodičovsky vymyslel, co?
Asi za čtrnáct dní v sobotu ráno jsem ho odvezl na chatu u Berounky. Je v prudkém kopci. Studna asi pět metrů od chaty, ale muselo se kopat oklikou. A hlavně: „Bacha na elektrický kabel. Někde tam je, tak opatrně.“ Kamarádovo sdělení mě dost zarazilo. Zle jsem se zatvářil. „Neboj, mám měřák. Najdeme ho. Dělám si legraci.“ Otočil jsem se na patě a poznamenal: „Tak jo, chlapci, domluvte si to a užijte si pěkné počasí. Pa pa. Jo a zavolejte, až nebudete moct.“
Trochu poťouchle jsem očekával po obědě telefonát ve smyslu: „Tatínku, bolí mě ručičky. Přijeď si pro mě.“ Případně: „Odvez si toho lemru, je mi tu k ničemu.“ Jenže v pět už byla tma a nikdo nevolal. Ani v šest. Tak jsem zavolal já. Kluk to nebral. Vzpomněl jsem si na ten elektrický kabel a začal v duchu mírně panikařit: „Synátor ho překopnul, kámoš ho běžel zachránit a dostalo je to oba. Teď tam leží na hromadě. Jsem to ale idiot.“
„Hele zdar. Cos mi to sem přivezl. Máš doma robokopa, ne? Pořád kope! Musel jsem mu zařídit světlo a pije třetí kafe, ale pořád jede jako fretka. Už mu zbývá necelý metr, tak doraž.“ Asi tak zněl telefonát kamaráda, který uskutečnil pět minut po mé panické atace.
Tak jsem dorazil. Scéna jak z filmu o novodobém otrokářství. V rygolu stojí postava ohánějící se krumpáčem a nad ním pokuřující obr s kávičkou v ruce. Ďoura jak do pekla. Z mého drahého a nonstop opečovávaného zlatíčka je koule bláta. Má urputný výraz ve tváři, propocené všechno oblečení a páří se mu ze zad. Svaly, o kterých asi nevěděl ani on sám, má naběhlé k prasknutí. No nazdar. Okamžitě mi naskočila scéna z filmu Komando, kde tatínek Schwarzenegger nese v poklidu obrovskou kládu na rameni.
„Tati, ještě kousek a budu hotový,“ povídá a já vidím podle způsobu práce, že má pravdu. Ovšem trochu jinak. Mele z posledního. „Padej do chaty, převlekni se a odpočívej.“
„Ne! Dodělám to.“
Mrkneme s kamarádem na sebe a on výmluvně pokrčí rameny. Nemá smysl se s klukem hádat. Ještě půl hodiny bagroval a pak se přišel napít. „Už neudržím krumpáč.“
Šel jsem se tam podívat a zbýval opravdu kousek. Pak mi to došlo. Ten kluk je stejně tvrdohlavý jako já: „Hele, fotr, je celej ty. Nenech se zahanbit, kašli na bolavý záda a ten kousek doraž.“ A taky jsem ho dorazil.
„Neříkal jsi, že tě bolej záda?“ poznamená kamarád. „Teď už ne. Chtěl jsi to mít hotový, tak neremcej,“ odpovídám a dál kopu. V džínách, bundě a značkových botách. „Víš, že jste oba úplně stejně praštěný?“
Vím. A jsem na to hrdý.
Jiří May
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