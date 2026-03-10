Puberťák a pekáč buchet: Začalo to holením břicha. Čím to skončí?
Před nějakým časem jsem vám psal, jak jsem se cítil zaskočen, že si synátor holí místo brady břicho. Už jsem si zvykl. Nová doba, nové potřeby. Ovšem co s čtrnáctiletým kulturistou, který si usmyslel zadělat na pekáč buchet a ruce á la Pepek námořník?
|
Proč si kluci holí břicho? Letní přípravy, které mě zaskočí víc než první vložky pro dceru
Sportem ku zdraví. Jasně. Nemám problém. Nikdy jsem ho neměl. Ovšem také jsem nikdy děti do sportu nenutil. „Chceš na judo, tak choď. Jen se, chlapče, nauč padat, bude se ti to v životě hodit. Fotbal tě nebaví, tak tam nechoď. Herectví se naučíš i jinde.“
Rozdíl v moderním postoji velké části rodičů je více než patrný. Zatímco rodičovští taxikáři rozváželi ratolesti po sportovních kroužcích, my si opékali buřty u rybníka. Je to volba, ne móda či, jak se píše, „zdravý životní styl“.
Prostřední dítko se rozhodlo cvičit. Proč ne? Když má to oholené břicho, ať jsou mu vidět svaly. Samozřejmě že veškeré informace nutné k zdařilému nabytí mohutných svalů čerpal ze sociálních sítí a YouTube. Tam jsou samí odborníci na slovo vzatí. Když se jednou v osm večer ozvala rána z jeho pokoje, musel jsem zakročit.
Naštěstí neomdlel. Jen pustil činku na zem. Ale jakou činku, lidičky. Můj sedmdesátikilový klouček, dosahující hlavou do kulturistických výšin, zvedal jednoruční činky, každou o váze minimálně deset kilo. Že to není moc? No pro pana Vémolu asi ne, ale pro kluka, co cvičí druhý den, ano.
„Co blbneš, holátko? Chceš se probourat k sousedovi?“ vyštěkl jsem na něj, frustrovaný strachem, že omdlel. „Už jsem neudržel činku. Držel jsem ji do bolesti, jak ukazovali na videu, ale pak už to nešlo,“ zklamaně odsekl.
„Co že si? Blázníš? Chceš si oddělat tělo? Jsi ve vývoji, chlape, odpálíš si klouby nebo přetrhneš vaz, či něco horšího!“ dostával jsem se do ráže.
Schytal desetiminutové rodičovské kázání. Pak jsme probrali to cvičení. Ujistil jsem ho, že je na dobré cestě se zmrzačit a že mít křídla na pašování melounů není praktické. „Na fotce to vypadá hezky, ale zkus se podrbat na zádech.“
Postupem času jsem zapojil do školícího procesu potetovaného strýčka, který cvičí léta, v levé ruce udrží Harley-Davidson a pravou stěhuje almaru. Mého bratra, běhajícího téměř bosý maratony. A v neposlední řadě tetičku jogínku, která mu dopodrobna osvětlila funkci svalů a nutnost protahování před i po cvičení. Koukal na to, jako by z posilovny spadl.
Na videa už nekouká. Dokonce vzal na milost i tělocvikáře ve škole a uráčil se ho zeptat na správné postupy. Uznal, že jsou lidé znalejší víc než odborníci na TikToku.
Dal se do toho, borec. Sílí. Rychle sílí. Dokonce přestal koukat do zrcadla a pozorovat změny. Když přeběhne z pokoje do sprchy, aby se umyl, pozoruji změny já. Ty, bláho!
Je zajímavé, že mi nevěří, když ho chválím, jak mu to jde. Tatík se prostě neposlouchá. Ví prdlajs. Kluk si zvolil cestu a já jsem rád.
Večer sedím, pozoruji tu svoji tvárnici místo břicha a uvažuji, jestli by nebyl lepší pekáč buchet. Mohl bych se nakrucovat před manželkou. A třeba si oholit břicho. Ještě nevím. Nechám si poradit od syna.
Medium 10/2/2026
Jiří May
Když dcera řekne, že do guláše jablko patří, nemá smysl odporovat
Nedělní vaření guláše v přírodě vypadalo jako skvělý nápad. Dcera chtěla tatínkovi uvařit a tak tatínka zapřáhla. Maminka vůbec neprotestovala.
Jiří May
Válka za zdí: Jedna rodina. Jeden pokoj. Tři světy. Co dělat, když svět hoří?
Svět za zdí se rozpadá po kouscích. V jednom pokoji tři lidé předstírají, že je všechno v pořádku — aby ochránili to, co milují nejvíc.
Jiří May
Fenomén Snaživec: Polyhistorický přetlak aneb Jak je důležité míti Pavelku
Odborná studie dokládá, že rod Pavelků nese dědičný polyhistorický přetlak, jenž ulevoval samotnému Járovi Cimrmanovi. Text byl sepsán preventivně.
Jiří May
Karel May byl žabař: Kladenský uzel a saská výhybka rodové linie
Studie odhaluje, že přesun rodu Mayů do Kladna nebyl náhodný. Jára Cimrman v roce 1905 přehodil výhybku osudu a založil kladenskou větev.
Jiří May
Retardace: Jedno slovo a rodič je na kapačkách
Jedno slovo v lékařské zprávě dokáže položit rodiče. „Retardace“ není rozsudek, ale v hlavě zní jinak. O jazyku, strachu a naději mezi řádky.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Stovky investorů obrali o miliardu. Podvodníci lákali na výnosy z virtuálních měn
Policie navrhla obžalovat tři lidi stíhané za podvod a neoprávněné podnikání v souvislosti se...
Okolí O2 arény při MS v krasobruslení ohlídá denně stovka policistů
Aktualizujeme Policie a organizační výbor jsou na mistrovství světa v krasobruslení v Praze připraveni. Na...
Nemocnost v Olomouckém kraji stagnuje, na Prostějovsku stále epidemie
Nemocnost v Olomouckém kraji v porovnání s předchozím týdnem stagnuje. V regionu hygienici...
Zápisy do školek jsou za rohem. Rodiče mohou být klidní, v Pardubicích je místa dost
Příští týden začínají v Pardubicích zápisy do školek. A rodiče dětí, které mají trvalé bydliště v...
Pronájem bytu 2+kk, 52 m2, Družstevní, Litoměřice
Družstevní, Litoměřice - Předměstí
14 500 Kč/měsíc
- Počet článků 136
- Celková karma 25,40
- Průměrná čtenost 2627x
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/