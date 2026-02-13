Protokol o závadě: Lidstvo? Neopravitelné. Proč delfíni nikdy nekandidovali na prezidenta
Pozemšťané, sedněte si. A přivažte si antény.
Kniha, kterou držíte (nebo si ji plánujete ilegálně stáhnout z meziplanetární knihovny), není obyčejné čtivo. Je to manuál přežití. Zlgnaxova Proč delfíni nikdy nekandidovali na prezidenta je totiž to jediné, co vám ještě může zachránit zbytky mozkové kapacity, které vám zůstaly po sledování světových tiskových konferencí.
|
Zlgnax odhaluje pravdu: Vládnou vám mimozemšťané!
Proč delfíni?
Delfíni, mořští emisaři zdravého rozumu, pochopili dávno něco, co vaše civilizace dodnes marně luští:
„Kdo chce vládnout, nemá dost inteligence na to, aby se tomu vyhnul.“
Delfíni se nikdy netlačili do funkcí. Oni nepotřebují kavárenské konference, boj o senát, nebo plutoniovou myš v kapse. Mají sonar, humor a vkus. Jsou krásní, sympatičtí, a přesto NIKDY nekandidovali na prezidenta. Proč? Protože nejsou idioti.
USA a Rusko? Dva sitcomy a žádná pointa
Pokud jste někdy sledovali přenos z Bílého domu nebo kremelský velkolepý monolog, máte pocit, že koukáte na nekonečný reboot Země nezná šéfa. Putinsen z planety Kyvvax hraje na strunu testosteronového šachisty, zatímco Trumpton z Americon-47 dává přednost stylu „zmáčknu červené tlačítko, ale jen pokud mi někdo přidrží ruku, protože jsem zapomněl, proč tu sedím“.
Delfíni by tohle sledovali s popcornem. Kdyby si neuvědomili, že popcorn je zbytečný, protože tohle divadlo nedává ani chuť, ani smysl.
Jediný, kdo to pochopil: Douglas Adams
Ano. Jeden z vás. Homo sapiens, co věděl, že největší pravda vesmíru se skrývá v ručníku a že planetu Zemi ovládají myši (a teď nově Trumpton, Putinsen a Ursula z Bruselu). Adams věděl, že delfíni, když mizeli ze Země, jen mávli ploutví a zanechali vám poslední vzkaz:
„Díky za ryby. Ale tenhle druhový cirkus si dělejte beze mě.“
Obsah knihy (aneb kapitolky plné probuzení):
- Kapitola 1: Demokracie pro začátečníky a neplavce
- Kapitola 2: Jak si správně nasadit kravatu a ztratit duši
- Kapitola 3: Prezident jako produkt: od výrobní linky po inauguraci
- Kapitola 4: Putinsenova škola výrazu „Já nic, to geopolitika“
- Kapitola 5: Trumptonův kurz paměťového rebootu: Ctrl+Alt+Meh
- Kapitola 6: Proč Ursula mluví jak Google Translate na steroidech
- Kapitola 7: Delfíni věděli, ale vy jste neposlouchali
Citace z knihy, které vás zabolí i rozesmějí
„Každý stát má vládu, kterou si zaslouží. Jen nikdo nevysvětlil, čím jste si zasloužili tohle.“
„Říkat, že prezident je nejlepší z lidí, je jako říkat, že reklamní leták je poezie.“
„Putinsen by ve vesmíru obstál. Na planetě boje o dominanci, kde se živí jen syrovými zápletkami.“
Proč byste si to měli přečíst? Protože už je pozdě.
Tahle kniha vám nepomůže najít pravdu – ona vám ji strčí do obličeje, vylije kávu na vaši samolibost a přilepí vám na čelo nálepku „volič“. Pokud si po přečtení neřeknete „co to sakra čtu a proč to dává smysl víc než večerní zprávy“, pak jste možná připraveni kandidovat sami. Gratuluji. Delfín by to neudělal.
Zlgnax říká: Čtěte. Plačte. A přestaňte volit emzáky.
A pamatujte – žádná velryba ještě nevyhlásila válku. A žádný delfín nevyhrál volby.
Je to náhoda?
Není!
UdalostiExtra 23/04/2025
Jiří May
Zlgnax odhaluje pravdu: Vládnou vám mimozemšťané!
Vaši vůdci nejsou lidé. Jsou to bytosti z jiných světů, které vás řídí pomocí chaosu, papírování a občasné invaze. Zlgnax vám odhalí jejich pravou tvář.
Jiří May
Cimrmanovo proroctví po sto letech ožívá. Národe, jsi připraven?
Cimrmanovo proroctví o rytíři v helmě a temných časech. K.O.C.O.U.R. rozkrývá vizi, která s mrazivou přesností trefuje dnešní politické kolbiště.
Jiří May
„Běž za dveře a nauč se vyjmenovaná slova!“ Zápis do první třídy očima otce průšviháře
Zápis do první třídy není jen o pastelce a básničce. Někdy stačí schodiště s vyjmenovanými slovy a rodič si uvědomí, že do školy vlastně tak úplně nikdy neodešel.
Jiří May
Jára Cimrman: Pískovnice. Bitka na pískovišti s kázeňskými prohřešky a trvalými následky
Dosud neznámý spis Járy Cimrmana dokazuje, že pískoviště není hra, ale přípravka ke zločinu. O bábovičkách, převýchově a formičkách, které zmizely. Nevhodné pro mládež do 6 let.
Jiří May
„Když chceš machrovat, musíš makat.“ Rodičovská rada líného otce
Střet pubertální mazaností s otcovskou leností. Někdy je lepší pomoct synovi s přípravou hamburgerů, než riskovat otravu třídního učitele.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
V pozoru televize i notebook. Pro českého fanouška nastane v pátek na olympiádě dilema
Česká televize protestovala, ale nebylo jí to nic platné. Dnes podvečer budou mít čeští fanoušci...
A já musel k soudu. Umělce zarážejí malby na trafostanicích, sám s nimi narazil
Barevné malby na trafostanicích a dalších objektech společnosti ČEZ Distribuce v posledních...
Ve Frýdku-Místku ukazují repliky korunovačních klenotů, v Úvalně můžete za motýly
Přemýšlíte, kde a jak si užít víkend? Přinášíme vám pár tipů.
Metoděj Jílek opět na scéně. V Miláně dnes vyzve světovou elitu
Rychlobruslař Metoděj Jílek se vrací na scénu a brousí si zuby na další olympijský kov. Po stříbru...
Pronájem kancelářského prostoru, 35 m2, Hradec Králové
Československé armády, Hradec Králové
10 000 Kč/měsíc
- Počet článků 128
- Celková karma 27,42
- Průměrná čtenost 2750x
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/