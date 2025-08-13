Proč si kluci holí břicho? Letní přípravy, které mě zaskočí víc než první vložky pro dceru

Syn si přál holicí strojek. Nabídl jsem otcovskou pomoc. Jenže místo tváře mi ukázal břicho – prý kvůli holkám na koupáku. A já pochopil, že to začalo.

„Tati, potřebuju holicí strojek.“

Věta, která v otcovském srdci vyvolá hned tři reakce: 1) hrdost (“už je to tady!“), 2) úlek (“už je to tady?!“) a 3) touhu koupit nejlepší strojek, co chlapský svět poznal.

Vyrazil jsem do drogerie. V ruce seznam – nic psaného, jen zkušenost: strojek, pěna, balzám. Připlatil jsem za výkyvnou hlavici, protože jako táta vím, že detaily rozhodují. Když jsem si doma prohlížel svůj úlovek, měl jsem pocit, že předávám meč z generace na generaci. Už jsem se viděl, jak ho učím holit směrem dolů, ne proti růstu, a že první krvavé ranky jsou součást dospívání. No jo, táta.

„Tady to máš, kámo,“ povídám slavnostně a očekávám otcovsko-synovský moment. Syn beze slova přebírá krabici, odběhne do koupelny a pak se vrací. Bez trička.

„Tak jdem na to?“ říká a vyhrne břicho.

„Prosím?“ nechápu.

„No tady. Chci to hladký. Léto, koupák, holky… chápeme se, ne?“

Ne. Nechápeme se vůbec.

Puberta začíná… pupíkem

Syn přede mnou stojí, rozpačitě si tiskne faldík a v očích má výraz, který bych popsal jako směs odhodlání a paniky. Mně samotnému trvá pár sekund, než pochopím, co po mně chce. Ne vousy. Ne licousy. Ne knírek. Chce vyhladit břicho.

Břicho!

„Hele, tohle se normálně dělá?“ ptám se opatrně. „Já to teda v životě…“

„Tati, teď je jiná doba. Holky se smějou klukům, co mají chlupy. Všichni si to holí.“

A tak tam stojíme. On napůl nahý, já v rukou strojek. Dospělost se mu začíná rýsovat po celém těle a já si v duchu říkám: „Máš recht. Já si sice ve tvém věku holil pouze tvář, ale kvůli holkám se prostě občas musí vyvádět.“

Holení jako rodinný rituál

Sedli jsme si do koupelny. On s vykasaným tričkem, já s manuálem strojku, který jsem nikdy nepoužil. Vzpomněl jsem si, jak mě táta kdysi posadil k umyvadlu a napěnil mi bradu, i když jsem tam měl tehdy asi tři chlupy a pupínek. Bylo to směšné a krásné zároveň.

Teď je řada na mně.

„Bacha, neuřízni si ho,“ říkám, když najede strojkem k podbřišku. „To by ti pak krásné břicho bylo k ničemu.“

„Tati! Haha! Běž pryč! Už to zvládnu sám,“ odvětí s kamenným výrazem a očima u stropu.

Holení proběhlo úspěšně. Žádná krev či amputace a minimum smíchu. Je to přeci vážná věc! Bříško je jako dětský zadek. Ovšem už ne ten jeho. Syn se prohlíží v zrcadle, spokojený. Jeho první kosmetický zásah. Já mu koukám přes rameno a vidím „malého kluka“, který už dávno malý není.

Holky, chlupy a chlapi

Ten večer mi došlo, že holení je jen záminka. Co chtěl opravdu, byl pocit, že to s ním někdo myslí vážně. Že jeho starosti nejsou směšné. Že když ho něco trápí – třeba pár chloupků na břiše – má vedle sebe někoho, kdo nevezme jeho rozpaky na lehkou váhu. I když dělá hloupé vtipy.

Jasně, můžu říct, že to je povrchní. Že chlapy dělají činy, ne hladká kůže. Ale co když dnešní kluci mají jiný druh nejistot než my? A co když jim občas stačí, že si je někdo vyslechne, nezesměšní a podá jim strojek bez zbytečných keců?

Neholte to, co není potřeba. Ale nikdy neholte důvěru.

Nevím, jestli se holkám na koupáku jeho břicho bude líbit. Ale vím, že až se příště bude bát nebo stydět, snad si vzpomene, že táta s ním tenkrát v koupelně byl a tvářil se, že je to úplně normální. A hloupé chlapské vtipy, ty k tomu prostě patří.

A že i tohle je způsob, jak si kluci a tátové říkají: „Jsem tu pro tebe.“

Holky si ho možná na koupáku nevšimnou. Ale já si budu pamatovat ten den, kdy jsme spolu oholili svět.

Autor: Jiří May | středa 13.8.2025 7:30 | karma článku: 7,55 | přečteno: 90x

Další články autora

Jiří May

Dobrodružství v začarovaném lese: Jak se výlet do zoo změnil v bojovku

Z výletu do zoo byla nakonec bojovka s bažinou, borůvkami a nečekaným nálezem houbařů bez košíků. Dcera to zvládla, táta přežil. Skoro.

11.8.2025 v 7:30 | Karma: 19,98 | Přečteno: 2182x | Diskuse | Cestování

Jiří May

„Maminka má pipinku, táta žížalu,“ poučila nás dcera. A žena lehla pod stůl

Lesní výlet s bonbóny, čůránky a smečkou krysodlaků skončí scénou, u které matka doslova lehne pod stůl.

8.8.2025 v 7:30 | Karma: 36,88 | Přečteno: 6272x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Temný pán Algoritmus může ovládnout svět i nadcházející volby. Hledá se odvážný Hobit

Jeden názor vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny formuje, do bubliny sváže. Algoritmus už neukazuje svět, ale tvoří ho. Hledáme Hobita s odvahou nevěřit všemu, co se mu hodí do krmítka.

6.8.2025 v 7:30 | Karma: 15,97 | Přečteno: 2478x | Diskuse | Společnost

Jiří May

O princezně Kypřence a ztracené slezině

Princezna chtěla býti štíhlejší, leč zakletý žaludek jí přinesl víc trápení než radosti. A princ? Ten přišel málem o trůn, měšec i vlastní rozum.

4.8.2025 v 7:30 | Karma: 15,15 | Přečteno: 897x | Diskuse | Poezie a próza

Jiří May

Trápil jsem dceru v kočičí kavárně: Velmi všímavá matka od vedle mě srovnala na dvě doby

Kočičí kavárny jsou pro mě nekonečnou inspirací. Kočky, děti a otrávení rodiče totiž vždycky vytvoří zábavný chaos. Tentokrát to ale skončilo nenávistnými pohledy od vedlejšího stolu.

1.8.2025 v 7:30 | Karma: 39,60 | Přečteno: 6486x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Požár vedení u České Třebové komplikoval dopravu. Provoz obnovili o půlnoci

12. srpna 2025  22:05,  aktualizováno  13.8 7:42

Požár trolejového vedení nedaleko stanice Česká Třebová komplikoval do pozdních nočních hodin...

Památkářům vadí Fialův obří billboard v Brně. Vyhlíží jako budovatel, glosují lidé

12. srpna 2025  17:12,  aktualizováno  13.8 7:39

Podnět k prošetření chystají památkáři kvůli obřímu volebnímu billboardu koalice SPOLU na Moravském...

Při izraelském úderu v Gaze zahynuli čtyři novináři Al-Džazíry, upřesnila stanice

13. srpna 2025  7:34

Při nedělním izraelském úderu na novinářský stan u nemocnice Šífa v Gaze zahynuli čtyři zaměstnanci...

Čím dál víc Poláků si pořizuje zbraně. Zřejmě kvůli válce na Ukrajině

13. srpna 2025  6:41

V Polsku roste od roku 2022, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, zájem o vlastnictví zbraní. Tisíce lidí...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jiří May

  • Počet článků 70
  • Celková karma 25,75
  • Průměrná čtenost 3041x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.