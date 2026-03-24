Přijímačky na střední: „Hm, dobrý. Zabitej den,“ zhodnotil syn. Váš je taky salámista?
Jedna z nejdůležitějších věcí na konci deváté třídy, začátku života a přípravy na zaměstnání. Rodič šílí, že má dítě salámistu. „Klídek, tati. Vo co de?“
Už to elektronické vyplňování přihlášek. Neustálá kontrola, jestli funguje portál, jestli mám všechny možné identity a jestli syn vůbec „ví“, anebo pořád jede na neutrál. „Klídek, tati!“
Jako ajťák mám všechny bezpečnostní identity aktivované již dlouho. Portál veřejné správy, Mobilní klíč eGovernmentu, bankovní identitu, MojeID… atd. Mám snad certifikát i na trenýrky. Co kdyby náhodou chtěla nějaká instituce kontrolovat bezpečnost otcovské funkcionality. Potvrzení pošlou do datové schránky.
Dočkal jsem se. Portál DiPSy dostupný. Jdu na to. Jméno, příjmení… chyba připojení. „Klídek, tati.“
Za pár dní další pokus. „Synku, tak jaké pořadí škol?“ Byl jsem velmi vstřícný. Opravdu. Nebudu ho tlačit do školy vedle baráku, byť bych velmi ušetřil. Na první místo vybral střední školu dvě stě kilometrů daleko. Proč ne? Je jeho vysněná a našel si ji sám.
Stejný obor jen pět zastávek od rodné panelové hroudy. Tak ho dáme až na druhou pozici! „Na co dojíždět pár kilometrů, když mohu rovnou dvě stě?“
„Co když neudělám státní přijímačky? Dám si učňák, tam berou bez nich.“ A tak na třetí pozici putuje „opravář“. Co dodat. Od preferovaného oboru je to sice trochu z ruky, ale jistota je jistota.
„A učit se na zkoušky vlastně taky nemusím. Kdybych aspoň neměl tátu takového prudiče, co mi domluvil s třídní učitelkou nalejvárnu!“
„Klídek, synu!“
Vyplnění a potvrzení přihlášky hotové. Otec prudič, hotový. Dokonale!
Píp: „Máte mail. Upozornění na novou zprávu v systému DiPSy.“ Jak to, že ten otravný mobil dostal mail dřív, než laptop. Opět přihlašovací procedura. „Zaručená komunikace“ na portále chce komunikovat: „Nedodal jste lékařský posudek.“ Kontroluji potvrzení a je tam. Nehádám se se „zaručenou komunikací“. Jsem přeci ajťák, který ví, že potvrzení vlastně nic neznamená. „Klídek, tati.“
Přikládám potvrzení a odesílám. Poučen z jedné školy, rozesílám i do ostatních. Jsem chválen za rychlost a předvídavost. A teď čekat.
Březen, za kamna vlezem. Pozvánka na školní část přijímacích zkoušek je tu. Dovolená na celý den, plná nádrž v autě, batoh se svačinou a jedeme. Dvě a půl hodiny. Byli jsme tam na dni otevřených dveří, takže jsem nezabloudil. 11.50 nástup. „Rodiče do budovy nesmí, tatínku.“
Jdu na kafe.
Z původních čtyřiceti minut je hodina. Já již stepuji před budovou a sleduji přijíždějící skupiny početných příbuzných jednotlivých uchazečů. Hujerovic, hadr. Jako jediný exot, rodič samotář, se cítím nepatřičně. Naštěstí syn právě vychází a jedeme domů.
Dvě hodiny mlčí. Na mé „Jaké to bylo“ odpoví „Hm, dobrý“. Prší. Dopravní zácpy. Nehody. Blíží se termín vyzvednutí dcery ze školky. Do 15.45 max. Spěchám. Jsem nervózní. Pořád mlčí. „Klídek, tati.“
Vše jsem stihnul a dokonce nebyla dcera poslední ve školce. To by byla ostuda. Pro maminky ne, ale tatínek by byl pokárán.
Večer jsem uvařil špagety, zavolal klučičí pokoj na krmení a čekal, že se alespoň svěří bratrovi, který jde za rok také do finiše. Nic!
„Zlato,“ povídá po večeři manželka, „když jsem se našeho chlapečka zeptala na průběh, odpověděl, že to byl zabitej den.“
Otočil jsem se na ženu: „Klídek, mamko.“
Během psaní této roztomilé příhody mi zaklepal mail od DiPSy. Pozvánka na jednotné přijímací zkoušky. Jsou dva termíny. Ptám se, na který máme přijet. Prý na oba. Budou brát vždy ty lepší výsledky. Ach jo, zase jsem si něco špatně nastudoval.
„Dělám to prvně, tak mi odpusťte. U druhého syna to bude lepší a s dcerou už budu mistr. Další děti, zkoušky ani certifikáty již neplánuji. To už bych si ty přijímačky radši střihnul sám.“
Medium 23/03/2026
Jiří May
„Tati, co je to ten momsplaining?“ Pětiletá dcera „edukuje“ internet lépe než dospělí
Pětiletá dcera se ptá, co je „momsplaining“. Tatínek při edukaci zjišťuje, že dětská logika je někdy přesnější než jistota dospělých na internetu.
Jiří May
„Tati, nedávej mi pusu, nechci miminko!“ pípne dcerka u školky. A na mě jdou mrákoty
Jedna dětská věta, jeden táta v panice a internet plný těhotných panenek. O dětské logice, rodičovských obavách a YouTube bez filtru.
Jiří May
Migréna versus orgasmus: Jak jsem vyháněl čerta ďáblem!
Když vám v hlavě buší sbíječka, zkusíte cokoliv. Doktoři krčí rameny, pilulky nezabírají a vy zběsile googlíte babské rady. Od kávy s citronem až po ložnicové experimenty – tohle je můj deník pokusného králíka v boji s migrénou.
Jiří May
Bláto, buřty a jablko: Jak si po zimě pořádně umastit pusu
Sníh roztál a já vyhnal rodinu z „medvědí jeskyně“ na první buřty. Zapomeňte na mobily, dneska vládnou maskáče, mastné pusy a pravá zálesácká pohoda v jarním blátě u Křivoklátu.
Jiří May
Puberťák a pekáč buchet: Začalo to holením břicha. Čím to skončí?
Čtrnáctiletý syn si holí břicho, zvedá činky a věří TikToku. Táta věří kloubům, rozumu a rodinným expertům. Souboj generací může začít.
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Stanice metra Českomoravská se otevře v pátek. Víme, v kolik hodin přesně
Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská proběhne podle očekávání v pátek 20. března...
Ze zanedbaného prostoru před muzeem na Florenci vznikne náměstí. Tak bude vypadat
Muzeum Prahy připravuje obnovu prostranství před svou hlavní budovou na Florenci. Mělo by tam...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrací do Česka. A to konkrétně do...
Digizávislost. Děti mají chabou slovní zásobu, vytváření návyků nezískávají u kamarádů
Co spatří dítě na porodním sále, když vykoukne matce z lůna jako první? Je pravděpodobné, že...
Stroj na pokuty. V ulici olomouckého centra letos napočítali už osm stovek přestupků
Je to marný, je to marný, je to marný. Částí známé hlášky z kultovního filmu Jáchyme, hoď ho do...
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/