Přerušovaný spánek je horší než přerušovaná soulož. Vědecké aspekty rodinného přerušování

Myslíte si, že spíte dost? Možná ano, ale špatně. Přerušovaný spánek je nenápadný zabiják nálady, vztahů i energie. A rodiče o tom vědí své.

Neděle večer. Děti spí. Televize běží. Manželka žehlí. Já se chystám dělat to, co umím nejlépe – usnout u dokumentu a tvářit se, že ho sleduju.

  • 23:17 první mě probudí dcera. Chce napít. Jak to, že jsem v posteli a ne na gauči?
  • 00:42 mladší syn. Pokouší se probourat na záchod.
  • 02:11 netuším kdo, ale něco chtělo napít. Nebo soused o patro výš močil v kuchyni.
  • 04:03 už jsem vzhůru dobrovolně, protože mozek rezignoval.
  • 05:15 aha, tak jsem zase usnul. Sakra, co mě probudilo?
  • 06:00 budíček.

Zdroj: AI Gemini, PROMPT Jiří May, inspirováno obrázkem na Pixabay, autor „johnoek“

Ráno vstávám s pocitem, že jsem spal osm hodin. Jen ne najednou. A to je ten problém.

Spánek jako seriál, který vám někdo neustále přepíná

Existují dva druhy špatného spánku:

  1. Málo spánku – jdete spát pozdě, vstáváte brzo
  2. Přerušovaný spánek – usnete… a někdo vás každou chvíli „přepne“

A hádej, který je horší? Ten druhý.Výzkum ukázal, že lidé s přerušovaným spánkem mají výrazně horší náladu než ti, kteří spí kratší dobu v kuse.

Jinými slovy:

Není problém, že spíte málo. Problém je, že vám to někdo rozseká jak levnou detektivku na reklamní bloky.

Co to dělá s tělem (a manželstvím)

Když spíte přerušovaně:

  • mozek nestihne „reset“
  • hormony se rozhodnou sabotovat vás
  • ráno jste kombinace zombie a účetního před uzávěrkou

A teď přijde zajímavá část.Spánek totiž velmi úzce souvisí se sexem.

  • lidé s nespavostí mají výrazně horší sexuální spokojenost
  • u žen je špatný spánek spojený s vyšší pravděpodobností sexuálních problémů
  • špatný spánek rozhazuje hormony, včetně těch „zábavných“

Takže když nespíte, nejenže jste protivní – ještě vás to přestane bavit.

A teď ta soulož (nelekejte se, bude to krátké)

Přerušovaná soulož je nepříjemná. Člověk je vyrušen. Ztratí rytmus. Občas i chuť.

Ale:

  • trvá pár minut
  • maximálně hodinu
  • a většinou víte, proč se přerušila (děti, tchyně, realita)

Přerušovaný spánek?

  • trvá celou noc
  • opakuje se
  • a často ani nevíte proč (protože jste mimo)

Navíc – a to je krásný paradox:

  • sex může spánek zlepšit
  • špatný spánek zhoršuje sex

Ano, příroda si z nás dělá legraci.

Rodičovství: biologický experiment bez souhlasu

Největší laboratoří přerušovaného spánku jsou rodiče.

Dítě je totiž:

  • budík bez tlačítka
  • režisér nočního programu
  • a zároveň jediný divák

A vy?

Vy jste herec, který má:

  • vstát
  • podat vodu
  • najít plyšáka
  • a pak se pokusit znovu usnout, zatímco mozek řeší existenci vesmíru

Co z toho plyne (kromě kruhů pod očima)

Přerušovaný spánek je zrádný, protože:

  • myslíte si, že spíte dost
  • ale tělo ví, že ne

A proto:

  • jste podráždění a na sex opravdu náladu nemáte
  • zapomínáte, a to dokonce i na hrátky s partnerem
  • díváte se do lednice a nevíte proč
  • a přemýšlíte, jestli byl ten dokument vůbec o tučňácích

Nečekaná moudrost

Přerušovaný spánek je horší než přerušovaná soulož.Protože:

  • u jedné víte, co jste nestihli
  • u druhé nevíte ani, co jste začali

A hlavně:

spánek je základ všeho – i té soulože, kterou nestíháte

Jak vypadala vaše dnešní noc? Byli to tučňáci, nebo jste skončili u lednice a zapomněli, co tam vlastně hledáte? Anebo dokonce bez přerušení? Pak upřímně gratuluju.“

Zdroje:

Autor: Jiří May | středa 1.4.2026 13:15 | karma článku: 15,55 | přečteno: 346x

Další články autora

Jiří May

Dentální kapitalismus aneb Praktická aplikace teorie „Zuby, pohroma huby“

Snaživec a Korektní opět v akci! Jak Cimrmanova „Záložna u Horní dásně“ mění dětský zub v dividendu. Praktická aplikace teorie „Zuby, pohroma huby“ v dravém dětském kapitalismu.

3.4.2026 v 7:30 | Karma: 6,94 | Přečteno: 259x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Výchovou dětí vracíme dluh vlastním rodičům. Už splácíte, nebo jste v exekuci?

Dluh vůči rodičům se neplatí penězi. Splácí se životem, rozhodnutími a dětmi. Příběh o tom, kdy to člověku dojde – a proč někdy až pozdě.

31.3.2026 v 7:30 | Karma: 28,98 | Přečteno: 951x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Senior na vozítku chtěl bitku. Já měl kočárek a žádný únik. „Máš problém, ožralo?“

Střet dvou světů: vystresovaný otec s kočárkem a „nezastavitelný“ senior na vozítku. Úzký chodník, nulový únik a situace, která rychle přeroste v absurdní konflikt.

27.3.2026 v 7:30 | Karma: 34,50 | Přečteno: 2453x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Přijímačky na střední: „Hm, dobrý. Zabitej den,“ zhodnotil syn. Váš je taky salámista?

Máte doma deváťáka? Upřímnou soustrast. Přijímačky na střední očima vystresovaného otce a naprosto klidného syna. Jak dopadne kombinace „Klídek, tati“ a české byrokracie?

24.3.2026 v 7:30 | Karma: 22,05 | Přečteno: 397x | Diskuse | Společnost

Jiří May

„Tati, co je to ten momsplaining?“ Pětiletá dcera „edukuje“ internet lépe než dospělí

Pětiletá dcera se ptá, co je „momsplaining“. Tatínek při edukaci zjišťuje, že dětská logika je někdy přesnější než jistota dospělých na internetu.

21.3.2026 v 17:13 | Karma: 18,98 | Přečteno: 392x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...
31. března 2026  9:53

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
1. dubna 2026  14:40

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla

Milady Horákové
29. března 2026

Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.
31. března 2026  13:57

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...

Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem

Od neděle 14. prosince se na železniční stanici Jihlava město vrací cestující....
6. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...

Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová

Herečka Monika Švábová oslavila v letošním roce 80 let. Její profesní život je...
6. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...

Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací

výtah, ilustrační foto
6. dubna 2026  5:59

Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...

Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl

Díky úpravám je prostor před lounským hlavním nádražím přehlednější,...
6. dubna 2026  5:59

Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Jiří May

  • Počet článků 145
  • Celková karma 23,58
  • Průměrná čtenost 2522x
Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto jsem vydal moji první knihu "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.

Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/

