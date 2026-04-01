Přerušovaný spánek je horší než přerušovaná soulož. Vědecké aspekty rodinného přerušování
Neděle večer. Děti spí. Televize běží. Manželka žehlí. Já se chystám dělat to, co umím nejlépe – usnout u dokumentu a tvářit se, že ho sleduju.
- 23:17 první mě probudí dcera. Chce napít. Jak to, že jsem v posteli a ne na gauči?
- 00:42 mladší syn. Pokouší se probourat na záchod.
- 02:11 netuším kdo, ale něco chtělo napít. Nebo soused o patro výš močil v kuchyni.
- 04:03 už jsem vzhůru dobrovolně, protože mozek rezignoval.
- 05:15 aha, tak jsem zase usnul. Sakra, co mě probudilo?
- 06:00 budíček.
Ráno vstávám s pocitem, že jsem spal osm hodin. Jen ne najednou. A to je ten problém.
Spánek jako seriál, který vám někdo neustále přepíná
Existují dva druhy špatného spánku:
- Málo spánku – jdete spát pozdě, vstáváte brzo
- Přerušovaný spánek – usnete… a někdo vás každou chvíli „přepne“
A hádej, který je horší? Ten druhý.Výzkum ukázal, že lidé s přerušovaným spánkem mají výrazně horší náladu než ti, kteří spí kratší dobu v kuse.
Jinými slovy:
Není problém, že spíte málo. Problém je, že vám to někdo rozseká jak levnou detektivku na reklamní bloky.
Co to dělá s tělem (a manželstvím)
Když spíte přerušovaně:
- mozek nestihne „reset“
- hormony se rozhodnou sabotovat vás
- ráno jste kombinace zombie a účetního před uzávěrkou
A teď přijde zajímavá část.Spánek totiž velmi úzce souvisí se sexem.
- lidé s nespavostí mají výrazně horší sexuální spokojenost
- u žen je špatný spánek spojený s vyšší pravděpodobností sexuálních problémů
- špatný spánek rozhazuje hormony, včetně těch „zábavných“
Takže když nespíte, nejenže jste protivní – ještě vás to přestane bavit.
A teď ta soulož (nelekejte se, bude to krátké)
Přerušovaná soulož je nepříjemná. Člověk je vyrušen. Ztratí rytmus. Občas i chuť.
Ale:
- trvá pár minut
- maximálně hodinu
- a většinou víte, proč se přerušila (děti, tchyně, realita)
Přerušovaný spánek?
- trvá celou noc
- opakuje se
- a často ani nevíte proč (protože jste mimo)
Navíc – a to je krásný paradox:
- sex může spánek zlepšit
- špatný spánek zhoršuje sex
Ano, příroda si z nás dělá legraci.
Rodičovství: biologický experiment bez souhlasu
Největší laboratoří přerušovaného spánku jsou rodiče.
Dítě je totiž:
- budík bez tlačítka
- režisér nočního programu
- a zároveň jediný divák
A vy?
Vy jste herec, který má:
- vstát
- podat vodu
- najít plyšáka
- a pak se pokusit znovu usnout, zatímco mozek řeší existenci vesmíru
Co z toho plyne (kromě kruhů pod očima)
Přerušovaný spánek je zrádný, protože:
- myslíte si, že spíte dost
- ale tělo ví, že ne
A proto:
- jste podráždění a na sex opravdu náladu nemáte
- zapomínáte, a to dokonce i na hrátky s partnerem
- díváte se do lednice a nevíte proč
- a přemýšlíte, jestli byl ten dokument vůbec o tučňácích
Nečekaná moudrost
Přerušovaný spánek je horší než přerušovaná soulož.Protože:
- u jedné víte, co jste nestihli
- u druhé nevíte ani, co jste začali
A hlavně:
spánek je základ všeho – i té soulože, kterou nestíháte“
Jak vypadala vaše dnešní noc? Byli to tučňáci, nebo jste skončili u lednice a zapomněli, co tam vlastně hledáte? Anebo dokonce bez přerušení? Pak upřímně gratuluju.“
Zdroje:
- Interrupted sleep impacts mood more than lack of sleep, study finds
- Relationship of insomnia to sexual function and sexual satisfaction: Findings from the sleep and sex survey II
- Associations of sleep and female sexual function: good sleep quality matters
- Sleep disturbances and female infertility: a systematic review
Pokud chcete z jednoho školního průšviháře středního věku udělat slavného autora, můžete pro mě a moji Kroniku rodinného chaosu hlasovat v celostátní soutěži Magnesia Litera – Kosmas cena čtenářů.
Hlasování: https://ml2026.kosmas.cz/