Požití čokolády před orálním sexem zakázano! A když, tak jenom s vodkou
„Nedávej si tu mléčno čokoládu, když pak plánuješ orál.“ Pardon? Cože? To jako fakt někdo napsal? A ano – „slyšel“ jsem to. Jako drb, jako fámu, jako zaručenou pravdu z facebookové skupiny. Nazveme ji třeba: „Zdraví přirozeně bez doktorů, jen pomocí kopřiv, kamenů a lunárních cyklů.“
Prý čokoláda před orálním sexem způsobuje mykózu. Ne že bych plánoval večer s pralinkami a paní Colombovou, ale zamrazilo mě. Co všechno ještě nesmíme, abychom nebyli považováni za biologickou zbraň?
Nejlepší bylo doporučení od rádce s diplomem z Univerzity Životních Rad: „Dej si jednu, či dvě vodky a bude to v pohodě.“ To mě uklidnilo. Všichni víme, že alkohol dezinfikuje – žaludek, vztahy i společenské faux pas. Ale že si tím lze i „vykloktat budoucí průšvihy“? To už zavání patentem.
Kdybych bral všechny ty internetové „zaručenosti“ vážně, tak se ráno před snídaní modlím ke kokosovému oleji, odpoledne očichávám esenciální oleje podle fáze měsíce a večer se vyhýbám banánu, protože prý způsobuje erotické sny o bývalých. A když už se teda rozhodneš zhřešit čokoládou, máš k tomu aspoň přikusovat laktobacily, abys vyvážil karmu i mikrobiom.
A co bude dál? Zákaz požívání česneku před jízdou na kole, protože bych mohl odérem ostrávit mouchy ještě dřív, než se mi nalepí na zuby? Olizování palců u nohy, protože tím zaručeně protáhnu páteř a ušetřím za vodu na mytí?
Tahle éra „instantních pravd a doporučení“ je někdy jako jízda na tobogánu s čepicí z alobalu. Kdybych měl každý večer konzultovat internet ohledně toho, co ještě nesmím jíst, pít nebo dělat, tak se nejspíš změním v beztělnou entitu, co se živí homeopatickým vzduchem a spí ve stínu energetických krystalů.
A tak si říkám – není nakonec víc sexy otevřená komunikace, smysl pro humor a obyčejné mýdlo? Místo honby za zaručenými radami typu: „Dej si panáka, neřeš hygienu a hlavně nemluv o čokoládě.“Ale víte co? Já si stejně dám čtvereček. A jestli to někomu bude vadit – ať se mě předtím zeptá. Jsem připraven. I s kartáčkem na zuby a náhradním jazykem.
Relevantní odkazy:
Jiří May
Proč si kluci holí břicho? Letní přípravy, které mě zaskočí víc než první vložky pro dceru
Syn si přál holicí strojek. Nabídl jsem otcovskou pomoc. Jenže místo tváře mi ukázal břicho – prý kvůli holkám na koupáku. A já pochopil, že to začalo.
Jiří May
Dobrodružství v začarovaném lese: Jak se výlet do zoo změnil v bojovku
Z výletu do zoo byla nakonec bojovka s bažinou, borůvkami a nečekaným nálezem houbařů bez košíků. Dcera to zvládla, táta přežil. Skoro.
Jiří May
„Maminka má pipinku, táta žížalu,“ poučila nás dcera. A žena lehla pod stůl
Lesní výlet s bonbóny, čůránky a smečkou krysodlaků skončí scénou, u které matka doslova lehne pod stůl.
Jiří May
Temný pán Algoritmus může ovládnout svět i nadcházející volby. Hledá se odvážný Hobit
Jeden názor vládne všem, jeden jim všem káže, jeden všechny formuje, do bubliny sváže. Algoritmus už neukazuje svět, ale tvoří ho. Hledáme Hobita s odvahou nevěřit všemu, co se mu hodí do krmítka.
Jiří May
O princezně Kypřence a ztracené slezině
Princezna chtěla býti štíhlejší, leč zakletý žaludek jí přinesl víc trápení než radosti. A princ? Ten přišel málem o trůn, měšec i vlastní rozum.
|Další články autora
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Mikulov brojil proti přílivu turistů, teď zažívá jednu z nejhorších sezon
Mikulov zažívá podle místních i dat návštěvnosti některých památek jednu z nejhorších sezon za...
Schillerová v dračí lodi i zraněný Rakušan. Nejzajímavější momentky z letní kampaně
Kampaň nezastavuje ani o prázdninách. Politici se ale musí přizpůsobit lidem, a tak vyráží na...
OBRAZEM: Takový Orlík neznáte. Z hladiny ční bunkry, objevily se i základy domů
Hladina vodní nádrže Orlík je o šest metrů níž, než je v létě obvyklé. V místech, kde dříve bývala...
Policie v Německu vyšetřuje ženu, která rušila dronem čápy. Sletěl jí do hnízda
Žena v Německu nedaleko města Lüneburg úmyslně navedla dron k hnízdu chráněných čápů. Zařízení jí...
Muž v Beskydech se těžce zranil při pádu z koloběžky. Lékaře k němu spustili z vrtulníku
Muž utrpěl těžká poranění hlavy poté, co ve čtvrtek odpoledne spadl na Knížecí cestě z beskydských...
Národní garda ve Washingtonu už zadržela 45 lidí. Má bojovat s kriminalitou
Příslušníci Národní gardy, které před několika dny vyslal americký prezident Donald Trump do...
Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší
Vysíláme Bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář v pořadu Rozstřel nastínil, co se dá očekávat od...
Garážmistr směnový
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Praha
- Počet článků 71
- Celková karma 25,99
- Průměrná čtenost 3082x