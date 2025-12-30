„Počkáme, až se rozpadnou!“ Bajka o zbraních a lidech
V hale hučí lisy a svářečky zpívají monotónní píseň války. Ve skladu odpočívají tři noví hrdinové.
Tank bručí, dron bzučí a granát tiše cinká o plech.
„Tak co, soudruzi,“ zafuní tank, „dneska se rozhodne, kdo táhne matičku Rus dopředu.“
Dron se uchechtne: „Ty? Ty jsi dinosaurus! Všichni mluví o dronové válce. Bez nás bys neviděl ani na konec vlastní hlavně.“
Granát si povzdechne: „Kluci, kluci… bez starýho dobrýho granátu se stejně nic nerozhodne. Když se neozvu já, nikdo si vás ani nevšimne.“
Tank se zvedne na pásech, až pancíř zadrnčí. „Já jsem symbol vítězství! Já jsem T-90, vnuk slavného T-34. Když se rozjedu, všichni utíkají.“
„A pak tě trefí Ukrajinec s iPhonem a powerbankou,“ pískne dron a škodolibě zabzučí.
„Klid,“ tiší je granát. „Každej máme své místo. Já letím, bouchám a padám. Vy jedete, lítáte a chválíte se. A dole? Dole leží ti, co nás vyrobili.“
„Nesmysl!“ zahřívá se tank. „Lid potřebuje sílu! Čím větší, tím lepší! Já jsem morálka na pásech!“
„Morálka?“ šklebí se dron. „Vždyť tě svářej z náhradních dílů. Já mám aspoň kameru z AliExpressu, ne z traktoru!“
Granát se zatváří smutně: „A já mám zpoždění. Každý den mě dělají o sto míň, než včera.“
Do ticha haly se ozve rachot dopravníku.
„Ticho tam nahoře!“ křikne dělník v montérkách. „Máme plán pětiletky a zpoždění už po třech měsících!“
Všichni tři ztichnou. I tank. I dron. I granát. Jen zvuk svářečky dál prská jak olej na pánvi.
Ze zaprášeného kouta skladu zahučí starý, zrezlý T-34.
„No vida, starý brachu,“ zasměje se dron. „Ty jsi ještě živej?“
Tank se před ním klaní. „To je legenda. On pomáhal porazit Hitlera.“
„Jo,“ zavrčí T-34, „a víš, kdo porazí vás? Čas.“
Dron ztuhne. Granát se odkutálí trochu dál. Tank se zamračí.
„My jsme silní,“ zaburácí.
„Byli jsme taky,“ řekne tiše T-34. „Dokud jsme měli továrny, dělníky a víru. Ale když dojdou ložiska, olej i trpělivost, nestačí ani pásy.“
Když se světla v hale ztlumí a dělníci odejdou, tank, dron a granát znovu začnou.
„Já pojedu první,“ říká tank.
„Já poletím výš,“ kontruje dron.
„A já dopadnu tvrdě,“ dodá granát.
Nakonec se dohodnou na kompromisu: tank vyjede, dron to natočí a granát přidá finální efekt.
Všichni spokojení, každý trochu jinak.
Pod stolem však leží zapomenuté součástky. Severokorejská matička, čínský šroubek a íránská podložka. Tiše si šeptají: „Prej větší sílu. Pche! Počkáme, až se rozpadnou a budeme vládnout my!“
Dnes silvestrovská bajka o síle. A co zítra? Asi inventura.
Jiří May
Vánoční ohnivé sáňkování: Když tatínek „MacGyver“ zapomene, že nemá teréňák
Vyrazil jsem se synem v zimě do lesa sáňkovat. Jel jsem po cestě zasypané prašanem. Ovšem obyčejným autem. A to byla velká chyba.
„Mámo, pronajal jsem tvůj byt cizím lidem.“ Je to zrada, nebo nutnost?
Byt po matce je plný vzpomínek, které ona ztratila. Vyklízení je inventura ztraceného života. Stigma už mě netrápí. Čeho se nejvíc bojím?
Strčit mámu do důchoďáku je „hnus, velebnosti“. Ale kam s ní? Neberou, nebo chtějí majlant
Postarat se o matku s demencí je boj, ale rozhodnout, že už to doma nejde, je peklo. Vyhledávání zařízení, odmítání, chaos, nemocnice a zákony, které nikdo nezná.
Stařecká demence je prevít! Co mám dělat s matkou, která ztrácí sebe?
Stařecká demence nebere ohledy. Z matky udělala zmatenou bytost a ze mě syna, který musí rozhodnout o jejím osudu — a možná za to zaplatit vlastní rodinou.
Obutí pro metrákového Budulínka: Vydrží 1000 kilometrů? Ty boty!
Když má Budulínek přes metrák a ujede mu podrážka po prvním kilometru, není to pohádka, ale realita. A výrobci bot by měli začít psát nové konce.
