Piknik na posedu, loupání salámu… Křup, šust… a možná divoké prase
Za celý pracovní týden mi už ručička depresometru blikala na červené značce. V sobotu ráno se kontrolka rozsvítila naplno a já musel užít mnou předepsané antidepresivum. Les, alespoň dvakrát týdně.
Nejsem žádný objímač stromů a dětem nenosím domů místo lega borové šišky. Prostě mě uklidňuje šum lesa natolik, že jsem si jej naordinoval.
Dětem taky. Jsem prostě zlý a tyranský otec. „Marš do lesa, holoto! Ať si zasloužíte oběd a tatínek může zdrhnout od maminkou zamýšleného úklidu celého bytu.“ Ale uznejte, že borová větev pomůže psychice víc než vysavač.
Manželka šla ráno dokoupit potřebné chemikálie pro naškrobení celé domácnosti a já měl tedy na přípravu a realizaci akce „Lesní úkryt“ jen několik minut. Vytáhnout dceru z postele, záchod, zuby, donutit ji obléknout a najíst. To poslední se nezdařilo, a tak jsem sesypal zbytky ze spodního šuplíku lednice do plastové krabice a šupky dupky směr nejbližší mlází.
„Kam jdete?!“ zastavil nás velitelčin rázný hlas při plížení k autu.
„Na houby, mamko. Musíme přeci něco nasušit, ať máme na Vánoce,“ odpovídám a sám se divím, že mě něco tak uvěřitelného vůbec napadlo.
Naštěstí měla dcera klobouk a maminka neviděla neučesanou kouli vlasů. Tu jsem zanechal k úpravě zdravému lesnímu vánku.
A už jsme tu. Les.
A už je tu. Déšť!
Nevadí. „Vždy připraven!“ Heslo, které platí napříč dějinami a politickým zřízením. Dvakrát pončo, jak jinak než khaki, zachránilo situaci. Absence holin nebyla překážkou. Dcera má mě. Tatínek tiráček ji hravě přenese přes každou louži či přehlédnutou bažinu.
„Tatí, já mám hlad!“
„Teď jsme vyšli.“
„Tati, prší.“
„Vidím. Máš pláštěnku, ne?“
„Tati, mám žízeň.“
„Hm. Prší. Vyplázni jazyk a zakloň hlavu.“
„Tati, mně prší do očiček.“
Plodný a velmi poučný rozhovor trval do konce přeháňky. To víte, musíme procvičovat mluvu a tatínkovy nervy.
A hele, sluníčko.
A posed! Skvělé.
Posed je naprosto geniální výmysl pro unavené rodiče a energizované ratolesti. Asi jim připomíná prolézačky, hrad nebo je přitahuje kouzelnou mocí. Dobrodružství. Vysoký žebřík, který klouže a ze kterého můžou spadnout. Zapomenutá nábojnice. Výhled na šílícího otce, řvoucího: „Drž se a nechoď na kraj!“
Jak jinak si vysvětlit touhu všech mých dětí vylézt i na ten nejvyšší a nejprohnilejší posed.
Tentokrát to však byl zázrak zázraků. Posed metr vysoký. Možná dva. V každém případě bezpečná výška. Skoro odpočívadlo. Hurá. Dvě mouchy jednou ranou. Nadlábneme se a ještě bude legrace.
Pokrmová všehochuť z krabice přišla vhod. Bylo úplně jedno, že salámy vytvořily blíže nespecifikovaný celek a chleba se proměnil v kouli drobků. Byl hlad. V přírodě vyhládne a dle mého vědeckého výzkumu děti se mnou v lese ztrácejí potřebu vybírat si.
„Nechceš? Nežer!“
Bylo ticho, jen les šuměl. Datel opodál vyťukával morseovku. Dcera vybírala ze salámové koule Herkules. Pohoda.
Křup. Šust. Křach. Něco se dere křovím na palouček. Že by houbař? Co by dělal v hustém křoví? Divoké prase? Jelen?
„To tady ti lesáci neumí postavit pořádný a vysoký posed. Sakra! Co když to bude to prase.“
Nic nepřišlo. Ticho. Jen dcera loupe salám.
Slunce prosvítá lesem v paprscích světla. Klid.
Najděte si posed, přibalte kouli salámu a uvidíte.
Dceru netřeba. Tu mám já.
A hlavně potichu. Jsme hned vedle.
Jiří May
AI furtožerky milujeme. Dokud nám někdo neřekne, CO je napsalo. Pak jsme za hlupáky
AI PROMPT: „Napiš poutavý článek pro čtenáře blog.idnes.cz. Bav nás, přidej nějaké to rodinné drama a hlavně ať si odpočineme! Chceme vypnout.“
Jiří May
Jak jsem si léčil boreliózu mazáním na klouby
Když se objevil červený flek velikosti mužské dlaně, usoudil jsem, že za všechno může slunce. Namazal jsem ho Lesanou a přestal řešit. To byla chyba.
Jiří May
Může rodič tajně nahrávat svůj soukromý rozhovor s dítětem? Ano. Tím však skončil
Tajně nahrávat dítě? Technicky možná. Jenže co když zjistí, že jeho nejintimnější slova poslouchá psycholog, právník nebo někdo další? Některé hranice se překračují jen jednou.
Jiří May
Defekační pauza jako politická nutnost. Toaletní průzkum vědecké práce: „Krucinál fagot“
Zkoumání liptákovských archivů odhalilo nečekané souvislosti mezi politikou, trávením a kadibudkami. Cimrman možná věděl něco, co dnešní politologové netuší.
Jiří May
Krucinál fagot, kdo má čas sledovat politiky? Musíme si ulevit vespolek
Řeším děti, práci, nákup a ponožky. Večer už nemám sílu sledovat, co zase provedli politici. Naštěstí existuje místo, kde lze politiku studovat v naprostém klidu vždy sám.
|Další články autora
Odchod z Primy ho nakopl. Honza Dědek promluvil o nové televizi i otcovství po padesátce
Honza Dědek má za sebou mimořádně turbulentní období. Během posledního roku a půl se stal poprvé...
Pražané vzali Průmyslový palác útokem. Vstupenka za 91 korun už není k mání ani jedna
Průmyslový palác se po letech rekonstrukce brzy otevře veřejnosti. Kdo chtěl být mezi prvními, mohl...
Docentí sága ještě nekončí. Po úspěchu třetí řady má příběh uzavřít čtyřka
Kriminální minisérie Docent má za sebou třetí řadu a Česká televize může být spokojená. Závěrečný...
Pražská MHD bez stresu: Přehled tarifů, zón i nejčastějších chyb, kterým se vyhnout
Pražská MHD nepatří k těm nejsložitějším. První (ale třeba i po dlouhé době opakovaný) výlet do...
Nejvyšší stavba Česka zmizí. Stožáry čeká odstřel, rekord se přesune na západ Česka
Ještě několik týdnů budou stát nad středočeskou krajinou dvě věže, které drží jeden český výškový...
Tento týden se mají fanoušci letecké dopravy na co těšit. Ve čtvrtek 01.10.2026 se vrátí na...
Praha 4
MČ Praha 4 již delší dobu prosazuje nasazení kloubových autobusů na novou linku D v trase NÁMĚSTÍ...
Tento týden se mají fanoušci letecké dopravy na co těšit. Ve čtvrtek 01.10.2026 se vrátí na...
Matku dvou dětí z Frýdku-Místku hledají už měsíc, policie sdělí nové informace
Policie dnes dopoledne pořádá tiskovou konferenci k případu pohřešované osmatřicetileté Jany...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 202
- Celková karma 37,48
- Průměrná čtenost 2110x
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.