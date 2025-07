Celý svět nám závidí prezidenta. Dokonce jsme ho museli půjčit USA. Pohleďme na něj očima jeho nevlastní bratra.

Sedm let. Sedm dlouhých let od chvíle, kdy ruská invaze na Ukrajinu uvrhla svět do chaosu. Konflikt, který se zprvu jevil jako blesková válka, se proměnil v nekonečnou bahenní lázeň, vysávající životy a naděje. Evropa se třese pod tíhou uprchlické krize, ekonomika se hroutí a hrozba globálního konfliktu visí nad světem jako Damoklův meč.

V zoufalé snaze o změnu se v roce 2029 Spojené státy americké obrací k nečekanému kandidátovi z malého státečku v srdci Evropy. Do Bílého domu se stěhuje Petr Pavel. Nedávno odstoupivší český prezident s bohatými diplomatickými zkušenostmi, bývalý voják, hrdina z Jugoslávie a velitel NATO. Jeho silný morální kompas a neochvějná víra v mírové řešení konfliktů z něj dělají symbol naděje pro svět zmítaný válkou.

Prezident Pavel si je vědom obtížnosti úkolu, který ho čeká. Ihned po nástupu do úřadu se pouští do série diplomatických ofenziv, s cílem ukončit konflikt na Ukrajině a nastolit mírové uspořádání. Jeho pragmatický přístup, plechový zadek a neoblomná rétorika brzy rezonují v mezinárodním společenství. V doprovodu Pekelných andělů, na svém motocyklu značky Jawasaki 1050, objíždí Spojené státy a EU s politickou kampaní: „Dost bylo Putina, celé je to kravina.“

Prezident se nebojí jít proti proudu. Odmítá se podřídit tlaku mocenských hráčů a prosazuje řešení, které je spravedlivé pro všechny zúčastněné strany. Podle vzoru z České republiky, kde zestátnil Agrofert, prosazuje v kongresu zákon na převzetí Tesly a SpaceX do správy Bílého domu. Tím získává přístup k neomezenému kapitálu a satelitům Starlink nad Ukrajinou a Ruskou federací. Jeho neústupnost a odhodlání vedou k sérii průlomových jednání, která pomalu, ale jistě posouvají svět k míru.

Společně s ministrem informatiky Bartošem a ministrem obrany Vetchým zaštiťují úspěšný hackerský útok na veškerá vojenská zařízení Ruské federace. Rusko je vojensky ochromeno a vzdává se. Prezident Putin a jeho čtyřicet dvojníků páchají hromadnou sebevraždu v mauzoleu V. I. Lenina.

Cesta k trvalému míru je dlouhá a plná překážek. Pavlovy reformy naráží na odpor konzervativců a extremistů, kteří se snaží sabotovat jeho snahy. Ale syn národa Jana Žižky se nevzdává. S podporou široké veřejnosti a s odhodláním v srdci pokračuje v boji za mírovou budoucnost světa.

Díky, brácho

Chuck Norris

Poznámka autora: Tato humoristická jednohubka rozhodně neaspiruje na cenu roku. Jde o prázdninové pobavení. A musím se přiznat, i malé rýpnutí do všech glorifikátorů či zarytých odpůrců našeho pana prezidenta. Polarizace společnosti mě prostě unavuje.

U našeho prezidenta si cením především jeho schopnosti sebeironie. Pokud si člověk umí dělat legraci sám ze sebe, rozhodně nebude zlý. Už ta jeho motorkářská přezdívka, že?