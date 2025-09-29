Peklo na volebním talíři aneb Jak strávit politický guláš
Šéfkuchař Babiš: guláš „Pro všechny“
- Ingredience: Velký kus rozpočtového hovězího, o kterém nikdo neví, odkud se vzalo. Hromada cibule, aby hosté slzeli nad zdražením. Přimíchá se i špetka „kdo to zaplatí?“, ale to se rozvaří, takže to nikdo nepozná.
- Problémy: Porce jsou obrovské, ale kuchař málokdy řekne, kde na ně bere maso. V minulosti se občas stalo, že hovězí chutnalo podezřele po maďarské paprice.
- Vzkaz pro hosty: „Nám to chutná, nenechte se nikým ošálit! Dluh? To není dluh, to je jen omáčka navíc. Pojďte si přidat!“
Šéfkuchař Fiala: guláš „Šetřílek“
- Ingredience: Maso nakrájené na mikroskopické kousky, protože velké porce se do kuchařky nevejdou. Trocha dietní rýže a špetka trpělivosti – jídlo je určeno jen pro ty, kteří věří na „až se to dovaří, bude to stát za to“.
- Problémy: Guláš se servíruje tak pomalu, že hosté často odejdou k jinému stolu. Někteří tvrdí, že chuť je tak jemná, až připomíná čistou vodu.
- Vzkaz pro hosty: „Nebojte se, ta prázdná mísa jsou součástí konceptu. Je to minimalistická kuchyně! Příště možná dostanete i přílohu.“
Šéfkuchař Okamura: guláš „Národní“
- Ingredience: Silný vývar z papriky, pár kousků nacionalistické cibule a všechno vařeno v kotli, který je hlídán před cizími vlivy. Přidává se i zelenina, která se ale odmítá vařit dohromady s ostatními.
- Problémy: Chuť je ostrá, pálivá a jednostranná – hosté cítí jen papriku, nikoli maso. Někteří tvrdí, že je guláš tak silný, že by se měl podávat jen v malých dávkách.
- Vzkaz pro hosty: „Jedině my víme, jak vařit pořádně! A kdo do guláše přidá cizí koření, měl by se vrátit domů.“
Šéfkuchař Rakušan: guláš „Venkovský“
- Ingredience: Mrkev ze dvorku, petržel od sousedky a maso, které měl přinést místní řezník – jenže cestou zabloudil. Koření? Hlavně „slušnost“, která se ale rychle vyvaří.
- Problémy: Guláš vypadá hezky na fotkách v kuchařce, ale na stole se objeví jen poloviční porce. Často se navíc říká, že ho uvařil někdo jiný a Rakušan si ho přivlastnil.
- Vzkaz pro hosty: „Nebojte se, guláš je opravdu náš! I když chutná podezřele podobně jako ten z vedlejší hospody…“
Šéfkuchařka Konečná: guláš „Revoluční“
- Ingredience: Pořádný kus hovězího, vařený od rána do večera, a k tomu koření, které pamatuje minulé časy. Voní po starém dobrém guláši, aspoň podle kuchařky z roku 1975.
- Problémy: Hustota guláše je taková, že v něm lžíce stojí sama. Pro mnohé hosty je to už příliš těžké a prošlé koření nechce nikdo ochutnat.
- Vzkaz pro hosty: „My víme, jak se to dělalo dřív! Stačí nám dát šanci a bude vám chutnat jako tenkrát.“
Šéfkuchař Macinka: guláš „Rychle a zběsile“
- Ingredience: Maso naházené do kotle bez krájení, pálivé papričky z benzínky a energy drink místo vody. Vaří se v turbohrnci, který syčí tak hlasitě, že hosté neslyší, co kuchař říká.
- Problémy: Jídlo je tak ostré, že po první lžíci hosté hledají mléko. Kuchař ale tvrdí, že pálení je důkazem kvality, a stihne to zopakovat třikrát, než host stačí polknout.
- Vzkaz pro hosty: „Tohle je jediný správný recept! Pokud ho nevydržíte, je to vaše chyba – ne naší kuchyně!“
Vedlejší účinky šéfkuchařských specialit
- Babiš: těžké přejedení a žaludeční nevolnost z neznámých přísad.
- Fiala: pocit hladu – porce se postupně zmenšují, až zůstane prázdný talíř.
- Okamura: zauzlení střev z ostré xenofobní papriky.
- Konečná: chronický průjem z historicky prošlých ingrediencí.
- Rakušan: ospalost – guláš je tak fádní, že se vám chce spát.
- Macinka: vředy – ostrost spálí i ten nejodolnější žaludek.
Kniha přání a stížností
Milí hosté, v naší sněmovní restauraci negarantuje žádný kuchař konečný výsledek. Každý tvrdí, že právě jeho guláš je ten pravý, ale účinky mohou být drasticky rozdílné. Ať už si vyberete jakoukoli porci, pamatujte na jedno: účtenku stejně zaplatíte vy.
Dobrou chuť – a šťastnou ruku při výběru!
Jiří May
Kopanec do vajec. Když útočí dobrman, jdou ohledy stranou
Spící caparti, líné odpoledne a parta pejskařů. A pak se objeví dobrman. V ten moment jde legrace stranou a na řadu přichází... noha v pohorce.
Jiří May
Recyklace politiků. Nový trend v ekologicky zodpovědném politickém systému
Všichni víme, že recyklace je důležitá pro ochranu životního prostředí. Umíme recyklovat sklo, kovy, plasty, papír atd. Ale co politici? Jsou recyklovatelní?
Jiří May
Cimrman nelhal. V Českých Budějovicích by chtěl žít každý. Vědecky ověřeno pizzou a dětmi
Vydal jsem se s dětmi na vědeckou expedici, abych konečně ověřil Cimrmanovo tvrzení. Se srubem jako základnou, dvoukolákem plným panenek a pizzou na celtě jsme prozkoumali město i jeho zákoutí.
Jiří May
Návrh EU: Emisní povolenky na kotle, krávy a zelňačku. Nastane třídní boj
Evropské povolenky se hrnou do našich kotelen — a protože systém miluje logiku, proč by si účet za metan nezaplatil i ustájený dobytek, soused se špatným žaludkem nebo pohodlný dědeček s knedlíky?
Jiří May
Medvěd a „zbloudilý“ roj: Jak se ukřičené hejno bránilo proti otravným broukům
Medvěd vypustil do lesa své bzučící brouky a čekal, co se stane. Orlice zakřičela, hejno ptáků se slétlo – a začalo radit, křičet a zapisovat. Medvěd? Ten se smál a bavil.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují
Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
Šimkovičová letenkou za 360 tisíc naštvala Slováky a rozhádala Pellegriniho s Dankem
Slovenská ministryně kultury Martina Šimkovičová letěla do USA i se svou mluvčí byznys třídou za...
Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem
Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru...
Další násilné úmrtí v kraji za víkend. Kriminalisté zadrželi oba podezřelé
Policisté v Ústeckém kraji prověřují dva násilné trestné činy, které se staly během víkendu a...
Čechy ve frontě na levné letadlo překvapil spolucestující. Prezident Petr Pavel
Takové překvapení byste asi na cestě z Londýna do Prahy nízkonákladovými aerolinkami nečekali. Mezi...
Konec značky po 70 letech. Sazka se přejmenuje, změní i logo
Loterijní společnost Sazka se přejmenuje na Allwyn, napsaly Hospodářské noviny. Nové jméno začne...
Střelba v mormonském kostele v USA má už čtyři oběti, dalších osm je zraněných
Nejméně čtyři lidi zabil a osm zranil střelec v mormonském kostele ve městě Grand Blanc v americkém...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 89
- Celková karma 26,88
- Průměrná čtenost 3162x