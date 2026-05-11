Panelákový zálesák, dva labradoři a buřty, které nepřežily duben
Rodinná rada rozhodla.
„Půjdeme na buřty.“
Zní to nevinně.
Ve skutečnosti to znamená logistickou operaci menšího rozsahu.
Máma.
Táta.
Pětiletá dcera.
Čtrnáctiletý bratr.
Tetka.
Dva labradoři.
Auto bylo plné ještě dřív, než jsme nastartovali. Psi obsadili kufr s výrazem britských lordů na lovu. Dcera seděla mezi nimi a rozdávala povely. Bratr rozdával pohledy, které říkaly: „Já s nimi příbuzný nejsem.“
Duben. U vody foukalo tak, že i rákosí žádalo o azyl.
Ale já?
Já jsem kanadský zálesák.
Mám PEPO.
PEPO do každé rodiny.
Rozbalil jsem grilovací náčiní s výrazem muže, který ví, že oheň je prastarý přítel lidstva. Vítr mi během tří sekund vysvětlil, že jsem spíš jeho svačina.
Zatímco jsem zápasil se sirkou, první labrador využil situace. Jeden buřt ležel na tácku příliš volně. Příliš svobodně. Příliš naivně.
Zmizel.
Pes se tvářil, že o ničem neví. Jen mu z koutku tlamy vykukoval růžový důkazní materiál.
Dcera se inspirovala.
„On může.“
A druhý buřt změnil majitele.
V tu chvíli jsem pochopil, že vychováváme velmi adaptabilní dítě.
Bratr mezitím objevil kládu. Masivní. Důstojnou. Hodnou vikingského pohřbu.
Bez varování ji hodil do rybníka.
„Aport!“
Oba labradoři vyrazili jako torpéda. Voda vystříkla. Tetka zalapala po dechu. Já konečně zapálil oheň.
Do chvíle, než se psi uprostřed rybníka rozhodli, že kláda je jen jedna.
Začalo přetahování.
Nejdřív to vypadalo jako sport.
Pak jako diplomacie.
Pak jako Titanic.
Dva psi. Jedna kláda. Žádná strategie.
Začali se topit.
Tady vstoupila do dějin tetička. Její hlas, běžně používaný na svolávání rodiny k obědu, nabral parametry lodní sirény.
„PUSŤ! VEN! OKAMŽITĚ!“
Psi pustili. Vylezli. Zachráněni před vlastní inteligencí.
Já mezitím zachraňoval buřty, které jsem v zápalu vodní bitvy nechal příliš blízko plamenů. Některé přežily. Některé padly za vlast.
Pak jsem pochopil význam věty:
„Smrdí jak mokrej pes.“
Nepopsatelné. Intenzivní. Všudypřítomné.
Vítr roznesl vůni po celém okrese.
Psi se snažili sušit u ohně tak důsledně, až se jim na oháňkách začaly tvořit rampouchy. Dcera je chtěla ozdobit šiškami. Tetka zakázala. Bratr hledal další kládu. Já hledal smysl života.
Když se začalo šeřit a kanadský zálesák promrzl skrz flanel, rozhodli jsme se k ústupu.
Cesta k autu nabídla druhé kolo wrestlingu o tentýž klacek. Tentokrát na suchu. Dramaturgie musí mít kontinuitu.
Auto bylo zpátky plné. Les byl zpátky klidný. Rybník přežil.
Doma jsem si sundal bundu, která páchla jako kombinace táboráku a psího zoufalství.
A došlo mi něco důležitého.
V přírodě přežije ten, kdo má oheň, výbavu a hlasitější tetu.
A také ten, kdo nenechá buřty bez dozoru.
Příště vezmu méně lidí.
Méně psů.
A víc kolíků.
PEPO zůstává.
Medium 17/04/2026
Jiří May
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Nepatřím do žádné literární škatulky, protože já sám jsem škatulka jménem Jiří MAY.