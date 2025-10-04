O volební Kalkulce: Česká pohádka s přesahem do Bruselu
Bylo nebylo, v království, kde se demokracie měřila podle velikosti billboardů, se konaly volby. Na náměstích visely obličeje, které by se samy bály, kdyby se na sebe podívaly zblízka. Slíbily všechno — od levnějšího chleba až po věčné mládí, pokud možno na splátky bez úroků.
Aby se tentokrát sčítalo rychleji a „bez lidského faktoru“, královská volební komise zakoupila novou mašinku jménem Kalkulka 3000.
Kalkulka byla chytrá. Uměla sčítat, odečítat, zamlčovat, a když se jí chtělo, tak i „náhodně přerozdělovat“. Z programového hlediska byla dokonalá — měla jeden algoritmus pro všechny, ale výsledky zázračně jiné podle okresu.
V první volební den dorazila do okrsku číslo 12 babička Růženka. Nesla si obálku s lístkem, celý život volila poctivě.
U dveří stál vlk v saku – člen volební komise s permanentním úsměvem.
„Přejeme krásný demokratický den!“ zahlaholil.
„Děkuju, mladíku,“ usmála se babička, „já si jen hodím hlas a jdu domů na zprávy.“
„Ale proč byste se namáhala,“ usmál se vlk, „my to tu máme digitalizované. Stačí mi říct, komu věříte, a já to tam za vás kliknu.“
Babička se zamyslela. „No, já vlastně nevím… možná tomu, co mi poslal ten letáček s kuřetem zdarma.“
„Výborně, paní!“ pochválil ji vlk a zaznamenal si hlas s příchutí drůbeže.
Když se uzavřely volební urny (některé i dřív, protože komisi se chtělo domů), nastalo sčítání.
Kalkulka se rozblikala, zabzučela a vypsala první výsledky:
„Po sečtení 12 % hlasů vede vlk o 180 % nad ostatními. Volební účast 105 %.“
Komise chvíli koukala, pak to někdo přepočítal ručně – výsledky vyšly jiné, takže se rozhodlo, že se věří Kalkulce. Vždyť byla certifikovaná, připojená k ministerstvu, a hlavně — neměla vlastní názor.
Kalkulka mezitím začala vydávat podivné zvuky. „Píp... přepočítávám... chybí mi demokracie... píp.“
Když se vyhlásily výsledky, vlk triumfoval. „Vidíte? Lidé mě zvolili, i když si to nepamatovali!“ křičel z balkónu úřadu.
Babička mezitím zjistila, že její hlas se ztratil, ale komise jí nabídla propisku s logem vítězné strany, tak se nechtěla hádat.
Kalkulka zatím chrlila poslední data:
Vítěz: vlk. Poctivý zůstatek: žádný. Morální závěr: neznámý.
A pak se přehřála.
Epilog
Ráno po volbách stála komise v kanceláři, obklopená papíry, kabely a chlebíčky. Kalkulka tiše dýmala a z tiskárny vyjel poslední list.
Na něm stálo:
„Demokracie úspěšně nahrána. Restart systému proběhne za čtyři roky. Děkujeme za vaši účast.“
Vlk si oddechl. Babička odnesla propisku domů jako suvenýr. A Kalkulka byla slavnostně vyřazena ze systému — prý „z důvodu technické závady“.
Od té doby se v tom království říká:
„Když volíš, přemýšlej. Když sčítáš, kontroluj. A když slyšíš pípání Kalkulky – běž pro chlebíček, začíná demokracie.“
Jiří May
