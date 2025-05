Nenechte si nadávat od záchodu! Hororové příběhy z panelákových stoupaček

Toaleta není jen o vykonávání nutné potřeby. V paneláku je to společenský zážitek, informační uzel i gastronomická inspirace. Jen si musíte zvyknout, že nejste nikdy úplně sami.

Každý z nás ho potřebuje. Někomu slouží pouze k vykonání nutných potřeb, jinému k rozvíjení intelektuální činnosti. Ideálně čtení francouzské literatury v originále. Případně sledování videí na sociálních sítích. Výkon tak trvá podstatně déle a pokud máte pětičlennou domácnost jako já, musíte odhánět ode dveří neurvalce, kteří se také dožadují toaletního samostudia. Pokud při čerpání znalostí usnete, zdřevěnělé nohy vám následně zajistí seznámení obličeje s podlahou a telefonu s vnitřkem toaletní mísy. Ach jo. Ještě že mám pojištěnou domácnost.

Výše uvedené informace platí obecně pro jakoukoliv toaletu. Panelákové místnůstky však mají své specifické kouzlo. Mluví na vás. Vážně, zkuste to. Zajděte se seznámit kolem desáté večer. Stačí otevřít dveře a zakřičet svoji oblíbenou nadávku. Na ozvěnu je sice toaleta malá, ale odezvu dostanete několikanásobnou. V mém případě mám přímého souseda zprava, jednoho dole a jednoho nahoře. Ti se ozývají i během dne. Po desáté se přidává široký chór ostatních sousedů osmipodlažního domu.

Tolik informací najednou, co se dozvíte během výuky, vám nezvládne podat ani umělá inteligence. Nejen sluchové vjemy, ale i pachové. A pokud si sousedé pod vámi udělali z toalety kuřárnu, i zrakové. Není nad to, když se během sledování válečného videa z Ukrajiny začne šířit pod nohami bělavý dým ze stoupaček. Dokonale to doplňuje efekt tragické podívané. Na moji výtku ohledně množství kouře mi záchod doporučil, že se mám na to… (termín asi každý znáte). Vzhledem k tomu, že jsem tak právě činil, mi jeho návrh nebyl k ničemu. Poděkoval jsem za radu s doporučením téhož.

Má to ale i svá pozitiva. Pokud nevíte, co uvařit dětem k obědu, stačí se opět zajít poradit s toaletním informačním kioskem. Do společné šachty ústí i většina digestoří. Stačí nasát odér připravovaných pokrmů, alespoň z pěti kuchyní, a nápad na pokrm je k dispozici. Nesmíte však mít souseda, který má zálibu v obalovaných syrečcích. Pak je nejlépe poobědvat s rodinou mimo město.

Vrcholem všeho je soused závislý na chemických sloučeninách. Přírodní, umělé… To je fuk. Hlavně že je HAPPY. Zvukové a pachové efekty, které nevymyslí ani nejlepší hollywoodský odborník. Ve tři ráno slyšíte vlka, o hodinku později krocana a chvilku před budíčkem sirény. Nikoliv mořské, ale policejní. Někdo nevydržel.

Jojo. Záchod v paneláku prostě přináší nejedno překvapení. A to jsem vám nenapsal o prasklé odpadní trubce. Horor! Snad příště. Nebo možná raději ne. Nechci vám způsobit záchodofóbii.