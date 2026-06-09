Nejvíc nejlepší vysokokandidátní předvolební prohlášení po volbách
Upozornění: Následující projev obsahuje nebezpečně vysokou koncentraci předvolebního patosu, sebeklamu a slov, která by normálně neměla být použita v jedné větě.
Jen blbnu. Po volbách. Lepší než před nimi. Avšak slíbil jsem vám to, tak zde je.
Ještě mě napadlo, vzhledem k výsledku, jestli by všechny volební kampaně neměly taky být až po volbách. Nechám posoudit kolegu Snaživce, zdali mě v této světotvorné myšlence nepředběhl sám mistr Cimrman.
Děkuji za Vaše hlasy a teď k tomu prohlášení.
Vážení spoluobčané internetu, čtenáři, komentátoři, tiší lajkovači, noční doomscrolleři i rodiče přežívající na studené kávě a posledních zbytcích psychické stability…
dovolte mi obrátit se na vás v této historicky lehce absurdní chvíli.
Nastal totiž čas, kdy se nehraje jen o titul „Bloger roku“. Ne. Tady jde o mnohem víc. Jde o budoucnost zdravého selského humoru. O obranu nadhledu. O právo člověka zasmát se vlastnímu chaosu dřív, než ho chaos definitivně převálcuje a pohřbí pod hromadou ponožek bez páru, účtů za energie a plastových kostek lega strategicky rozmístěných po bytě.
Ano, přátelé. Situace je vážná.
Svět kolem nás se každé ráno probouzí do nových dramat. Internet se hádá. Politici se hádají. Sousedi se hádají. Lidé se dokážou pohádat i pod receptem na bramboračku, protože někdo použil majoránku v nesprávném ideologickém množství.
A právě proto potřebujeme humor víc než kdy dřív.
Potřebujeme lidi, kteří ještě umí udělat legraci z obyčejného života. Z ranního chaosu. Z rodinných katastrof. Z momentů, kdy člověk slavnostně uklidí byt a za sedm minut vypadá obývák, jako by tam proběhla evakuace cirkusu během zemětřesení.
A zde přichází Jiří May.
Muž.
Bloger.
Pozorovatel.
Kronikář rodinného chaosu.
A pravděpodobně jediný kandidát, který chápe, že ticho v domácnosti není pohoda, ale situace vyžadující okamžitou kontrolu.
Jiří May není produktem marketingových laboratoří. Nechodí po světě s motivačními citáty vytištěnými na hrníčku. Neslibuje revoluci, prosperitu ani levnější máslo.
Nabízí něco mnohem vzácnějšího. Možnost se zasmát.
Vlastní blbosti.
Vlastnímu egu.
Vlastnímu životu.
A přiznejme si to otevřeně — právě to dnes lidé potřebují.
Protože někdy člověk celý den řeší práci, povinnosti, hypotéku, děti, psa, rozbitou pračku a další drobnosti běžného života… a večer zjistí, že největší radost mu udělá obyčejný text, u kterého si řekne:
„Přesně! Tohle znám! Nejsem v tom sám!“
A o tom psaní Jiřího Maye je.
Není sterilní.
Není dokonalé.
A právě proto funguje.
Je v něm život. Skutečný, trochu pomuchlaný život. Takový ten, kde člověk občas přijde do kuchyně a neví, jestli tam proběhla snídaně nebo policejní zásahová akce.
Jeho texty nesoutěží o Nobelovu cenu za literaturu.
Soutěží o něco důležitějšího:
o upřímné pousmání lidí, kteří už toho mají občas prostě dost.
To není málo.
V době, kdy se všichni snaží působit dokonale, je osvěžující sledovat někoho, kdo se nebojí přiznat, že realita běžné rodiny má často blíž k improvizovanému survivalu než k reklamě na šťastný život.
Ano, možná po přečtení některých textů zazní:
„To je ale vůl.“
Ale i to je úspěch.
Protože nejhorší text není ten, který někoho naštve.
Nejhorší je ten, který v člověku nevyvolá vůbec nic.
A nuda?
To je největší nepřítel internetu.
Proto dnes vyzýváme všechny slušné lidi, milovníky nadhledu, rodiče bojující o poslední zbytky důstojnosti, všechny, kteří někdy šlápli bosou nohou na lego nebo vedli filozofickou debatu s dítětem o tom, proč se jogurt neleje do květináče:
podpořte Jiřího Maye.
Ne kvůli ceně.
Ne kvůli sošce.
A už vůbec ne kvůli leštění další poličky doma.
Ale kvůli tomu, že humor pořád dává smysl.
Protože smích možná nevyřeší všechny problémy světa…
ale minimálně nám pomůže je chvíli přežít bez toho, abychom začali křičet do polštáře.
Volte Maye.
Volte nadhled.
Volte kronikáře rodinného chaosu.
A hlavně:
nezapomeňte se občas smát i sami sobě.
To je totiž poslední známka toho, že jsme to ještě úplně nevzdali.
PS: Kdo tuto agitku pochopil a alespoň se pousmál, má ještě naději.
Jiří May
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.