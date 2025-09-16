Návrh EU: Emisní povolenky na kotle, krávy a zelňačku. Nastane třídní boj
Byla to jen otázka času. Když už Evropa rozhodla, že i naše privátní teplárny a topení budou mít své malé uhlíkové „účty“ (ano, ETS 2, rok spuštění 2027), logika volá: kdo z koho. Nebo přesněji — kdo zaplatí za to, že něco pufne do vzduchu.
Představte si ten úřední papír: „Emisní povolenka č. 2030-CZ-007“ — přiložte k žádosti o náhradní díl ke kotli, rodinnému receptu na guláš i k faktuře za plynový sporák. A protože by bylo nespravedlivé, aby povolenku měl jen kotel, přichází s legislativou malá, vítaná či méně vítaná expanze: kráva, která produkuje metan, také potřebuje svůj kredit. No dobře, zatím to není v tiskovém prohlášení, ale proč by to nemohlo být za pět let? Všichni půjdeme stejnou cestou — logikou za peníze.
„Pane, máte povolenku na plyn z kravské zádě?“ — bude nový dotaz úředníka při kontrole stáje. Nejspíš budou tři typy povolenek: A — ekologická kráva (jen čuchá louku), B — standardní kráva (občas pšoukne při pastvě) a C — metanová agregace (prudké pálení). V případě třetího typu: poplatek za každou pořádnou erupci.
A co teprve u „lidských kotlů“? Nebojte, stát je šetrný — udělá z toho bodový systém: pět pšouků = 1 povolenka, 100 pšouků = sazba za malý rodinný kotel. Lidé začnou chodit na záchod s výkonnými filtracemi a v obci vyroste nový obor — výpočet plynatosti na osobu. Soused s chronickým špatným trávením? Vítáme nový zdroj příjmů pro státní rozpočet. Dostane hezkou složenku s názvem „kompenzační transfer — plynatost 2. stupně“.
A co děláme se „starými kotli“? Už od roku 2024 platí zákaz některých starších a špinavých spotřebičů — takže místo toho, aby se to řešilo káravě, řeší se to daňově: zaplať a hoř. Nebo raději vyměň a dostaneš dotaci — finanční incentive se chová jako moderní pojetí uklidňující ruky státu. Jinými slovy: změň kotel, nebo plať. Třeba si brzy pořídíme energetický štítek na zadek — „A+“ pro nízkou plynatost, „E“ pro opak. (Představa uniformních etiket na spodcích: slogan „Méně prdíš — méně platíš“ je marketingový zázrak.)
V reálném světě to bude méně groteskní a více byrokratické: povolenky do vytápění vstoupí jako další náklad do ceny uhlí a plynu, firmy upraví kalkulace a někdo zaplatí tu fakturu. To „někdo“ většinou znamená domácnosti, pokud si nedokážeme vyjednat kompenzace či lepší dotace. A protože politika je umění kompromisu, uvidíme tlusté tiskopisy od státu, které budou objasňovat: „ne, vaše kráva není povinna, pokud…“ (pozn.: jedna věta v závorce se vždy objeví).
Manuál pro občana
- Pořiďte si certifikovaný ventilátor na plynatost pro domácnost — bude hrát roli evidence pšouků pro potřeby auditu.
- Pokud vlastníte krávu, nechte jí podepsat smlouvu o emisním chování — každý měsíc odesílejte online formulář „Kolikrát dnes kráva zatlačila?“ (automaticky generovaný excel).
- U souseda s trávicím problémem vyvěste cedulku: „Prosíme: snižte metan, preferujte pečené jablko místo zelňačky“ (adresná prevence).
- Investujte do kvalitního energetického zadku — ano, nový business model: izolační vložky do trenek. Nižší plynatost = lepší známka = nižší daň.
Konec konců, až to skutečně přijde — a přijde to podle plánů do roku 2030 — budeme číst návody, jak správně a ekologicky prdět. Mezitím politici budou slibovat kompenzace, analytici budou počítat cenové šoky a poradci (a samozvaní influenceři) budou prodávat „anti-plyn diety“ pro domácí použití.
Nepropadejme panice — místo toho si udělejme tabulku: kráva vs. kotel vs. tchýně. Kdo produkuje víc emisí, tomu dáme slevu na dotaci. A kdo „vypouští“ méně, ten dostane energetický štítek A+.
No nic. Proč se rozčilovat? Půjdu s dětmi nasbírat fenykl s mátou a možná se dostaneme i do kategorie C.
Zdroje a inpirace:
- Dopady zavedení systému emisních povolenek EU ETS 2
- Nová emisní daň zdraží benzin i topení. Kolik si připlatí domácnosti?
- Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly
Medium 15/09/2025
Jiří May
Medvěd a „zbloudilý“ roj: Jak se ukřičené hejno bránilo proti otravným broukům
Medvěd vypustil do lesa své bzučící brouky a čekal, co se stane. Orlice zakřičela, hejno ptáků se slétlo – a začalo radit, křičet a zapisovat. Medvěd? Ten se smál a bavil.
Jiří May
Ti mladí mají ale fištrón! Měl namočit návnadu v rybníce. Přinesl si rybník v gumovce
Proč se obtěžovat k rybníku, když mohu rovnou do rybníka. Případně si rybník vzít s sebou v holínce.
Jiří May
Musíš sakra fungovat! Jak mě tragická nehoda autobusu změnila navždy
V patnácti jsem se cítil neporazitelný. Jako každý puberťák jsem si myslel, že vím všechno nejlíp. Pak přišla ta cesta na hory, která měla skončit lyžovačkou, ale skončila úplně jinak.
Jiří May
Křišťálová studánka existuje. Jak jsme s dcerou dodržovali v lese pitný režim
„Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les...“ Kdo by neznal tuhle známou básničku? A kdo by si jako dítě nepředstavoval, jak se napije z takového kouzelného pramene?
Jiří May
My, blogeři sprostého původu prohlašujeme: „Klíííd!“
My, kolegové blogeři, sprostého původu bez vzdělání akademického, věci vidíme jednoduše. Lidé jsou naštvaní! Všichni.
|Další články autora
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu
Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Jeden z nejlepších studentů v zemi. Kdo je Tyler Robinson, podezřelý z Kirkovy vraždy
Američtí vyšetřovatelé zadrželi Tylera Robinsona, 22letého muže z Utahu. Je podezřelý z vraždy...
Hnutí Česká republika na 1. místě! chce vystoupit z EU či NATO, stojí za ním Vrabel
Desítku určil los politickému hnutí Česká republika na 1. místě! V roce 2023 ho založil aktivista...
Na olomouckých VŠ kolejích hořelo osvětlení, 80 studentů se muselo evakuovat
Osm desítek studentů muselo v pondělí večer opustit kvůli požáru osvětlení budovu vysokoškolských...
Volební průzkumy 2025: Preference stran před volbami do Sněmovny
Českou republiku čekají volby do Poslanecké sněmovny. Konat se budou v pátek 3. a v sobotu 4....
Policisté hledají dva cizince, v noci uprchli ze zajišťovacího střediska
Tři cizinci v noci na úterý nedovoleně opustili zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách...
Prodej nádherného stavebního pozemku 1.251 m2 Všedobrovice (k.ú. Štiřín), Praha východ, všechny sítě
V Remízku, Kamenice, okres Praha-východ
6 690 000 Kč
- Počet článků 85
- Celková karma 26,97
- Průměrná čtenost 3155x