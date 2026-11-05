Na „pozadí“ války: FSB tvrdí, že skutečné příčiny speciální operace „Z“ leží jinde
PŘÍSNĚ TAJNÉ
Federální služba bezpečnosti Ruské federace
Interní analytická zpráva č. 02/2022-Z
Předmět: Zahraniční zásah do osobního komfortu prezidenta Ruské federace a jeho možné geopolitické důsledky
Stupeň utajení: Do odvolání
1. Shrnutí situace
Dne 14. února 2022 byla zaznamenána zvýšená nervozita v nejvyšších patrech státní správy. Původně byla přičítána přípravám speciální vojenské operace na území Ukrajiny. Následné šetření však ukázalo, že situace může mít podstatně osobnější charakter.
Prezident Ruské federace trpí kožním podrážděním v oblasti, kterou zpráva z bezpečnostních důvodů označuje jako sektor JIH-2.
Dosavadní léčebné postupy nevykazují uspokojivé výsledky.
2. Zahraniční faktor
Prověřením neoficiálních kontaktů bylo zjištěno, že na území Kyjeva žije starší žena z rodiny Zelenských disponující rodinným receptem na mast, která podle nepotvrzených informací vykazuje mimořádnou účinnost.
Kontaktování uvedené osoby bylo provedeno prostřednictvím prostředníka.
Odpověď ukrajinské občanky zněla:
„Ať si koupí něco v lékárně. Recept mu nedám. A pokud bude ještě prudit, nakope mu Voloďa tu jeho opruzenou (CENZUROVÁNO).“
Analytické oddělení vyhodnotilo odpověď jako nepřátelský akt s potenciálem strategického dopadu.
3. Hodnocení rizik
Odmítnutí bylo prezidentem přijato s krajní nelibostí. Nelze vyloučit, že jde o novou formu hybridního působení proti Ruské federaci. Není vyloučeno, že ukrajinské vedení disponuje rozsáhlou sítí osob, které jsou schopny vyvolávat podráždění nejvyššího ruského státního aparátu.
Dosavadní šetření tuto hypotézu nepotvrdilo. Ani nevyvrátilo.
4. Doporučená opatření
- Pokračovat v přípravách plánované vojenské operace.
- Prověřit dostupnost alternativních léčivých přípravků na území Ruské federace.
- Zjistit totožnost všech osob, které se v minulosti pokoušely prezidentovi doporučit volně prodejné léčivé přípravky.
- Zabránit úniku informací o skutečném původu zvýšené nervozity v nejvyšším vedení. (Prioritní)
5. Doplňující poznámka analytika
Důrazně upozorňuji, že v případě neúspěchu dosavadních opatření může dojít k dalšímu zhoršení situace v sektoru JIH-2. Doporučuji proto zvážit diplomatické řešení. Předmět řešení nesmí být uveden v písemném styku.
6. Zpřísněná směrnice pro manipulaci s textilem v sektoru JIH-2
(Služební poznámka: Vypracováno na základě historických zkušeností oddělení toxikologie z roku 2020, zejména případu kontaminovaného oděvu ruského opozičního činitele.)
Praní a žehlení od nynějška vyžaduje ochranný oblek protichemické obrany stupně 3.
7. Závěr
Současná situace představuje neobvyklou kombinaci zdravotního, bezpečnostního a zahraničněpolitického rizika. Je nezbytné zabránit tomu, aby osobní nepohodlí jednotlivce ovlivnilo strategická rozhodnutí Ruské federace.
Doplnění z následujícího dne, 15. února 2022:
Prezident se opět dotazoval na stav jednání s kyjevskou občankou. Jednání se nepodařilo obnovit. Vzhledem k citlivosti případu doporučujeme další komunikaci vést výhradně ústně.
Konec hlášení.
Příloha č. 1: Seznam dostupných mastí.
Příloha č. 2: Seznam osob, které se při čtení přílohy č. 1 smály.
Příloha č. 3: Seznam osob uvedených v příloze č. 2, které je nutné prověřit.
Příloha č. 1 k příloze č. 3 – Rozkaz 1: U pozitivně prověřených osob z přílohy č. 3 důkladně vyzkoušet funkčnost oken v místě trvalého pobytu. V případě nefunkčnosti oken zajistit jejich neprodlenou opravu. Ideálně osobou uvedenou v příloze č.2. a pozitivně prověřenou. Viz příloha č. 3.
Příloha k příloze č. 1 přílohy č. 3 – Rozkaz 2: Neprodleně zajistit znalce příloh!!
Poznámka autora: Samozřejmě se jedná o satirické fiktivní hlášení. Problém je v tom, že jsem nevěděl, jak reálná svodka tajné služby vypadá. Tak jsem si její kostru nechal vygenerovat umělou inteligencí a potom ji po svém dopracoval. Nemám totiž v FSB kontakty, které by mi doplnily vzdělání. Obávám se ale, že po zveřejnění této stati se situace radikálně zlepší.
Jiří May
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Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Rukopis pokračování s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu. Zatím marně. Ale nevzdávám to. Ocením každou radu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.