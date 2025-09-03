My, blogeři sprostého původu prohlašujeme: „Klíííd!“
Napříč společností i politickým spektrem. A když je někdo naštvaný, nepřepočítává, zda má v textu dost odstavců věnovaných odsudkům, nebo jestli zvolil správný příměr. Prostě to napíše tak, jak to cítí.
Teď slyším v dálce hlasy: „Ale co kdyby tu ránu holí schytal premiér Fiala?“ Inu, co by. Stejně bychom o tom psali – každý po svém. Jeden by použil satiru, druhý by srovnával s Balkánem, třetí by sepsal petici a čtvrtý by dal status na Facebook. Jenže pořád bychom psali o tomtéž: že lidi bublají, že frustrace je větší než slevy v Kauflandu, a že to občas bouchne.
Na blogu jsme každý originál. Jeden moralista, druhý humorista, třetí historik, čtvrtý analytik. Ať už se někdo bije do hrudi, že „není rána jako rána“, nebo že „chlap by měl něco vydržet“, pořád jde jen o různé úhly pohledu. Já sám se necítím povolán k tomu, abych někoho učil, jak má psát. (Jsem pouhý ajťák, co večer odpočívá u psaní) Snažím se jen dát čtenáři úsměv – a pokud možno i myšlenku.
Proto mě vždycky trochu pobaví, když někdo napíše: „Já humor neumím, takže hodnotit nebudu.“ Vždyť právě v tom je kouzlo blogu – že si tu můžeme psát každý podle své nátury. Někdo má rád statistiky, jiný bonmoty. Jeden vidí drama, druhý frašku. Čtenář si vybere.
Ale abych nezapomněl – útok na Babiše je špatně. Útok na kohokoliv jiného politika by byl taky špatně. To je snad jasné. Jenže psát o tom suchým stylem nestačí. Blog není soudní síň, blog je místo, kde se zvedají emoce, nápady a občas i ty pověstné berle.
Takže, kolegové, přátelé a čtenáři: nechme každého, ať to píše po svém. Ať se vedle sebe smějí texty humorné, vážné i moralistické. Protože pokud nám někdo zakáže nadsázku a ironii, zůstanou nám jen suchopárné elaboráty. A ruku na srdce – kdo by je pak četl?
A teď už musím jít makat, jinak naštvu i šéfa.
Jiří May
