My, blogeři sprostého původu prohlašujeme: „Klíííd!“

My, kolegové blogeři, sprostého původu bez vzdělání akademického, věci vidíme jednoduše. Lidé jsou naštvaní! Všichni.

Napříč společností i politickým spektrem. A když je někdo naštvaný, nepřepočítává, zda má v textu dost odstavců věnovaných odsudkům, nebo jestli zvolil správný příměr. Prostě to napíše tak, jak to cítí.

Teď slyším v dálce hlasy: „Ale co kdyby tu ránu holí schytal premiér Fiala?“ Inu, co by. Stejně bychom o tom psali – každý po svém. Jeden by použil satiru, druhý by srovnával s Balkánem, třetí by sepsal petici a čtvrtý by dal status na Facebook. Jenže pořád bychom psali o tomtéž: že lidi bublají, že frustrace je větší než slevy v Kauflandu, a že to občas bouchne.

Na blogu jsme každý originál. Jeden moralista, druhý humorista, třetí historik, čtvrtý analytik. Ať už se někdo bije do hrudi, že „není rána jako rána“, nebo že „chlap by měl něco vydržet“, pořád jde jen o různé úhly pohledu. Já sám se necítím povolán k tomu, abych někoho učil, jak má psát. (Jsem pouhý ajťák, co večer odpočívá u psaní) Snažím se jen dát čtenáři úsměv – a pokud možno i myšlenku.

Proto mě vždycky trochu pobaví, když někdo napíše: „Já humor neumím, takže hodnotit nebudu.“ Vždyť právě v tom je kouzlo blogu – že si tu můžeme psát každý podle své nátury. Někdo má rád statistiky, jiný bonmoty. Jeden vidí drama, druhý frašku. Čtenář si vybere.

Ale abych nezapomněl – útok na Babiše je špatně. Útok na kohokoliv jiného politika by byl taky špatně. To je snad jasné. Jenže psát o tom suchým stylem nestačí. Blog není soudní síň, blog je místo, kde se zvedají emoce, nápady a občas i ty pověstné berle.

Takže, kolegové, přátelé a čtenáři: nechme každého, ať to píše po svém. Ať se vedle sebe smějí texty humorné, vážné i moralistické. Protože pokud nám někdo zakáže nadsázku a ironii, zůstanou nám jen suchopárné elaboráty. A ruku na srdce – kdo by je pak četl?

A teď už musím jít makat, jinak naštvu i šéfa.

Autor: Jiří May | středa 3.9.2025 8:08 | karma článku: 15,32 | přečteno: 488x

Další články autora

Jiří May

Když už Babiš naštve i důchodce s berlí, máme zaděláno na průšvih

Existují různé stupně nespokojenosti: od brblání u piva, přes facebookové statusy až po petice, co podepíše 73 lidí. Ale když už vstane důchodce, vezme berli a jde zakročit, pak jsme v bodě zlomu.

2.9.2025 v 15:25 | Karma: 31,75 | Přečteno: 2692x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Hypochondr na internetu. Z kognitivního testu mi vyšlo, že slepice je na tom líp

V záchvatu hypochondrie jsem se rozhodl otestovat své kognitivní funkce pomocí online testů. Výsledek? Katastrofa. Během chvíle jsem věřil, že do půl roku zapomenu vlastní jméno.

1.9.2025 v 7:30 | Karma: 28,13 | Přečteno: 3839x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Jak jsem se na třídní schůzce dozvěděl, co je to crop top a proč ho sedmačky nemají nosit

Třídní schůzky na druhém stupni. Očekávám informace o prospěchu, chování, sběru papíru a škole v přírodě. Netuším, že si dnes rozšířím vzdělání v oblasti dámského oblečení.

29.8.2025 v 7:30 | Karma: 39,73 | Přečteno: 7808x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Přesvědčit, nebo zmanipulovat? Jak poznat rozdíl dřív, než bude pozdě

Přesvědčování je známka respektu. Manipulace je zrada. Jenže rozdíl mezi nimi není vždy na první pohled jasný. A naše důvěra bývá snadno zneužitelná.

27.8.2025 v 7:30 | Karma: 22,25 | Přečteno: 3379x | Diskuse | Společnost

Jiří May

Zapomeňte na Babu Vangu! Kotletův Spad a večerní zprávy vás připraví o klidné spaní

Kotletův Spad nabízí mrazivý pohled na svět po apokalypse, kde eskalace konfliktů a rozpad společnosti znepokojivě odráží dnešní realitu. Jak blízko jsme k jeho vizím?

25.8.2025 v 7:30 | Karma: 21,39 | Přečteno: 3735x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

1. září 2025  17:45,  aktualizováno  2.9 7:12

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

3. září 2025  4:50,  aktualizováno  8:51

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80....

Kdysi bezpečnou Kostarikou zmítá zločin, postaví drsné vězení po vzoru Salvadoru

1. září 2025  8:40

Kostarika bude mít novou věznici s přísným režimem, k jejímuž zřízení vládu středoamerické země...

Pomůžeme, jak to půjde, jako bratři, řekl Kim Putinovi. Ten děkoval za vojáky

3. září 2025  8:55,  aktualizováno  9:38

KLDR je ochotna Rusku pomoci, jak jen to bude možné, řekl severokorejský vůdce Kim Čong-un ruskému...

Napětí v Karibiku graduje. Američané zasáhli loď z Venezuely, vezla drogy, tvrdí

3. září 2025  9:35

Americká armáda v úterý v Karibiku zaútočila na venezuelskou loď, která podle USA převážela...

Odbory požadují, ať vláda přidá zaměstnancům státu 10 procent do tarifů

3. září 2025  5:23,  aktualizováno  9:30

Zástupci vlády a odborů jednají o zvýšení platů zaměstnanců státu a veřejných služeb. Ministerstvo...

Toyota bude v Kolíně vyrábět elektromobily, postaví linku za 16,65 miliardy

3. září 2025,  aktualizováno  9:16

Toyota zahájí v Kolíně výrobu nového elektromobilu. Postaví novou výrobní linku za 16,65 miliardy...

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 959 volných pozic

Jiří May

  • Počet článků 80
  • Celková karma 26,48
  • Průměrná čtenost 3158x
„Baví mě rodina, psaní a humor. Tak píšu – o dětech, vztazích a životě, který se ne vždy drží scénáře. Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat. A proto v listopadu 2025 vyjde moje první kniha Kronika rodinného chaosu. Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.“

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.