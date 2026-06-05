Můj fotr píše blogy. O mně. A je to trapas. Hlavně ve škole
Můj fotr píše blogy. Jo, já vím. Každá rodina má nějaký problém. Někdo má doma alkoholika, někdo fanouška Sparty a já mám blogera.
Dlouho jsem si myslel, že je to normální. Prostě si sedne k počítači, něco tam datluje a pak se u toho buď směje, nebo nadává. Občas obojí současně. Když se ho člověk zeptá, co dělá, odpoví něco jako: „Dopisuju článek“ nebo „Reaguju na komentář“. Časem jsem pochopil, že blogeři tráví hodně času reagováním na lidi, kteří reagují na jejich reakce.
Pak se ale stala zvláštní věc.
Jednou za mnou při hodině přišel učitel a povídá:
„Jak se má táta?“
V tu chvíli se vám hlavou rozjede několik možností. Buď jste něco provedli vy, nebo zase něco provedl brácha. Případně něco provedl váš táta. A u mého táty nejde ani jedna možnost předem vyloučit.
Tak jsem opatrně odpověděl:
„No, nevím. Je v práci, tak asi pracovně.“
Aj.
To jsem trochu přehnal.
Ale on to schroustl.
Pak se usmál.
„Táta píše fakt dobře.“
No ty vole.
To jsem nečekal.
A hlavně jsem nevěděl, co se na to odpovídá. Protože když vám je čtrnáct a někdo vám pochválí tátu, nemůžete přece říct:
„Děkuji, jsem na něj hrdý.“
Nejsem mimoň jak on.
Tak jsem jen pokrčil rameny.
„Jo, asi.“
Tím byla věc vyřízená.
Aspoň navenek.
Doma jsem mu to samozřejmě neřekl. Ne proto, že bych nechtěl. Ale znám ho. Řeknete mu jednu věc a za týden je z toho článek. Někdy dva.
Táta je navíc schopný použít vlastní děti jako literární materiál. Myslí si, že to nevíme. Ví to celá rodina. Bodejť, když o nás napsal knížku.
Ségra mě s ní fakt vytáčí. Sice ještě neumí číst, ale někdy vezme tátovu knížku, přijde za mnou do pokoje a začne mi ukazovat obrázky.
„Koukej, tady jsi miminko!“
No dík.
Teď kvůli tobě musím ten level dělat znova.
Občas si jeho články čtu. Ne protože musím. Spíš kontroluju škody. Jestli se tam náhodou neobjevím já, ségra nebo nějaká historka, kterou jsme mu výslovně zakázali vyprávět.
Člověk nikdy neví.
Nejdivnější jsou ale komentáře pod články.
Někteří lidé si myslí, že je génius. Jiní si myslí, že je úplný mimoň. Další jsou přesvědčení, že zachraňuje českou publicistiku. A pak jsou tací, kteří by ho nejradši poslali na opuštěný ostrov bez internetu.
Já mezitím doma sleduju toho samého člověka, jak deset minut hledá brýle, které má nasazené na hlavě.
To je na tom asi nejvtipnější.
Pro spoustu lidí je autor. Bloger. Názorový komentátor. Něco jako veřejná osoba.
Pro mě je to pořád jen fotr.
Ten člověk, co tvrdí, že všechno zvládá, a pak půl hodiny zápasí s novou poličkou z IKEA. Ten člověk, co mě občas štve, občas rozesměje a občas zvládne obojí během jedné věty.
Takže jestli píše dobře?
Nevím.
Já tomu moc nerozumím.
Jen vím, že když ho někdo pochválí, mám z toho vlastně docela dobrý pocit.
Což je dost trapné.
Ale hlavně mu to neříkejte.
Ještě by o tom napsal článek.
Poznámka autora: Text autorizován synem. Přesto jsem během schvalovacího řízení obdržel přibližně 100+1 připomínek k mluvě dnešní mládeže a několik nelichotivých označení typu vykopávka či plešingr. To poslední údajně souvisí s mým vysokým inteligentním čelem. Bohužel mám podezření, že čím jsem starší, tím jsem inteligentnější.
Jiří May
Uřvaný soused je dar z nebes aneb Jak mi cizí hlasivky chrání rodinu
Můj uřvaný soused řve od snídaně do večeře. Dřív mě štval. Dnes je to moje bezplatná terapie a živá ukázka toho, jak doma rozhodně znít nechci.
Jiří May
Potrefená husa (bloger) se vždycky ozve: „S panem Bangou opravdu nespím!“
Kolem Blogera roku opět létají spekulace o protekci, titulkách a redakčních vazbách. Jako potrefená husa jsem se rozhodl ozvat. A něco uvést na pravou míru.
Jiří May
Dcera si zahrála v Avatarovi, syn hrozil žalobou a já zavařil mobil
Stačilo pár fotek, deštivé odpoledne a telefon na hraně přehřátí. Dcera létala nad Pandorou, syn hrozil žalobou a já objevil nové rodičovství.
Jiří May
Parkovací hádka: Jsem padouch. Se skotem se nebavím! Stejně to nepochopí
Ranní rohlík je jen rozcvička. Skutečné drama začíná před školkou – v jednosměrce plné rodičů, ega a parkovacích manévrů na hraně zákona i nervů.
Jiří May
Jak bez svatby vyženit třicet dětí a nezbláznit se? Nevím. Ale učitel ano. Respekt!
Učitel není jen pedagog. Je to nevlastní rodič třiceti dětí, mediátor mezi lvy a tygřicemi a mistr přežití. Jak vypadá jeho každodenní realita?
|Další články autora
Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku
Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...
Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují
Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...
Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století
Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt,...
Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?
Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...
Máte řidičák na traktor? V Čáslavi si můžete vyzkoušet své umění za volantem veteránů
Zkuste najít kluka, který by se alespoň jednou v životě nechtěl posadit za volant traktoru. V...
Dětský den na plovárně
Na Žluté plovárně na Malé Skále se v sobotu uskuteční veselý den pro děti i rodiče plný her,...
V Ostrově do konce roku vznikne moderní areál pro biatlonisty i veřejnost
V Ostrově na Karlovarsku začne úprava areálu pro biatlonisty. Město vybralo zhotovitele, který...
Vsetínský podchod zdobí malby znázorňující život v rybníce i na trávníku
Malby znázorňující život v rybníce i na trávníku zdobí ve Vsetíně železniční podchod mezi místními...
Hygienici v Ústeckém kraji zaznamenali vyšší počet lidí se žloutenkou, očkuje se
Hygienici v Ústeckém kraji zaznamenali vyšší počet nakažených žloutenkou typu A. Ve dvou školách v...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 167
- Celková karma 23,12
- Průměrná čtenost 2307x
Nepíšu, abych byl spisovatel. Píšu, protože už nejde nepsat.
Proto v listopadu 2025 vyšla moje první kniha "Kronika rodinného chaosu". Humorný blog do kapsy pro všechny, kteří mají rádi kapku nadhledu a styl, co se nevejde do šablon.
Aktuálně probíhá „beta-testování“ pokračování. Rukopis s pracovním názvem Kronika rodinného chaosu 2.5 (Kabelkový blog) jsem odeslal do několika českých nakladatelství a čekám na odezvu.
Když zrovna nepíšu nebo nespravuju servery, beru děti do lesa a snažím se jim vysvětlit, že oheň se nerozdělává přes aplikaci.